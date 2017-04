Crimă după o ceartă pe Facebook. Cum s-a transformat un tânăr într-un ucigaş

Sâmbătă, seara, David, de 17 ani, s-a dus acasă la Marian, în vârstă de 16 ani, după cei doi s-au certat pe reţeaua de socializare Facebook. Cei doi au continuat conflictul şi între ei a intervenit şi tatăl lui Marian. Scandalul a degenerat şi cei doi, tată şi fiu, l-ar fi bătut pe Daniel cu bâtele şi l-ar fi lovit cu un topor în cap. Acesta a rămas întins pe stradă până a venit ambulanţa, chemată de către unul dintre localnici. Cu toate eforturile făcute de medici, David a decedat la spital.

Tată şi fiu, arestaţi pentru omor

Luni seara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a emis mandat pentru 30 de zile de arest pentru cei doi suspecţi în cazul crimei de la Bocşa.

“În data de 22.04.2017, minorul V.Ş.D. în vârstă de 17 ani, din localitatea Bocşa, a fost lovit, posibil de minorul A.A.M în vârstă de 16 ani, cu un obiect tăietor despicător în zona capului, decedând ulterior în urma leziunilor suferite la Unitatea Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin pentru comiterea infracţiunii de omor prev. de art. 188 alin. 1 C.p.”, se arată în comunicatul de presă emis de Parchetul de lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Minorul acuzat de omor, reclamat la Direcţia Copilului chiar de către tată

Incidentul din Bocşa scoate la iveală însă o situaţie cu multe probleme pentru minorul arestat ca principal suspect în cazul de omor. Copilul era elev la Liceul Tehnologic din Bocşa. Era crescut doar de tatăl său, după ce mama sa a decedat în 2016, însă acesta nu avea timpul necesar să se ocupe de educaţia băiatului.

“Este un copil problemă. Locuieşte doar cu tatăl lui, care este şofer pe tir şi e plecat perioade lungi. El lipseşte mult de la şcoală şi din această cauză a ajuns să repete clasa a noua. Scandal nu a prea făcut în şcoală, dar nu a reuşit să se adapteze în colectiv”, susţin surse din cadrul Liceului Tehnologic din Bocşa.

De altfel, situaţia băiatului se afla şi în atenţia inspectorilor de la Direcţia pentru Protecţia Copilului, unde, culmea, sesizarea ar fi fost depusă chiar de tatăl copilului.

“E în evidenţa noastră din 2015. Asistenţii sociali au pornit o evaluare a lui, dar niciodată nu au reuşit să se întâlnească nici cu el, nici cu tatăl. Cu tatăl s-a discutat doar telefonic, de fapt a fost o sesizare telefonică din partea tatălui, la Telefonul Copilului – 983, care spune că copilul e rău, că vine târziu acasă, că nu are cu cine să-l lase şi le cerea inspectorilor de la Direcţia Copilului să îl disciplineze. Le-au fost trimise trei invitaţii prin poştă, să vină la Direcţie. Nu a venit niciunul. Au fost trimise patru adrese la Poliţia Bocşa, ca să-i localizeze, însă poliţiştii nu au făcut decât să trimită adresa casei celor doi”, a declarant Mădălina Cotoc, purtătoarea de cuvânt a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul din Caraş Severin.

Asistenul social care se ocupa de caz a fost în 22 martie, din nou, la liceul unde învăţa copilul însă nu a reuşit să-l găsească. A stat de vorbă cu directoarea şi diriginta băiatului, care i-a comunicat acelaşi lucru: că e un copil cu probleme şi că nu vine la şcoală.

Poliţiştii monitorizează comunitate de romi

Poliţiştii din Bocşa recunosc că au fost solicitaţi de către inspectorii DGASPC, însă spun că le-au acordat tot sprijinul.

"În luna februarie ne-au cerut să-l localizăm pe băiat şi le-am trimis răspuns, şi le-am oferit toate informaţiile: adresa, unde este elev şi aşa mai departe", spune comisar şef Gheorghe Obişteoiu,şeful Poliţiei Bocşa. Acesta susţine că Marian Avram a mai intrat în atenţia poliţiştilor de câteva ori, însă pentru probleme minore.

"A mai făcut scandal, a spart odată un aparat de poker. Acum vreo patru saptămâni i-am adus la secţie, pe el şi un prieten de-al lui. Personal am stat atunci de vorbă cu tatăl său şi i-am cerut să găsească o soluţie, să nu-l mai lase singur acasă, pentru că o să ajungă să facă probleme şi mai mari", spune comisarul şef Obişteoiu.

Poliţiştii din Bocşa sunt în alertă însă în aceste zile, pentru că tânărul ucis făcea parte dintr-o comunitate de romi, iar oamenii legii încearcă să prevină eventuale acte de răzbunare ale rudelor. "I-am chemat şi am stat de vorbă cu ei. Încă din aceea seară am luat măsuri pentru a întâmpina orice incident. Nu e mare comunitate de romi, dar în situaţii de astea ei se strâng cu toţii şi fac scandal. Am încercat să discutăm cu ei şi în continuare monitorizăm situaţia", a mai spus şeful Poliţiei din Bocşa.