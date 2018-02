Salvarea unui schior rătăcit pe munte, motiv de scandal între jandarmi şi salvamontişti. „Au avut coordonatele, dar n-au ajuns la locul evenimentului“

Tot scandalul a început după ce, duminică după-amiază, un schior care a vrut să coboare de la cota 2000 din Sinaia la Cota 1500 pe un drum periculos, neomologat, a rămas blocat pe o stâncă şi a cerut ajutor prin numărul unic de urgenţă 112 la Jandarmeria Montană din Sinaia. În ajutorul lui au pornit două echipe de jandarmi montani.

Unii încercau să ajungă la victimă prin coborâre de la Cota 2000, iar alţii au încercat să urce de la bază spre stânca unde schiorul rămăsese blocat. Intervenţia a durat până târziu după miezul nopţii şi asta, susţin jandarmii printr-un cominicat remis presei chiar în timpul acţinii de salvare, din cauza condiţiilor meteo extreme – ceaţă şi ninsoare – dar şi din cauza terenului accidentat – zonă de abrupt şi gheaţă.

În timpul intervenţiei, jandarmii montani au întâlnit pe acelaşi traseu neomologat alţi şase schiori. Despre aceştia din urmă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova a transmis, duminică seară, următorul comunicat la ora 19.20.

”Ora 15.13 apel 112. O persoană blocată pe un traseu neschiabil între Cota 2000 şi Cota 1500 pe Canionul Peleşului. Ulterior tot pe acest traseu şi-au făcut apariţia alte două persoane. (…) Cei patru jandarmi din Sinaia au ajuns până la aproximativ 250-300 de metri de locul semnalat, ţinând legătura prin voce, dar nu mai pot înainta întrucât zăpada este de 1,5-1,7 metri, teren stâncos, cu pericol de avalanşă. Cei doi jandarmi coboară cu greutate. Zăpadă mare, vizibilitate sub 5 metri. În acest moment (ora 19.20 n.r.) jandarmii montani din Sinaia coboară cu tehnici de alpinism şase turişti blocaţi pe Valea Peleşului, care au rămas blocaţi pe munte. Turiştii teribilişti au vrut să coboare prin pădure, pe schiuri, de la cota 1400 şi în momentul în care nu au mai putut înainta au apelat numărul unic de urgenţă 112, solicitând sprijinul Jandarmeriei Montane. Intervenţia este foarte dificilă din cauza terenului accidentat şi stratului mare de zăpadă”, se arată în comunicarea realizată de purtătorul de cuvânt al IJJ Prahova.

Duminică, la ora 23.35 Liviu Coman, comandantul IJJ Prahova anunţa că operaţiunea de salvare a schiorului rămas pe stâncă la cota 1.500 s-a finalizat cu succes.

”Aţi lăsat omul ăla 5 ore fara să faceţi nimic”

Luni dimineaţa, unul dintre schiorii care a participat la acţiunea de duminică seară a postat un comentariu negativ pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Montane Valea Prahovei. I-a acuzat pe jandarmi că ”au stat la ieşirea din vale buluc, să filmaţi nişte oameni care mergeau pe munte”.

“La 112 a sunat o persoană pe care nu aţi fost în stare să o salvaţi! Noi nu am apelat 112 şi nici nu am avut nevoie de ajutor. Da, ne-a prins noaptea pe munte dar suntem pregătiţi pentru asemenea situaţii. Aţi stat la ieşirea din vale buluc, să filmaţi nişte oameni care mergeau pe munte. MINCIUNI!!!”, a comentat Dan A, unul dintre schiorii care a făcut parte din grupul surprins de jandarmii montani pe traseul neomologat. Într-un alt comentariu, de data aceasta la o postare pe pagina de facebook a Salvamont România, acelaşi Dan A. acuză jandarmii montani de incompetenţă.

”Ruşine Jandarmeriei montane! Aţi lăsat omul ăla 5 ore fara să faceţi nimic. Aţi stat la ieşirea din Valea Peleşului şi nu aţi fost în stare să întindeţi o coardă. Si repede aţi dat ştire cu film că aţi salvat 7 schiori. Am fost unul din ei, noi nu am apelat 112, am coborat prin forţe proprii, chiar dacă ne-a prins noaptea, am fost bine echipaţi şi ne-am descurcat. Aţi dat ştire plină de minciuni. Nu a fost nici risc de avalanţă nici ceaţă nici nimic pe vale. Incompetenta maxima. Trebuia sa cereti ajutorul salvamontului de îndata ce aţi văzut că vă depăseşte situatia. Felicitari salvamont, care a fost anunţat târziu şi care a rezolvat urgent un caz uzual pe munte. Nimic senzational, cum se lăuda jandarmeria că a salvat 7 schiori. Repet! Nu au salvat nimic. Doar au stat şi au filmat cum am ieşit din vale cu coarda lor fixata de unul din ai noştrii”, scrie Dan. A.





”Ne-au rugat să ne ducem noi în sus după skior”

Un alt turist, Alex M., care susţine că a fost şi el prezent la acţiunea de duminică seară, a explicat şi el pe pagina de facebook cum au decurs lucrurile, acuzând de asemenea jandarmii montani.

“Am coborat pe Valea Pelişor si l-am gasit pe "avocatul din Bucureşti" care sunase la 112. El s-a apucat să le spună de noi fără să-i cerem asta. Noi am continuat drumul fără dificultate deosebită, iar el nu a vrut să meargă cu noi. Sunase la Jandarmerie de 2 ore şi a zis că-i aşteaptă.



