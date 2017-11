O tânără din Vâlcea „şi-a stors“ amantul de bani în schimbul tăcerii. Într-un final, bărbatul a reclamat şantajul la Poliţie

Cei doi aveau o relaţie de o lună, iar tânăra i-a cerut bani pentru a nu-i dezvălui amantlâcul soţiei bărbatului. Amantul s-a dus la poliţie acum câteva zile, dezvăluindu-le poliţiştilor relaţia extraconjugală şi şantajul.



Bărbatul, care este căsătorit de 20 de ani şi are copii, o cunoscuse pe tânără în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, acum o lună. Tânăra de 23 de ani, descoperind că amantul său are bani, s-a gândit să îl şantajeze pentru a nu divulga relaţia. Fata i-a cerut de mai multe ori bani bărbatului, ameninţând că dacă nu va primi sumele cerute îi va spune soţiei de relaţia lor extraconjugală.



Ultima oară, fata a cerut suma de 2.000 de lei, bărbatul promiţându-i că îi va da pentru început 1.000 de lei şi stabilind un loc şi o oră de întâlnire. Numai că amantul a anunţat Poliţia şi a fost organizat un flagrant. Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Călimăneşti, Brezoi şi a Postului de poliţie Berislăveşti s-au deplasat la locul indicat, în Călimăneşti, şi au depistat-o pe tânără în timp ce primea banii. Aceasta este în prezent cercetată pentru şantaj şi riscă între un an şi cinci ani de închisoare.