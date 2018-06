Bănăţeanul care a făcut din „mâncarea săracului“ vedeta târgurilor tradiţionale. Cum îi convinge pe clienţi să cumpere un produs banal

Fermierul este uşor de recunoscut, pentru că de fiecare dată este îmbrăcat în ţinuta pe care a moştenit-o de la bunicii săi, care are peste 100 de ani.

Marta vinde la târguri brânză "untoasă", ţuică şi un produs banal în Banat, mălaiul copt, numit şi mâncarea săracilor din cauza puţinelor ingrediente din care este făcut: făină de porumb, apă şi sare. Cărăşeanul îl prezintă şi îl vinde ca pe o vedetă.



Îl ambalează frumos, îl eticheteză şi îi dă forma unui tort. “Am fost la Bucureşti şi când l-au văzut răgăţenii au crezut că e tort. Chiar m-au şi întrebat, dacă e tort”, spune Marta râzând. Nu ne dezvăluie reţeta sa de mălai, dar spune că unul din secrete e faptul că îl coace într-un ţest, timp de o zi şi o noapte.

Prezentarea, la fel de inmportantă ca şi produsele

Pentru un kilogram de mălai copt în formă de tort, Marta cere 15 lei şi spune că au fost târguri la care a vândut şi 40 de bucăţi. Cărăşeanul este însă convins că totul ţine de prezentare şi de modul cum îşi promovează produsele.

“Contează foarte mult. L-am dus pe un vecin de-al meu la un festival şi în prima zi s-a îmbrăcat şi el, ca mine, în costum tradiţional. A făcut cam cât mine, vreo 30 de milioane de lei vechi. A doua zi, a zis că el nu mai se îmbracă aşa şi a venit într-un tricou şi în blugi. Seara l-am întreba <Florine, câţi bani a făcut azi?>>, iar el mi-a spus că de 10 ori mai puţin”, povesteşte Marta, care mai foloseşte un tertip ca să-şi atragă clientela: glumele interzise minorilor, spuse în grai bănăţean.

Pe lângă mălai şi brânza, Ioan Marta are un produs căruia puţini îi rezistă. La propriu! Este vorba de ţuica de cireşe, care se vinde la un preţ record. “La mine la stand găsiţi, de fiecare dată, ţuică curată de prune şi ţuică de cireşe. Asta de cireşe e extraordinară. E medicament! Este foarte căutată de cunoscători şi se vinde cu 100 de lei litru. Dacă nu te pricepi să o bei, te pune jos cât clipeşti”, spune bănăţeanul.

Pentru fiecare produs pe care îl vinde Ioan Marta are o poveste de “marketing”. De exemplu, ca să-şi promoveze brânza le povesteşte clienţilor despre oile ”extraordinare”, pe care le creşte.

“Eu cresc doar oi de lapte. Sunt unul dintre puţini crescători din ţară care deţine oi pure din rasa Awassi. Mai sunt câţiva care au, însă încrucişate cu rase de la noi. Astea sunt nişte oi de lapte, care sunt aduse de la arabi şi au blana şi faţa roşie. Sunt mai pretenţioase, le trebuie mai multă curăţenie, dar şi dau lapte mai mult şi mai bun. De asta brânza mea e aşa de untoasă şi are gust atât de bun”, spune Marta, care ne dezvăluie că mai are un secret. Toate produsele lui sunt ferite de chimicale. “Nu dau cu ierbicide sau alte soluţii. M-am certat chiar cu vecinii pentru că au dat pe porumb cu ierbicid. Mai bine dau cu sapa, dar ştiu că tot ce am e sănătos şi nu e contaminat”, mai spune spune fermierul.