Profesorul care a hărţuit sexual o elevă de 15 ani: „Unul care vede la tine doar ţâţele şi curul se gândeşte doar la aventură“. Cum au clasat procurorii dosarul penal

În februarie 2016, poliţiştii din Lugoj au fost sesizaţi de către tatăl unei eleve de 15 ani şi de către conducerea Şcolii “Anişoara Odeanu”, că profesorul de tehnologie i-a propus fetei să aibă “o relaţie pe termen mai lung” cu el.



Oamenii legii au început cercetarea penală pentru hărţuire sexuală. După doar o zi, încadrarea a fost schimbată în infracţiunea de „folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual“. Cercetările un început în baza unei înregistrări audio care a surprins una dintre discuţiile elevei cu profesorul. Adolescenta a înregistrat convorbirea pe ascuns cu telefonul mobil.

În înregistrare, profesorul îi face o mulţime de complimente elevei şi îi propune “să aibă o relaţie de lungă durată, o poveste frumoasă”, explicându-i că ceea ce vrea el nu este doar o simplă amantă. Eleva a încercat să-l oprească pe profesor şi i-a explicat că între ei n-o să fie nimic în afară unei relaţii elev- profesor.

Profesor: “Dacă vrei bine, dacă nu, nu! Rămâne ce a fost, adică relaţia profesor elev, pe care eu o consider ok…Întelegi la ce m-am referit.

Elevă: Da

Profesor: Pentru că eu cred că relaţia a fost o relaţie ok. Chiar dacă acuma eşti necăjită sau supărată, că vezi, că te-am întrebat dacă să te sun sau nu, cu timpul o să înţelegi că şi profesorii sunt de diferite calităţi.

Elevă: Domn profesor, nu spun că nu sunt de diferite calităţi, dar şi până acum am fost supărată pe dumneavoastră, fiindcă şi dumneavostră, la ore, trimiteţi tot felul de mesaje cu subînţeles.

Profesor: Adică ce?

Elevă: Adică, ziceaţi că..

Profesor: Ce, că nu e obligatoriu să mă saluţi?

Elevă: Nu l-a asta m-am referit, că oricum vă salut, din bun-simţ.

Profesor: Aaa, nu era vorba despre tine...

Elevă: Doar că, şi când mi-aţi spus cu supărarea...

Profesor: Iar nu-i vorba despre aia. Dar voi nu ştiţi, că nu aveţi de unde. L-am pocnit pe unul de la voi din şcoală, l-am pocnit rău de tot, l-am băgat în cancelarie şi l-am bătut rău. Eu la asta făceam referire, nu la tine.

Elevă: Păi, ce o făcut?

Profesor: Dacă voiam să se afle, îl băteam pe coridor. Eu sper să nu se afle. Nu cu tine! Nu cu tine! Cu tine este un lucru cât se poate de simplu. Eu tot ce am avut de spus, am spus în faţa ta. Ne-am întâlnit într-o seară, pe centru şi ţi-am zis. Ai zis nu! Bun. Am zis că poate s-a mai răzgândit între timp, ai revenit la nişte sentimente mai bune. De asta te-am întrebat.

Elevă: Domn profesor, e anormal! Pentru că dumneavostră, în primul rând aveţi soţie, unu la mână, doi la mână - aveţi o vârstă, iar eu am altă vârstă...

Profesor: Tu ai impresia că dacă ai o vârstă, nu ai suflet să simţi, nu ai ochi să vezi. Şi văd şi eu cine îi frumos, deştept...

Elevă: Este diferenţă de cel puţin 30 de ani...

Profesor: Stai un pic, că nu e vorba de căsătorie aici.

Elevă: Păi nu de căsătorie, dar totuşi... în ultima zi, când ne-am întâlnit pe centru şi am vorbit, aţi pomenit despre o frumoasă relaţie, o frumoasă poveste...

Profesor: Da. O poveste frumoasă, nu căsătorie!

Elevă: Nu căsătorie, dar totuşi...relaţie între un om matur de 50 de ani...

Profesor: 55 de ani...

Elevă: ...şi o elevă de 15 ani, credeţi că e normal?

Profesor: Nu e normal ca o elevă de 15 ani să aibă niciun fel de relaţie, sincer. Dar dacă există, e treaba ei şi numai a ei. Şi apoi să mai ştii o chestie, dacă omul face numai ce este normal viaţa devine plictistoare...

Elevă: Atunci poate că e mai bine ca viaţa să fie plictisitoare.

Profesor: Relaţia ta cu Mihai ţi se pare o relaţie plictisitoare?

Elevă: Nu am nicio relaţie cu el.

Profesor: Bun. Aşa se vorbeşte.

Elevă: Lumea vorbeşte multe, fiecare crede ce vrea.

Profesor: Ţi-am spus doar ca să fii atentă.

Apoi profesorul îi povesteşte că vrea să-şi cumpere o casă, din cauză că soţia sa a făcut un preinfarct şi nu mai poate urca la etajul patru, dar şi pentru că nu mai are ce să facă cu banii.

Profesor: Apoi, ce să faci cu banii? Gagici nu, tutun nu, alcool nu...

Elevă: Atunci apucaţi-vă de tutun şi alcool.

Profesor: Nu, astea sunt interzise de medic. Eu am avut o problemă puternică de sănătate, atunci a trebuit să mă las şi de sport. V-am spus că eu am făcut sport de performanţă, naţională şi internaţională. Şi a trebui să mă las de sport. Şi atunci, dacă medicii au zis fără tutun şi alcool, de astea nu mă pot apuca. Încerc a treia variantă. Încerc sau menţin a treia variantă. Problema e că gusturile se mai schimbă.

Elevă: Domn profesor, dar nu sunt destule fete în şcoală?

