Singura femeie-copilot din România care concurează în raliuri auto alături de fiul ei, pilot

Cu o experienţă de peste 30 de ani de pilot şi copilot, Carmen a acceptat provocarea de a urca alături de fiul său în maşina de curse, după ce, cu ani în urmă, i-a fost alături soţului său, pe scaunul din dreapta. ”Copilotul este cea mai importantă piesă a unei maşini care participă la un raliu”, spune Cristian Pesotchi, iar afirmaţia a fost însuşită şi de fiul său, care a prelut acum ştafeta curselor de viteză. Deşi a fost sfătuit să-şi aleagă un copilot mai tânăr, Cristian jr. nici nu a vrut să audă, decizia de a concura cu mama alături în calitate de copilot fiind bătută în cuie.

”Eu am încredere în ea şi încrederea în copilotul tău este esenţială. Din cea ce am văzut până acum pe notiţele ei şi pe antrenamentele pe care le-am făcut, cred că ne vom descurca foarte bine. Sper să ne acomodăm repede. Este pentru prima dată când concurăm împreună. O să fie un antrenament înainte de concurs, un shake down. Este singura probă care nu face parte din raliu în care poţi să mergi cu maşina de competiţie echipată gata de start. În rest nu ai voie să te antrenezi cu maşina de competiţie. Cu o lună înainte nu ai voie să calci pe traseu şi nu ai voie să faci un antrenament pe raza judeţului unde se organizează evenimentul, pentru că se consideră că ai avea un avantaj faţă de cei care n-ar putea să facă asta”, spune Cristian Pesotchi.

Cu mai multă experienţă în spate, Carmen recunoaşte că are emoţii la gândul că va concura alături de fiul ei în aceeaşi maşină, dar neliniştea este provocată nu de lipsa de maturitate la volan a tânărului pilot. Din contră.





Carmen şi Cristi, alături de Loganul cu care vor participa la raliul Braşovului FOTO arhiva persoanlă

”Pe moment, când mi-a zis Cristi să merg cu el, m-am gândti că e o chestie de tinereţe şi că o să-i treacă. I-a spus să-şi găsească pe cineva de vârsta lui, însă el a insistat. Am zis să facem un efort, pentru că este. Dar este foarte important să ştii că ai un navigator în care să ai încredere, să ştii că nu te aruncă. Nu ştiu cât de bună o să fiu, pentru că este pentru prima oară când vom concura împreună. În competiţie mai sunt femei-copilot, dar niciun echipaj mamă – fiu. Dintr-un singur punct de vedere am emoţii pentru că nu ştiu dacă o să fiu în stare să-i dictez bine”, spune Carmen.

În calitate de copilot, Carmen trebuie să ”viseze” traseul pe care va concura alături de Cristian. Trebuie să ştie fiecare capcană, fiecare viraj, cât de strâns sau larg este şi să-i indice pilotului anumite coduri pe care acesta să le înţeleagă perfect astfel încât să fie în stare să decidă în fracţiuni de secundă cu ce viteză va aborda un anumit tronson din drum.

Traseul de la Braşov pe care vor alerga Carmen şi Cristian are două probe, prima din Braşov spre Poiana Braşov, iar cea de-a doua - din Râşnov până la Predeal, în total 88 de kilometri, iar probele se reiau în a doua zi de concurs. Marea dilemă a mamei copilot este că încă nu ştie care vor fi priorităţile pe traseu, gropile din drum sau virajele periculoase.

Carmen Pesotchi, alături de fiul şi de soţul său FOTO Diana Frîncu

”Proba de la Pârâul Rece are 14 kilometri, dar este plină de gropi. Mă gândesc cu groază că nu ştiu ce să-i dictez. Gropi sau să-i dictez traseul, iar el nu o să ştie ce să ocolească. Acela va fi un traseu foarte dificil”, spune Carmen.

Singura femeie copilot din România care concurează alături de fiul ei se poate lăuda şi cu o altă performanţă. La finalul anilor 90 a avut ambiţia să urce ea la volan, astfel că a fost prima femeie-pilot din România într-un raliu auto, care concura de la egal la egal cu vedetele momentului, printre acestea aflându-se Călin Popescu Tăriceanu sau Titi Aur.

”Tăriceanu participa la curuse de viteză, chiar dacă era un om politic cunoscut, în competiţie se comporta ca un concurent. Acolo era doar pasiunea şi atât. Toţi vorbeam aceeaşi limbă, ne salutam toţi. Ulterior lucrurile s-au mai schimbat. Tăriceanu a venit şi mi-a arătat cum să abordez acul de păr (unul dintre cele mai periculoase viraje n.r.)”, îşi aminteşte Carmen Pesotchi.





