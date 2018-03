Boicotat de consilierii PSD, un primar a intrat în greva foamei: „Am fost acuzat că fac vrute şi nevrute şi nu-i bag în seamă“

Într-o scrisoare adresată prefectului de Vâlcea, Florian Marin, primarul care protestează îşi justifică astfel gestul: „Mă simt obligat să vă informez că la această oră comuna Mateeşti este într-un haos total: blocaje financiare, salarii şi facturi neachitate, contracte neonorate etc.





Am înţeles că Instituţia Prefectului pe care o conduceţi nu poate lua măsuri cu persoane alese, care din rea credinţă nu vor bunul mers al localităţii, ci mai degrabă blocarea dezvoltării ei. Consider că eu, primarul Alexie Valerian, am făcut toate demersurile pentru a duce la îndeplinire obligaţiile care mi se cuvin.





Începând cu data de azi, 21.03.2018, voi protesta prin intrarea în "GREVA FOAMEI". Vă rog să dispuneţi o persoană din cadrul Prefecturii de monitorizare a persoanei mele, pe perioada de protest.





Programul de protest va fi următorul: azi, 21.03.2018, până în dimineaţa zilei de 22.03.2018, voi protesta în incinta Primăriei. În ziua de 22.03.2018, ora 10.00, voi protesta în faţa Consiliului Judeţean Vâlcea şi, în continuare, până la deblocarea situaţiei”, scrie Valerian Alexie, într-o scrisoare adresată Prefecturii Vâlcea.





Contactat de reporterul „Adevărul“, edilul din Mateeşti a declarat: „Am decis să intru în greva foamei după o ultimă convocare în şedinţă a Consiliului Local, având pe ordinea de zi de aprobat bugetul pe 2018 şi inventarierea domeniului public şi privat al comunei. Este a şasea şedinţă din acest an la care grupul de consilieri social-democraţi refuză să participe”, susţine Valerian Alexie.





„Nimeni nu-şi ia nici un salariu, nici o indemnizaţie, pentru că nu avem buget aprobat”





L-am întrebat pe primar dacă respectivii consilieri şi-au primit indemnizaţia şi am aflat că: „Până acum nu s-a achitat nici o şedinţă, pentru că nu am cum s-o achit în lipsa unui buget. Nimeni nu-şi ia nici un salariu, nici o indemnizaţie.





Problema este că am muncit foarte mult pentru proiectele vizând dezvoltarea localităţii, de genul celui legat de canalizare pe 16 km, cu o tehnologie germană, la care am avut studii obţinute gratis de mine de la nişte prieteni din Germania. Numai că, dacă nu am buget, nu pot face nimic.





Săptămâna trecută, spre exemplu, m-am dus cu un proiect pentru achiziţionarea unui buldo-excavator. M-am întors pentru că în certificatul fiscal figuram cu datorii.





Am fost acuzat de către consilierii PSD că eu fac vrute şi nevrute şi nu-i bag şi pe ei în seamă, ceea ce nu este adevărat.





Astăzi m-a sunat şi domnul Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, social - democrat şi dumnealui, să mă întrebe ce se întâmplă. I-am amintit că sunt la al doilea mandat şi l-am rugat să întrebe grupul de consilieri PSD dacă vreodată, până acum, a votat vreun proiect de dezvoltare a localităţii”, a mai declarat pentru Adevărul edilul din Mateeşti.





„O ţinem în scandaluri din 2014 încoace”





Şeful administraţiei locale, aflat la al doilea mandat, susţine că la început lucrurile au stat diferit pentru că făcea parte din coaliţia USL, dar apoi, după scindare, au început neînţelegerile. Până în acest an „toate proiectele care au trecut, au avut majoritate simplă”.





„Din 2016 până acum nu au votat decât mărirea indemnizaţiei lor, creşterea salariilor, ajutoare sociale şi alte chestii care i-au privit direct.





Am trimis Prefecturii Vâlcea pentru legalitate toate procesele verbale de şedinţă din 2017 şi cele din 2018, inclusiv cea de astăzi. Am fost şi în audienţă şi mi s-a spus să găsesc o soluţie, să ne înţelegem. A rămas ca mâine, domnul Rădulescu să discute cu liderul grupului PSD...

O ţinem în scandaluri din 2014. Am funcţionat cum am funcţionat, până acum. Dar în acest an, de trei luni, proiectele stau în sertar”, mai susţine edilul din Mateeşti, care spune că social - democraţii urmăresc să-l dea jos din funcţia de primar.





Consilierii social - democraţi susţin că nu au fost convocaţi la dezbaterile privind bugetul local