După multe săritori am ajuns la capătul văii unde stăteau, efectiv stateau 10 jandarmi şi 2 salvamontişti. Avocatul statea de 5 ore acum. Abia dupa încă 2 au ajuns la el (cică îşi făcuse focul). edit: Salvamontul l-a salvat, nu jandarmii. Doi jandarmi ne-au filmat cât timp am stat în zona lor. Noi am ajuns la Craiova şi avocatul tot nu coborâse de pe munte. NU am sunat dupa ajutor. NU este risc însemnat de avalanşă.



NU este zapadă de 1 metru jumate. NU ne-am blocat niciunde (grup de 7 persoane) deşi am coborât nişte săritori impresionante. NU avem nici o legătura cu avocatul din Bucureşti. Suntem bine toţi 7, demult, făra nici un ajutor extern! BONUS: cand am ajuns la jandarmi NE-AU RUGAT să ne dea 1 ham, 1 coardă şi 2 carabe (tot ce aveau la ei) să ne ducem noi în sus dupa skior”.

Ce spune comandantul jandarmilor

Contactat telefonic, colonelul Liviu Coman, şeful IJJ Prahova, a ţinut să precizeze că jandarmii montani din Sinaia nu şi-au făcut decât datoria şi au respectat protocolul specific acestei situaţii. Întrebat cum comentează reacţiile schiorilor, Coman a declarat

“Nu puteam să-I lăsăm acolo, trebuia să-I sprijinim. Este o procedură comună cu Salvamontul. Duminică jandarmii din Sinaia au intervenit pentru o persoană care a cerut ajutor prin 112. Pe ceilalţi schiori i-am întâlnit pe drum. Cojanu de la Salvamont (Neculae Cojanu şef serviciu Salvamont Sinaia n.r.) a sunat un jandarm şi l-a anunţat că mai sunt şi alţi schiori pe traseu. Ce să spun? Facerea de bine… Ne-am mai întâlnit cu astfel de situaţii şi în noaptea de 31 ianuarie când am salvat o sută de persoane de pe munte. Unul n-a zis mulţumesc!”, a declarat comandantul IJJ Prahova.

Pe pagina de Facebook a Salvamont România există o postare a salvamontiştilor, de data aceasta, care scriu versiunea lor la cum a decurs operaţiunea de salvare a turiştilor blocaţi pe munte.

”Unii cu munca, alţii cu laudele”

În postarea Salvamont România se face referire la lucrători ai unei alte instituţii care au plecat în ajutorul unui turist rătăcit pe munte, dar la care nu au ajuns, deşi aveau coordonatele GPS.

”Comantariile Dvs. sunt mai mult decăt elocvente. Unii cu munca, alţii cu laudele pentru cazuri inexistente sau cu cazurile rezolvate de alţii. Mulţumim!

Update. 00,15

Persoana rătăcită pe valea Peleşului a fost găsită, şi, în acest moment, se fac eforturi pentru aducerea ei în siguranţă în Sinaia. Deşi au acţionat doar pe întuneric şi în condiţii extreme, experienţa şi profesionalismul au făcut diferenţa, reuşind să îl găsească pe cel rătăcit. Şi ceilaţi doi turişti aflaţi pe vale şi care au cerut sprijinul Salvamont au ajuns cu bine în Sinaia, la fel şi un alt grup de şapte turişti, bine echipaţi, care nu au întâmpinat probleme la coborâre şi care nu au cerut intervenţia echipelor de salvatori.

19.30 Acţiune în derulare a salvamontiştilor din Sinaia, plecaţi pentru căutarea-salvarea unui turist rătăcit de patru ore pe valea Peleşului şi în ajutorul căruia au plecat, încă de la ora apelului, lucrători ai unei alte instituţii, care au avut la dispozitie inclusiv coordonatele GPS, dar care nu au reuşit să ajungă la locul evenimentului. Acum, pe aceeaşi vale, se mai află încă doi turişti, mai sus de zona în care se presupune că se află turistul rătăcit, şi care au solicitat şi ei intervenţia salvamontiştilor”, se arată pe pagina de facebook Salvamont România. Într-un comentariu la această postare, tot Salvamont România scrie ”Macar lumea începe sa faca diferenta între salvatori şi cameramanii de ocazie”.





Contactat telefonic, Nae Cojanu, şeful Serviciului Salvamont Sinaia a declarat pentru ”Adevărul” că schiorul blocat pe stâncă a fost salvat după şapte – opt ore, abia după ce au intervenit saşvamontiştii.

“Noi ştiam încă de pe la ora 16.00 că este un schior blocat pe munte, dare ram prinşi în alte acţiuni de salvare. Pentru că nu aveam oameni disponibil, am rugat jandarmii să intervină. Protocolul spune că la persoanele rătăcite şi fără trauma pot interveni jandarmii montani, la turiştii răniţ intervenim noi. Pentru că schiorul nu era rănit şi era un tip descurcăreţ care a fost capabil să descarce harta de pe telefon şi să dea coordonatele GPS, am transmis solicitarea către jandarmi. Doar că ei au greşit ţinta cu vreo mie de metri. Am ajuns şi noi la intervenţie şi am reuşit împreună să salvăm schiorul. Dimineaţă ne-am trezit că pe pagina de facebook a Jandarmeriei a apărut că ei l-au salvat. Până la urmă important este că a fost salvat omul, nu cine l-a salvat”, a declarat Nae Cojanu.