Mircea Negulescu, fostul procuror din cadrul DNA Ploieşti, urmărit penal pentru cercetare abuzivă

Ancheta în ceea ce-l priveşte pe fostul procuror anticorupţie va fi realizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, la propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (PCA), structură unde Mircea Negulescu a lucrat până în anul 2015.



“Disjungerea si declinarea in favoarea Parchetului de pe langa înalta Curte de Casaţie si Justiţie, in vederea efectuării urmăririi penale fata de XX, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Campina (procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploieşti la data faptelor) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cercetare abuziva, prev. de art. 280 alin. 1 si 2 Cp. si influenţarea declaraţiilor , prev. de art. 272 alin. 1 Cp.”, conform rechizitoriului PCA Ploieşti.

Disjungerea cauzei în ceea ce-l priveşte pe Negulescu a fost determinat de declaraţiile date de fostul deputat Vlad Cosma şi de oamenii de afaceri Răzvan Alexe şi Petrică Uşurelu în cauza în care au fost deferiţi justiţiei de PCA Ploieşti pentru instigare la spălarea balilor, respective spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În rechizitoriu se menţionează că, În timpul audierii, „inc. Cosma Vlad Alexandru, Alexe Răzvan, Uşurelu Petrică şi martorii XXX şi XX, au susţinut ca în cursul urmăririi penale procurorul de caz a exercitat presiuni şi ameninţări faţă de anumiţi inculpaţi şi martori în scopul obţinerii de probe si a dispus măsuri de protecţie faţă de martori care au dat declaraţii nereale la sugestia acestuia”, se arată în documentul citat.

Dosarul în care Cosma, Alese şi Uşureu au fost trimişi în judeată de PCA Ploieşti a fost instrumentat iniţial de Mircea Negulescu, pe atunci procuror al acestei structuri de parchet.

Mircea Negulescu este în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina după ce, în decembrie 2016, a demisionat de la DNA Ploieşti în urma scandalului provocat de înregistrările unor convorbiri telefonice date publicităţii de Vlad Consantin, zis Şomeru, inculpat şi el în mai multe dosare penale. Negulescu a fost înregistrat în timp ce adresa cuvinte injurioase la adresa unor colegi procurori în cadrul PCA Ploieşti.