Profesor: ...eşti deosebită din toate punctele de vedere. În primul rând ai două calităţi pe care le găseşti exatrordinar de greu. Eşti discretă, nu am auzit să fi vorbit ce am vorbit cu tine şi asta este fundamental, calitatea asta discreţia... şi al doilea lucru ai ceea ce se numeşte feminitate, e cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă o femeie. Nu frumuseţea, nu culoarea ochilor, nu părul blond... un bărbat adevărat nu se uită la o femeie, dacă te interesează o partidă pentru două ore, te uiţi laaa şi atât, dar dacă te interesează ceva frumos, care poate să dureze săptămâni, o lună sau chiar mai mult, cauţi ceva mai mult. Un om pe care să te poţi baza la o adică, cu care să poţi să comunici, să vorbeşti. O fată cu caracter care la o adică să-ţi spună şi în faţă şi tot aşa. Nu o fată care să-ţi spună numai da sau nu, sau ceva de genul asta. O fată care să-ţi spună în faţă ce doreşte, direct şi concret. Iar tu ai toate calităţile astea şi bărbatul care observă în tine toate calităţile astea, ăla te apreciază aşa cum meriţi. Unul care vede la tine doar ţâţele şi curul, ăla se gândeşte doar la aventură. Vechea poveste a băieţilor: cum să fac să i-o pun şi ăsteia! Eu cred că am trecut de perioada asta. Eu nu mă refeream la chestie de doar două ore.

Elevă: Păi mi-am dat seama că nu preferaţi doar o chestie de două ore, dar totuşi să vă găsiţi o amantă de 15 ani...

Profesor: Măi! Am una, nu de 15 ani, e studentă în Timişoara. O ajut să-şi facă facultatea că are probleme şi la învăţătură, şi cu banii şi o ajut. Bine, numai că are nişte apucături... dă din gură mult şi s-au cam luat de ea în şcoală. Şi degeaba încerc să o educ eu în spiritul asta, că nu pot... Eu nu caut o amantă. Caut AMANTA! Îţi garantez că, într-o sută de metri sunt două cu care am avut deja relaţii, deci oricând pot să găsesc, dar e vorba de a găsi o persoană, cu care să poţi să vorbeşti şi să şi asculţi ce are pe suflet. O femeie pe care să o admiri şi ce spune, şi ce gândeşte, şi cum se poartă, şi cum vorbeşte, şi cum se exprimă, şi modul direct în care pune problema. Amantă e aia la care te duci, te-ai golit şi ai plecat. Aia este amanta... La 15 ani, tu ai deja toate calităţile astea şi când vezi minunea asta, la 15 ani, că ai tot ce caută un bărbat, asta este de neimaginat”.

După toată discuţia de mai sus, procurorii lugojeni au considerat că nu au probe suficiente să-l acuze pe profesorul Deliu de hărţuire sexuală sau de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.

“Din declaraţia persoanei vătămate a rezultat că a fost elevă la Şcoala Gimnazială Anişoara Odeanu din Lugoj unde, din clasa a 5-a şi până în clasa a 8-a a avut în programă cursuri de educaţie tehnologică predate profesorul de Deliu Ion. A afirmat că, în cursul lunii iunie 2015, a fost invitată de profesor la o pizzerie, invitaţie pe care a refuzat-o. În data de 22 decembrie 2015, s-a întâlnit întâmplător cu profesorul Deliu care a început să îi facă avansuri şi complimente spunându-i că ei doi că pot avea o frumoasă poveste. Despre acest aspect a povestit doar martorei (...), care i-a indicat să spună părinţilor despre acest aspect. Minora a afirmat că a avut impresia că este urmărită de inculpat pe traseul de deplasare obişnuit, întâlnindu-l aproape zilnic, evitând însă discuţiile cu acesta. În data de 22 februarie 2016, după simularea Examenului de Capacitate în Limba Română a fost abordată de către inculpat cu care a purtat o discuţie al cărui conţinut l-a înregistrat cu ajutorul telefonului mobil. Din procesul verbal de redare al conţinutului înregistrării audio, întocmit de către organele de poliţie, rezultă că inculpatul Deliu se adresează persoanei vătămate cu referire la o poveste frumoasă, o relaţie”, arată procurorii în Ordonanţa cu care au decis clasarea cazului.

Cu toate acestea, oamenii legii au închis dosarul motivând că profesorul Deliu nu i-a spus destul de explicit elevei despre inteţiile sale sexuale.

“Din înregistrare audio nu rezultă însă în mod explicit o solicitare a inculpatului Deliu Ion către persoana vătămată în scopul de a obţine favoruri de natură sexuală, deşi discuţia este nepotrivit având în vedere că persoana care se adresează minorului este un adult şi mai mult decât atât un cadru didactic, respectiv chiar profesorul fetei”, este cocluzia procurorilor care au dispus clasarea cauzei.

Părinţii şi profesorii şcolii, de unde Deliu a fost dat afară în urmă cu doi ani, se tem acum că acesta se va întoarce la catedră.

“Nu-l împiedică nimic să revină în Învăţământ. Cu această clasare a dosarului, mai rămâne doar decizia Consiliului de Administraţie care i-a desfăcut contractul de muncă. Acum poate oricând să se angajeze la orice şcoală din ţară, chiar şi aici”, ne-a spus sub protecţia anonimatului unul dintre foştii colegi ai profesorului.

Contactat pentru o opinie, profesorul Ion Deliu spune că momentan nu face comentarii. “Eu nu am primit nicio decizie în legătură cu cazul meu. Atunci când o să o primesc, vom putea sta de vorbă”, ne-a spus Deliu, care a mai adăugat că până acum nu s-a gândit să deschidă un proces împotriva celor care l-au dat afară din sistemul şcolar.