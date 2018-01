VIDEO Ce aspiraţii au tinerii care s-au înghesuit cu miile să se înscrie la Şcoala de Poliţie. „Lucrezi la stat, iar salariile sunt bune“

Numărul mare de candidaţi înscrişi a luat prin surprindere unitatea de învăţământ care a fost nevoită să apeleze la ajutor din sursă extrernă pentru ca examenul să poată fi organizat în condiţii decente. Astfel, probele sportive se vor susţine în şase localităţi din judeţ şi asta pentru că la şcoala de la Câmpina nu există o sală de sport suficient de mare unde să poată fi evaluaţi toţi cei 6.000 de candidaţi.

Aceştia au fost repartizaţi la Băicoi, Plopeni, Comarnic, Cornu şi Blejoi, acolo unde au fost închiriate sălile de sport ale unităţilor de învăţământ civile, iar testarea va avea loc pe o perioadă de patru zile, începând cu ora 8 dimineaţa şi până la ora 21.00, când intră în concurs ultima serie de candidaţi. De asemenea, pentru evaluarea tinerilor, s-a apelat la poliţişti din întreaga ţară care au fost detaşaţi în aceste zile la Câmpina.

Sunt 800 de membri în comisia de examinare care vor fi cazaţi în perioada examenelor chiar în căminele Şcolii de Poliţie. Marţi şi miercuri sunt zile dedicate exclusiv înscrierii, iar viitorii poliţişti au fost nevoiţi să stea în frig, în faţa unităţii de învăţământ chiar şi patru ore până ce le-a venit rândul la depunerea documentelor necesare pentru a fi primiţi în examen.



Mulţi dintre candidaţii care s-au înscris la examen nu au găsit locuri de cazare pentru perioada examenelor FOTO Diana Frîncu

Reprezentanţii Şcolii de Poliţie spun că vina le aparţine exclusiv candidaţilor care au venit marţi încă de la prima oră pentru a se înscrie, deşi aveau la dispoziţie două zile. Anul acesta este pentru prima dată când au fost eliminate baremele de înălţime şi de vârstă, acesta fiind una dintre explicaţiile concucurenţei record. În plus, tot din acest an, elevii declaraţi admişi vor face doar un an de şcoală, nu doi ca şi până acum.

Mulţi dintre candidaţi au recunoscut că au ales cariera de poliţist nu din pasiune ci pentru că nu au vrut să rateze şansa unui loc de muncă sigur şi bine plătit.





“Lucrezi la stat, eu zic să este mai bine, iar salariile sunt bune. Dacă o să fiu admis, o să încerc să schimb ce ţine de mine, nu mă interesează ce fac ceilalţi. Ei sunt răspunzători de ceea ce fac”, a declarat Ionel Nicolae (foto jos), un tânăr din judeţul Tulcea care a venit la Câmpina să-şi încerce norocul, iar ca el sunt cei mai mulţi, care îşi doresc mai degrabă un loc de muncă stabil, şi nu neapărat o carieră în Poliţie.



Ionel Nicolae, candidat din judeţul Tulcea FOTO Diana Frîncu

Candidaţii care locuiesc la distanţă mare faţă de Câmpina au pornit la drum cu noaptea în cap, iar după ce au mers pe drum ore în şir au venit direct la şcoală cu tot cu bagaje. Mulţi dintre ei nu au reuşit să găsească o gazdă în timp util, aşa că după ce şi-au depus dosarul de înscriere au plecat să ciocăne din poartă în poartă în speranţa că vor găsi pe cineva care să-i ia în gazdă. Au avut surpriza ca la pensiunile din apropierea şcolii să nu mai găsească locuri libere, aşa că au acceptat orice numai să aibă unde să doarmă în perioada desfăşurării examenului.

Cristina Sterian (foto jos) este una dintre miile de candidaţi care s-au prezentat marţi la Câmpina. Este din Brăila, iar tatăl ei este poliţist. Mărturiseşte că a ales să participe la concurs pentru că este o oportunitate care trebuie valorificată pentru un viitor sigur. Cât despre scandalurile recente în care a fost implicată instituţia unde speră să lucreze, Cristina consideră că testările psihologice la care au fost supuşi candidaţii nu sunt suficient de concludente şi n-ar putea să fie depistate în acest mod persoanele cu probleme psihice.



Cristina Sterian, din Brăila, vrea să-i calce pe urme tatălui său, fost poliţist FOTO Diana Frîncu

“M-am gânndit la o oportunitate, pentru că aşa este. M-am gândit la viitorul meu, la un loc de muncă stabil. Tata a lucrat în Poliţie şi m-am gândit să-l urmez”, a declarat Cristina.

Întrebată cum a fost testul psihologic pe care candidaţii l-au susţinut în cadrul Inspectoratelor de Poliţie din judeţul unde au domiciliul, Cristina a precizat: “Mi s-a părut uşor. Sincer, nu cred că este sută la sută foarte concludent. Au fost întrebări destul de ciudate unele dintre ele. De exemplu, dacă «te-ai gândit vreodată să-ţi iei zilele» şi multe alte întrebări de logică”, a explicat tânăra din Brăila.

Mihai Dragomirescu din judeţul Teleorman, un tânăr care abia a terminat liceul, spune şi el că testarea psihologică a fost extrem de uşoară, iar de la el din judeţ toţi candidaţii au trecut cu brio peste această evaluare. Mihai a explicat că prima întrebare a testării psihologice a fost „Te-a durut vreodată capul?”, cu variante de răspuns: “Da” şi “Nu”.



Mihai Dragomirescu vine din Teleorman şi spune că în acest judeţ toţi candidaţii au trecut testul psihologic

Testarea psihologică a cuprins 200 de întrebări, iar candidaţii au avut la dispoziţie 4 ore pentru a răspunde. Sinceritatea se pare că a fost secretul pentru ca viitorii poliţişti să fie declaraţi admişi în urma testării psihologice este de părere un alt candidat. “Te întrebau dacă ai minţit vreodată sau dacă eşti o persoană sociabilă”, a explicat Simion Cosmin, un tânăr din Craiova care a intrat şi el în competiţia pentru a deveni poliţist.

Dacă marţi şi mercuri sunt zile rezervate înscrierii candidaţilor, începând in data de 12 ianuarie şi până pe 18 ianuarie au loc probele medicale şi cele sportive, iar în data de 20 ianuarie a fost programată testarea scrisă la limba română şi la o limbă străină.

În zona şcolii de Poliţie din Câmpina străzile au fost blocate de maşinile candidaţilor FOTO Diana Frîncu

Pentru a ajunge în sala de examen, candidaţii trebuie să treacă de evaluarea performanţelor fizice, care constă în parcurgerea unui traseu aplicativ. Astfel, în 2 minute şi 25 de secunde, candidatul trebuie să realizeze o săritură în lungime, apoi în alergare pas sărit peste saltea, două rostogoliri successive, deplasarea pe o bârnă pe distanţă de 4 metri, având în ficecare mână câte o greutate de 5 kg, alergare între şicane (zig-zag), săritura peste capra de gimnastică, escaladarea unei lăzi de gimnastică, transportul prin târâre pe o distanţă de 10 m a unui manechin în greutate de 40 de kg, aruncarea cu mingea de handbal la o ţintă cu mărimea de 1x1 m, navetă de 10 ture pe o distanţă de 20 de m cu ridicare de jaloane. Nerealizarea uneia dintre probele traseului aplicativ înseamnă automat eliminarea din concurs.