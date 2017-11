Povestea tânărului publicitar care s-a întors în România ca să se facă cioban. „Am început afacerea de la zero. Nu ştiam nimic despre acest sector“

Rareş Constantinecu (30 de ani), născut într-o comună din judeţul Olt, a devenit într-un an de zile unul dintre cei mai apreciaţi ciobani din zona Valea Doftanei, deşi el la bază este specializat în marketing şi publicitate.



Rareş spune că, după terminarea studiilor, a plecat în Italia unde a lucrat timp de opt ani de zile în domeniul pe care îl stăpânea cel mai bine: publicitate. În Italia, a întâlnit o tânără româncă pe care a cerut-o de soţie, iar la puţin timp au decis să se munte înapoi în ţară unde să înceapă o afacere care să aibă la bază ceva tradiţioal, autentic românesc. Aşa că, de la publicitate, Rareş a ajuns baci la stână.

„Am vrut să facem ceva al nostru şi ne-am întors din Italia şi am început să creştem oi şi vaci. Am avut 200 de oi, dar am mai vândut din ele. Acum mai avem 120 de oi şi 14 vaci. Sper ca lumea să-şi dea seama că oaia, dar şi vita au o carne foarte sănătoasă, mult mai bună decât cea a porcurlui. Am început afacerea de la zero pentru că nu am ştiut nimic despre acest sector, dar acum putem să spunem că ne pricepem. Eu sunt oltean de fel, dar am ajuns în Valea Doftanei pentru că de aici este soţia mea”, a declarat Rareş Constantinescu.

Ciobanul din Valea Doftanei a fost unul dintre participanţii la caravana „Alege oaia!”, eveniment creat de ministrul Agriculturii Petre Daea, care a ajuns sâmbătă, 11 noiembrie, la Ploieşti. Ministrul a fost curios să asculte povestea tânărului Rareş, un personaj care se distingea din mulţimea crescătorilor de animale prin ţinuta sa nonconformistă şi fără legătură cu noua sa meserie. Când a aflat motivul pentru care tânărul oltean a decis să se întoarcă în România, Daea l-a felicitat: „Bravo, eşti un exemplu! Aşa trebuie!”, i-a spus ministrul Agriculturii tânărului.