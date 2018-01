De ce rămâne închisă şi în 2018 pârtia de schi de pe Transalpina. Acuzaţii grave aduse de fostul administrator: „Cum să particip la o licitaţie oneroasă?“

Pârtia de schi de la Obârşia Lotrului – Transalpina Ski Resort – a fost dată în folosinţă la sfârşitul anului 2012, la capătul unei investiţii de 34 de milioane de euro susţinută din fonduri ale statului român. Este considerat unul dintre cele mai moderne domenii schiabile din România, dar bâlbâielile administraţiei locale au făcut că pârtia să nu poate fi deschisă în acest sezon.

Beneficiarul domeniului schiabil de pe Transalpina este Primăria Voineasa - Vâlcea. Edilul Gabriel Năstăsescu ne-a declarat în legătură cu licitaţia şi cu viitorul pârtiei: „E adevărat, nu s-a prezentat nimeni la licitaţie. Încercăm să facem un contract prin atribuire directă cu aceeaşi firmă cu care am colaborat până acum, Acomin Deva. Am discutat cu reprezentanţii lor, urmează să vedem ce pretenţii financiare sunt. Vrem să continuăm ce am avut, adică participaţie 80% pentru noi şi restul ei. Redevenţa de 250.000 de euro a fost impusă doar la licitaţie. Câştigurile din anii trecuţi au fost de aproximativ 600.000 de lei pe sezon, ceea ce a fost bine, având în vedere că bugetul anual al localităţii e de 700.000 de lei”.

„Nu vom accepta orice condiţii“

„Vrem să începem de cel târziu săptămâna viitoare. N-am mai semnat anul trecut contractul de atribuire, pentru că s-au retras. Nu vom accepta orice condiţii. Undeva pe vineri, 12 ianuarie, vă pot spune exact când vom da drumul la pârtie. Azi n-a mai venit nimeni dintre administratorii de pensiuni la primărie”, ne-a declarat primarul din Voineasa Vâlcea, Gabriel Năstăsescu.

„Cum să particip la o licitaţie oneroasă?”

Dan Faur, administratorul firmei Acomin Deva, societatea care a construit şi a administrat pârtia în ultimii cinci ani, Dan Faur, susţine că nu avea cum să ia parte la licitaţie.

„Cum să particip la o licitaţie oneroasă? Dacă luaţi caietul de sarcini, vedeţi ce a scris expertul şi ce au făcut onorabilii din Voineasa, faceţi un calcul matematic. Dacă, de cinci ani se vrea 80% din venituri, sub formă de bani la primărie sau de garanţii, poliţe pe clădiri, terenuri ş.a.m.d., cu diferenţa de bani cum să acoperi cheltuielile?“, spune administratorul firmei Aconim Deva.

„Cinci ani de zile au venit 60.000 de turişti datorită tarifelor mici”

„Fără pensiuni, fără hoteluri în jurul lacului Vidra (n.r. - locul în zona căruia este construită pârtia), poţi să ridici tarifele la nivelul celor de pe Valea Prahovei? Cinci ani de zile au venit 60.000 de turişti tocmai datorită tarifelor mici! Există şansa pentru ei (Primăria Voineasa - n.r.) a unei negocieri directe. Lucrurile astea trebuia să se întâmple astă vară. Este o lipsă totală de responsabilitate din partea lor! Dacă vrem să facem turism ca în Austria, trebuie să gândim ca în Austria. Spaţiile sunt pregătite să fie închiriate, nu de către cel care este consilier sau care are pile, ci de către cel care este cel mai bun. Domeniul schiabil nu este o zonă în care să vii cu 100 de tarabe, cu mici şi altele”, mai spune patronul Acomin.

„De trei luni de zile le spun că voi semna un contract doar dacă este legal!”

