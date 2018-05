Cal şi vacă pentru o familie săracă: şapte copii şi doi părinţi au nevoie de sprijin ca să poată munci, după ce singurul lor cal a murit de bătrâneţe

Pe lângă sărăcia în care se zbat, cei din familia Cardoş, în urmă cu doi ani peste mama s-a abătut o nenorocire. A fost lovită de o maşină şi acum se află în scaunul cu rotile. De copii se ocupă cea mai mare dintre cele două fete, care le găteşte şi are grijă să meargă la şcoală.

Oamenii din sat îi apreciază pentru că sunt săraci, dar cinstiţi şi muncitori. Tătăl, împreună cu cei doi băieţi mai mari lucrează la pădure şi cu ziua la vecinii care au treburi de făcut pe lângă casă.

“Aşa i-am cunoscut. M-au ajutat să duc lemne la familiile sărace şi aşa am aflat de situaţia lor. Aveau un cal, cu care îşi făceau treaba. Calul a murit pentru că era foarte bătrân. M-au rugat să-i ajut şi atunci am decis să pornim o campanie. Am pus pe site-ul asociaţiei noastre un anunţ să strângem bani să le cumpărăm un cal şi o vacă. Zilele trecută o familie le-a cumpărat calul şi o căruţă, nou-nouţă, cu hamuri, cu tot ce le trebuie. Aşa că din punctul asta de vedere situaţia s-a rezolvat. Mai rămâne să le cumpărăm o văcuţă, care i-ar ajuta foarte mult”, spune Samuel Negoiescu, preşedintele Asociaţiei Umanitare Speranţă pentru România.

Victor Spaiuc, asistentul social din comuna Sacu, vorbeşte foarte frumos de cei din familia Cardoş. “Sunt oameni de treabă. Sunt mai nevoiaşi însă îşi văd de treaba lor. Copiii merg la şcoală, iar o soră mai mare are grijă de ei pentru că mama este în scaunul cu rotile. Aşa cum au putut şi-au amenajat casa. Au trei camere, în care şi-au făcut şi bucătărie şi baie. Sunt racordaţi la canalizare şi apă, însă să ştiţi că nu au rămas niciodată datori şi nu au restanţe la primărie”, spune asistentul social.

Familia Cardoş poate fi contactată direct la numărul de telefon 0727604123. Pentru cei care doresc să-i ajute, asociaţia umanitară a deschis conturi la BCR, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania. Conturile sunt pe numele Asoc. Misiunea Speranta pentru Romania, cu menţiunea obligatorie "pentru familia Cardoş".

BCR (Banca Comerciala Romana)

IN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

IN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Raiffeisen Bank

IN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

IN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Banca Transilvania

IN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

IN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad