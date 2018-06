Gafe la un târg împortant: au sărbătorit ceramica de Horezu, dar au folosit o poză cu ceramica de Corund

Capitala Ceramicii Populare Româneşti a găzduit pentru trei zile, 1 – 3 iunie, cel mai mare târg de ceramică tradiţională din România, la Horezu în judeţul Vâlcea.

În satul de vacanţă „Stejari”, aflat la intrarea în oraş, de pe DN 67, dinspre Târgu Jiu, şi-au dat întâlnire ceramişti din întreaga ţară şi mulţi alţi meşteri populari sau artişti plastici atraşi de renumele manifestării.

Conducerea Primăriei Horezu şi-a exprimat speranţa ca în acest an să depăşească recordul de anul trecut când peste 25.000 de omeni au trecut porţile târgului.

Ca niciodată parcă, până acum, vizitatorii au fost asaltaţi de mulţimea de culori, festivalul ceramicii transformându-se într-un festival al culorilor puternice. Cocoşul de Hurez a devenit mai viu în coloristică, mai strălucitor, mai comercial, mai adaptat vremurilor pe care le trăim, îmbinând tradiţionalul cu modernismul.

Bile albe şi bile negre pentru organizarea celui mai mare târg de ceramică tradiţională

Ca la orice eveniment au existat plusuri şi minusuri în ceea ce priveşte organizarea. Meşteşugarii s-au bucurat de corturi, bănci şi mese noi pentru a-şi expune produsele într-un cadru organizat, vizitatorii de multitudinea de oferte în ceea ce priveşte nu doar ceramica, pentru toate buzunarele şi gusturile, dar şi alte obiecte decorative, inclusiv port popular, mai mult sau mai puţin tradiţional.

„Ar trebui să ne dăm mai mult interes pentru ce avem deja, pentru că este cea mai mare valoare de care dispunem la ora actuală – tradiţia populară. Trebuie să avem grijă de ce am moştenit, să o păstrăm cu sfiinţenie pentru generaţiile care urmează”, ne-a atras atenţia unul dintre vizitatorii târgului.

Căsuţele de vacanţă de pe platoul „Stejari” s-au dovedit şi ele insuficiente în comparaţie cu numărul mare de meşteşugari prezenţi la târg, ceea ce dovedeşte faima şi interesul de care se bucură manifestarea.

O mare parte dintre cei meşteri s-au văzut nevoiţi să doarmă care pe unde apucă, unii prin maşini, alţii să-şi găsească un loc de cazare în zonă.

„Cocoşul de Hurezi s-a remarcat în acest an prin numărul crescut al meşterilor populari prezenţi la manifestare, mult mai mare decât în ediţia precedentă. De asemenea varietatea oferită a fost şi ea deosebită: am avut ceramică, încălţăminte şi îmbrăcăminte tradiţională, obiecte de decor, şi din alte materiale, dar şi de uz casnic şi gospodăresc. Am ajuns la concluzia, având în vedere de interesul de care se bucură, că timpul oferit este prea puţin şi, mai mult ca probabil, de la anul îi vom dedica patru zile, nu doar trei. Nici spaţiul pe care s-a desfăşurat, de aproximativ 4 hectare nu s-a dovedit suficient. Despre vizitatori nu mai vorbesc, numai la spectacolul de sâmbătă seara am avut peste 4 - 5.000 de spectatori. Organizarea a necesitat un volum uriaş de muncă”, ne-a explicat primarul din Horezu – Vâlcea, Nicolae Sărdărescu

170 de meşteri populari prezenţi la târgul de la Horezu

Edilul a mai declarat pentru Adevărul: „Pentru ce le-am pus la dispoziţie participanţilor n-am luat nici o taxă. Cât despre cazare ne este peste putinţă să le asigurăm tuturor acest lucru în satul de vacanţă. Cine a dorit, a găsit însă în oraş. Căsuţele le-am închiriat cu 50 lei/zi. Am avut 170 de meşteri care au expus, din întreaga ţară. Şi au fost prezente toate centrele din România, fiindcă noi, având preşedinţia permanentă, fiind cel mai important centru de ceramică, ţinem evidenţa tuturor olarilor. În plus, avem şi votul în cele patru ţări fondatoare ale Asociaţiei”, a declarat pentru Adevărul, edilul din Horezu.

Marele premiu al ediţiei a 48-a, a „Cocoşului de Hurezi,” a revenit din nou unui olar hurezean - Popa Costel, iar premiul întâi lui Giubega Sorin, tot din Olari - Horezu.

Aşa cum amintea şi edilul programul oferit vizitatorilor a fost variat, presărat cu o serie de momente artistice care au invitat la joc şi voie bună. Iar pentru invitaţi, organizatorii au oferit o recepţie sâmbătă seara.

Anunţaţi ca prezenţi, ceramiştii din Spania, Franţa şi Italia au lipsit de la „Cocoşul de Hurezi”

Au existat însă şi minusuri în ceea ce priveşte organizarea, în mod special la capitolul promovare, unde două greşeli regretabile au scăpat vigilenţei autorităţilor.

În invitaţia Primăriei Horezu, spre exemplu, s-a specificat faptul că la eveniment vor lua parte ceramişti din Spania, Italia şi Franţa - membri în asociaţia internaţională a ceramiştilor de care pomenea edilul din Horezu, care însă nu s-au regăsit în târg.

„Cei care au conceput documentul, au lăsat textul din anii trecuţi, fără să-l modifice”, au concluzionat ceramiştii.

Primarul Sărdărescu ne-a explicat ce s-a întâmplat: „Concomitent cu noi s-au desfăşurat şi alte târguri internaţionale, unele la prima ediţie, cum este cel din Portugalia. Un altul a fost în Italia şi ne-am suprapus inclusiv cu cel din Franţa. Şi-au anunţat participarea, dar din cauza suprapunerii cu alte evenimente similare, n-au mai putut să vină. Şi noi am fost invitaţi, dar n-aveam cum să ajungem. O să vină pe data de 15 iunie, când noi mai avem un festival naţional de ceramică pentru tineret, care se va desfăşura în centrul oraşului”.

„Am văzut poza, dar să ştiţi că nu i-am acordat atenţie”

O altă gafă impardonabilă, observată de către olarii din Horezu, de această dată, care s-au arătat indignaţi de eroare, s-a regăsit în conţinutul ziarului primăriei – Monitorul de Horezu. „L-am creat acum doi ani de zile. Îl tipărim în 2500 de exemplare care ajung lună de lună, gratuit, la localnici”.

La cel mai mare târg de ceramică populară românească el a fost prezent şi la standul Grupului de Acţiune Local Microregiunea Horezu, organizator al manifestării, alături de Primărie şi a fost distribuit în număr mare vizitatorilor, ca formă de promovare.

Numai că în pagina de prezentare a ediţiei 2018 a „Cocoşului de Hurezi”, într-una din pozele exemplificatoare ale târgului apare o căsuţă cu ceramică de Corund în loc de Horezu. Primarul Nicolae Sărdărescu, coordonator al publicaţiei, după cum apare şi în caseta de redacţie, a recunoscut că nu a observat greşeala, dar că va verifica şi va veni cu un punct de vedere vizavi de acest aspect. „Am văzut poza, dar să ştiţi că nu i-am acordat atenţie. Nu m-am gândit nici un moment că se poate crea această confuzie”, a recunoscut acesta.