Cristian Pesotchi şi fotografia Oltcitului, prima maşină de competiţie a familiei FOTO Diana Frîncu

Carmen a avut ”motorul” şi viteza în sânge. A moştenit, probabil, spune ea, această pasiune de la tatăl său, care avea carnet de şofer pentru toate categoriile. ”Eu era să mă nasc pe motocicletă, iar la 19 ani aveam şi eu carnet de şofer”, iar faptul că era femeie nu a împiedicat-o deloc să intre în curse alături de bărbaţi.

Carmen a fost cea care şi-a dus soţul pentru prima dată într-un poligon auto, iar de aici şi până la prima competiţie din anul 1986 nu a mai durat mult. Proaspăt căsătoriţi, Carmen şi Cristi Pesochi au acceptat să-şi pună la bătaie maşina nou nouţă, un Oltcit. Mai întâi a concurat soţul ei, în calitate de copilot, în octombrie 1986, la Finala Raliurilor pe ţară care a fost organizată la Bistriţa.

”M-am dus la ACR şi am spus că vreau să particip la raliu şi am întrebat ce trebuie să fac. M-au întrebat şi ei dacă am maşină şi dacă accept să o bag în concurs. N-am stat pe gânduri. Ei tocmai îşi făceau echipa. Aveau o maşină de concurs şi alte două pe care le construiau din maşini casate. Una dintre ele era o fostă maşină de la Poliţia din Braşov. Nu mai avea decât caroseria. Atunci era o lege care interzicea să înmatriculezi maşinile casate. Am ajuns la Stoleru, care era şeful Poliţiei pe România. Evident, cu ajutorul partidului, pentru că altfel nu se putea. Stoleru ne-a dat o aprobare specială ca să luăm pentru două săptămâni, la fiecare raliu, numere provizorii pentru a putea concura cu maşini date la casat şi refăcute. La prima etapă la care am concurat eu, şi care a avut loc la Târgu Jiu, nu am reuşit să facem maşina de concurs, astfel că într-o zi şi o noapte am reuşit să pregătim Oltcitul nostru pentru curse. Ne-am dus la Filipeşti, la Uzina de Minerit, unde am făcut o cuşcă de protecţie. Era maşină nouă, avea 5.000 de km. Am pus un extinctor luat de la serviciu, am scos toba, am pus un filtru de aer, am găurit-o să facem un contact general şi nişte cordeline elastice în loc de siguranţă de capotă. Asta era ce aveam noi la vremea respectivă. Nu am putut să merg ca pilot, deşi maşina era a mea. Făcusem o şcoală de pilotaj de piloţi navigatori la ACR şi în primul an nu aveam voie să merg ca pilot. Am fost copilot. Am ieşit pe locul 25 din 125 de maşini. Erau foarte mulţi la start”, îşi aminteşte Cristian tatăl.





Când nu ”aleargă” la raliu, Carmen creează decoraţiuni din lână, pe care încearcă să le vândă pentru a obţine bani de echipamente FOTO Diana Frîncu

Cristian Pesotchi a încheiat colaborarea cu partenerul său în anul 1987, iar de atunci a concurat el ca pilot, iar Carmen, soţia lui, copilot. Au participat pentru prima dată în această formulă la Bistriţa, la Finala Raliurilor de masă pe ţară. Miza era ca echipajul soţ-soţie să iasă în primii zece, şi asta pentru că doar aşa Cristian primea licenţa de pilot. Visul lor s-a împlint, iar împreună au mai concurat la alte câteva competiţii.

Fiul lor, Cristian, a fost injectat cu acest microb încă de mic, atunci când tatăl său îl purta în braţe şi îl lăsa să ţină mâinile pe volan. ”Aveam patru ani atunci când m-am urcat prima dată la volan. Apoi m-am înscris la karting la Palatul Copiilor de la Ploieşti, am participat la competiţii de gen în ţară, iar acum am decis să merg şi la raliu asemenea părinţilor mei. Microbul a intrat, că era peste tot în familie”.

Tatăl tânărului pilot spune că e singurul care are cele mai mari emoţii, şi asta pentru că ştie cum se comporta el la volan la vârsta pe care o are acum fiul său.

Soţii Pesotchi au obţinut premiul pentru cel mai bun echipaj mixt la Finala Raliurilor Sportive de Masă din anul 1987 FOTO Diana Frîncu

”Am emoţii pentru că mi-aduc aminte ce făceam eu la 20 de ani, când eram ca el. Carmen striga <<frânează>> şi eu nu şi nu. Am dat vitezometrul peste cap”.

Pasiunea pentru raliuri este atât de mare în familia Pesotchi, încât toate veniturile şi economiile se duc pe echipamente speciale, protecţii şi piese de maşină. O singură salopetă fabricată dintr-un material ignifug costă o mie de euro, iar o singură roată speicală pentru competiţii costă dublu şi chiar triplu faţă de una obişnuită. Pentru a strânge banii necesari, Carmen a învăţat de la o verişoară să realizeze obiecte decorative din lână pe care recunoaşte că a reuşit să le vândă ”la un magazin de fiţe” din Bucureşti.