„O să particip peste o săptămână la şedinţa de Consiliu Local şi o să demontez toate minciunile. Primăria nu trebuie să ia bani, ci să-i investească în dezvoltare, ea trebuie să câştige din taxe şi impozite, de la investitori. Primăria trebuie să facă PUG pe zona Voineasa şi a lacului Vidra şi orice investitor interesat să ia acţiuni la această societate de transport prin cablu (SRT), care să dezvolte în permanenţă. De trei luni le spun că voi semna un contract doar dacă este legal! Dar dacă nu vor consulta specialişti, de la Consiliul Judeţean, de la Prefectură, vor comite o ilegalitate. Restul e o poveste de zona crepusculară. E şi lipsă de informaţie. Şi din partea primarului. Noi am lucrat anul acesta 4-5 luni şi n-am încasat decât 10%. N-am avut bani să le dăm oamenilor de Crăciun! Dar nu i-am condiţionat cu nimic. A fost o chestiune de procedură între Ministerul Turismului şi Ministerul de Finanţe, pe care n-a stăpânit-o nimeni: birocraţie excesivă şi lipsă de experienţă. Au dat bani în 31 decembrie”, a menţionat Faur.

La Voineasa „şi-au băgat un pic degetele şi apoi au zis: trebuie să dăm un tun pe viaţă”

„Primarul a minţit când a spus că a vorbit cu mine că, dacă ne dă banii, de a doua zi dăm drumul. N-am cadru legal. Şi dacă se semnează un contract durează 7 zile cel puţin până porneşte: trebuie semnat cu UPU, cu Salvamont, partiţia de curent trebuie trecută pe persoană juridică, casele trebuie fiscalizate, refăcute contractele cu toată lumea, e nevoie de timp pentru standuri, autorizaţii... sunt pregătiri obligatorii în baza contractelor. Licitaţiile din decembrie de la Voineasa s-au făcut în septembrie şi la Câmpulung Moldovenesc (n.r. - o altă pârtie construită cu mari întârzieri în judeţul Suceava). Acelaşi caiet de sarcini, acelaşi expert, doar că aici şi-au băgat un pic degetele. Ce şi-au zis: trebuie să dăm un tun pe viaţă! Nici cei cu pensiunile n-au făcut nimic toată toamna! Depinde de ei, noi vrem să ajutăm. E păcat de toată munca şi de toate sacrificiile! Autorităţile trebuie să vină cu cadru legal. Datoria către Acomin se ridică la 2,4 milioane lei, pentru lucrări executate în 2012. Dacă lucrurile se mişcă, legal, luna aceasta dăm drumul. Şi-au dat şi ei seama acum că această cotă de participare este sub costul de mentenanţă. Dacă era cadru legal, sezonul începea pe 14 decembrie. Transalpina este singura staţiune din ţară cu două telegondole interconectate cu schimbare de sens, cu 26 de gondole, totul automatizat. Colegii, dacă vor fi invitaţi la negocieri, se vor duce”, a mai declarat administratorul Acomin, Dan Faur.

Corpul de Control al Prefectului va face verificări

În urma reacţiilor din mediul online, prefectul de Vâlcea, Florian Marin, a declarat că, dacă nu se va da drumul la pârtie la data asumată, se vor lua măsuri: „Voi înainta către Corpul de Control al Prefectului o solicitare de verificare, iar toate materialele ulterioare le vom da celor de la Inspectratul Judeţean de Poliţie Vâlcea, la Serviciul Economic. Pentru că ei trebuie să facă verificări. Şi dacă se constată că există fapte de natură penală, ei sunt în măsură să facă dosar penal, să-l înainteze Parchetului. Aştept să se termine toată perioada aceasta, pentru că primarul din Voineasa şi-a asumat un termen şi abia apoi voi demara ce trebuie. Săptămâna viitoare voi solicita efectuarea de verificări ca urmare a nedeschiderii în timp a pârtiei de la Obârşia Lotrului. Vom vedea dacă s-au respectat toate procedurile legale şi dacă nu – de ce”.