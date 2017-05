Accesorii şi piese vestimentare cu motive tradiţionale româneşti. Ultimele tendinţe în moda exuberantă inspirată din folclor

Obiectele de îmbrăcăminte cu motive populare sunt tot mai des întâlnite, acestea găsindu-şi loc aproape în toate şifonierele, în special a doamnelor. Simplitatea iei o face uşor de purtat cu orice ocazie şi combinată cu orice altă piesă vestimentară, fie fustă, fie blugi sau pantaloni trei sferturi.

Totuşi, există multe persoane care nu se mulţumesc doar să poarte o ie, ci vor să completeze întreaga ţinută în aceeaşi notă, a motivelor tradiţionale. Datorită cererii de acest gen au apărut pe piaţă în ultima perioadă o serie de obiecte, vestimentare sau de decor, cu motive tradiţionale, care să poată veni în completarea unei ii.





„Lumea a vrut tot mai mult să scoată în evidenţă motivele tradiţionale, să le asorteze, să le aibă în mai multe articole şi aşa ne-am văzut obligaţi să le răspunde cererii. Pentru început au apărut brâurile, bucăţi simple de material pe care coasem mărgele, care formează astfel motive tradiţionale. Combinaţia de culori este în concordanţă cu cele de pe costumele tradiţionale, fie de Oaş, fie de Maramureş. Apoi am zis să nu ne oprim aici şi am început să dăm şi poşetelor un aer tradiţional şi am înlocuit pur şi simplu materialul de pe poşetă, l-am acoperit mai bine zis, cu materiale cu motive tradiţionale. Astfel, cine poartă o ie şi vrea să se asorteze cu ceva, să iasă şi mai tare în evidenţă, îşi poate lua o poşetuţă colorată, cu motive tradiţionale”, afirmă Bianca Sas, comerciant de produse tradiţionale, în special ii şi costume din Oaş şi Maramureş.

Brâurile şi poşetele nu sunt singurele lucruri care pot fi găsite la ea. Pantofii realizaţi din material cu motive tradiţionale sunt la fel de apreciaţi ca alte obiecte vestimentare. Ei aduc un plus de culoare ţinutei şi atrag puternic atenţia asupra persoanei care îi poartă. Aceştia pot fi purtaţi atât ca o completare la o ţinută ce cuprinde ia, cât şi individual, la o pereche de blugi şi o cămaşă simplă.