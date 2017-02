Hoţii dau atacul la albine. Nu se tem nici de înţepături, nici de poliţişti

Ioan Bărbuţ, preşedintele Cooperativei Agricole Prisăcarii-Hercules, o asociaţie cu peste 150 de membri, susţine că el şi colegii săi au pierdut anul trecut peste 100 de stupi, furaţi de persoane care au rămas neidentificate.

“Foarte mulţi dintre membrii asociaţiei au fost victime ale hoţilor de stupi. Vă pot da numele şi telefoanele lor, să discutaţi cu fiecare în parte. Chiar şi mie mi-au furat patru stupi”, spune Bărbuţ, care susţine că poliţiştii nu dau atenţie fenomenului şi mai mult nu înregistrează furturile pentru că le consideră nesemificative. “Am fost şi la poliţie, dar lor nu li se pare aşa de grav şi nu dau atenţia cuvenită. Mi-au spus că nu înregistrează plângerea că se încarcă ei cu dosare cu autor necunoscut”, spune şeful apicultorilor.

Bărbuţ povesteşte cum a surprins hoţii, în timp ce încercau să-i fure stupii şi din cauza poliţiştilor i-a scăpat. “După ce au furat prima dată, am dus un câine acolo unde am stupii. Într-o seara, eu îmi vedeam de treabă şi am auzit câinele lătrând. Mai eram cu cineva şi ne-am dus să vedem ce se întâmplă. Ei erau doi şi când ne-au văzut, au strigat să chemăm câinele, că îi muşcă. Eu i-am spus soţiei să sune la 112 şi să cheme poliţia. Ne-am dus şi i-am întrebat ce fac acolo. Am încercat să tragem de timp şi am stat cu ei la discuţii, până să ajungă poliţiştii. Aştia, când au venit, erau cu girofare şi cu alarme puse, când i-au auzit hoţii au fugit de au rupt pământul”, povesteşte Bărbuţ.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin susţine că niciun poliţist nu-şi permite să nu înregistreze o plângere. “O să cerem şefilor de post să ne comunice câte astfel de plângeri există la nivelul judeţului şi când vom avea o situaţie centralizată o să o transmitem. Dar nu e posibil ca plângerile, dacă există, să nu fie înregistate”, a declarat Cecilia Dăneţ, purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin.