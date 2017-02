Reţetă inedită de gătit carnea de rechin: cu un pahar de vin şi un strop de whisky

Bucătarul bănăţean Uica Mihai ne propune o metodă rapidă de a pune pe masă rechinul, ieftin şi eficient.

“Am patru rondele de rechin, din acelea pe care le cumpăraţi congelate într-o pungă cu vid, de la supermarket. Şi ele au stat desfăcute pe un platou toată noaptea, ca să se dezgheţe în aer în aşa fel încât carnea lor să rămână fermă şi cu sucurile în ea.



Şi rondelele astea le voi tăvăli numai prin făină albă, pe care am amestecat-o cu sare şi piper, iar mai apoi le voi frige pe jumătate în tigaie, cu ulei amestecat cu unt. Şi ele fripte vor sta să se odihnească pe un platou

Şi pentru ele voi prepara la soteuză un sos după cum urmează.



Un pachet întreg de unt va primi trei linguri de făină să le rumeneacă uşurel. Şi am să sting rumeneala asta cu un pahar de lapte călduţ, apoi o să potrivesc gustul cu piper alb, nucuşoară rasă, câteva picături din siropul dulce de iute, mai un pahar de vin alb demisec şi un strop de whisky. Sare nu prea multă, că stinge aroma alcoolurilor nobile, iar mai apoi cu soteuza pe marginea plitei, o să încorporez în sos 3 gălbenuşuri de ou.



Între timp rechinul meu e răcit şi poate fi aşezat în tava unsă cu unt, iar deasupra o să torn din sosul care între timp s-a îngroşat, apoi o să aşez felii de caşcaval ca să se facă patru turnuleţe.



Şi tava o să se ducă să stea un sfert de ceas în cuptorul încălzit la 200 de grade şi în timpul ăsta eu o să tai felii groase de un deget dintr-o sfeclă roşie mare cât un cap de bou şi feliile astea am să le frig în tigaia cu unt amestecat cu ulei ca să nu caamelizeze. Şi sfecla roşie mai vine stropită acolo în tigaie cu vin alb la urmă şi acesta va fi patul peştelui. Că pe farfurie va sta felia de sfeclă, deasupra felia de rechin care are crustă de sos închegat şi crescut şi obraz ruginit de caşcaval moale. Iar garnitura fripturii frugale va fi una simplă, care să semene mai mult a salată. Adică praz tăiat rondele, pudrat cu sare, piper şi boia, ca să se facă nişte cercei creţi şi cu iz uşor de reavăn. Aşa de bine se împacă peştele cu prazul, mai ales că alături mai pun şi doar un strop de maioneză picantă pe care am fermecat-o cu multă lamâie”, spune Uica Mihai.