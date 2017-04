VIDEO Primar din Banat agresat de un medic pe motiv că n-a construit un adăpost pentru câinii comunitari

Duminică, 9 aprilie, primarul a fost bruscat şi împins de un vecin, pe care l-a apostrofat că hrăneşte şi întreţine câinii vagabonzi de pe stradă. Între primar şi bărbatul care hrănea câinii a existat un schimb de replici, în care edilului i se reproşează că nu a făcut un adăpost pentru animale.



În cele din urmă, vecinul s-a supărat şi s-a îndreptat spre primar, pe care l-a îmbrâncit când acesta l-a ameninţat că va fi amendat pentru că hrăneşte câinii maidanezi. Scenele au fost filmate cu telefonul de către primarul Adi Torma.

“Funcţia de primar te pune de multe ori şi în poziţii extrem de jenante şi ruşinoase. Am spus că voi fi transparent si aşa voi rămâne pe tot parcursul mandatului. În aceasta dimineaţă, alături de familie, am organizat o mică excursie în Serbia. La ieşirea din bloc, în parcare, am constatat ca dl. doctor Mihalca îşi hrănea haita de câini fără nici o jenă, de faţă cu o mică grupă de copii.”, a povestit primarul pe pagina lui de Facebook.

Torma spune că îşi va reclama vecinul la poliţie pentru că l-a agresat şi că de luni, luarea câinilor de pe domeniul public va deveni o prioritate pentru administraţia oraşului. “Am compasiune faţă de câini şi respect faţă de oameni, dar acest eveniment a pus capac! De luni, voi face tot ce este posibil ca sa dispară câinii, iar aceste <<animale>>, care îi hrănesc pe domeniul public să suporte consecinţele. Dragi mame, copii, vârstnici si cetăţeni, care înţeleg acest fenomen vă cer ajutorul în a identifica atât haitele de câini, cât şi <<personajele>> care îi hrănesc pe domeniul public. Voi face plângere la politie pentru agresarea mea, ca demnitar şi acest individ să fie sacţionat de către Poliţia Locala conform legii”, mai spune primarul.

Săptămâna trecută edilul din Moldova Nouă a reclamat că maşina cu care circulă soţia sa a fost vandalizată în parcare.