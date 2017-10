Elevul care a ameninţat că aruncă în aer două licee: „Nu prea aveam chef de şcoală şi m-am gândit să fac ceva nou“

Judecata pe fond în cazul adolescentului din Târgovişte a început la Curtea de Apel din Ploieşti cu un prim termen în data de 10 octombrie, zi în care instanţa a decis să amâne cauza pentru administrare de probe pentru 11 noiembrie.

Robert Nisipeanu a intrat în atenţia procurorilor DIICOT pentru că în data de 24 martie 2017 a trimis SMS-uri Poliţiei şi Jandarmilor în care ameninţa că va arunca în aer Colegiul Naţional ”Constantin Carabella” şi Liceul de Arte ”Bălaşa Doamna” din Târgovoşte.



În acea zi, sute de elevi şi profesori au fost evacuaţi din şcoală pentru ca echipele antitero să verifice clădirile celor două unităţi şcolare. În tot acest timp, elevul “terorist” a făcut tot posibilul să nu se dea de gol în faţa autorităţilor, a venit la şcoală, s-a arătat la fel de mirat ca şi colegii săi de desfăşurarea de forţe din curtea liceului, a vorbit cu gardienii pentru a afla informaţii suplimentare şi a negat în permanenţă că el ar fi autorul atunci când un prieten l-a suspectat că el este expeditorul mesajelor.

A fost identificat şi prins în cele din urmă, iar în faţa anchetatorilor a precizat că a făcut gestul pentru că “se plictisea la şcoală”.

“În data de 23 martie 2017, am chiulit de la prima oră împreună cu un coleg de-al meu şi am rămas în curtea şcolii. În timpul discuţiilor cu…., deoarece nu prea aveam chef de şcoală şi mă gândeam să fac ceva nou, mi-a venit ideea ca în ziua următoare să dau un telefon sau să trimit un mesaj către organele statului, prin care să anunţ că Colegiul… şi Liceul …vor fi aruncate în aer”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

În data de 27 martie 2017, la ora 6.00 dimineaţa este trimis primul sms de pe un cont de e-mail fals, în această “operaţiune” fiind folosit un IP furnizat de un server din Rusia. În primul mesaj, Nisipeanu a scris “bombă la liceele <<Constantin Carabella>> şi <<Bălaşa Doamna>>. Aştept la 7.36 reprezentanţi pentru negocieri ”. Al doilea mesaj a fost trimis la ora 7.30 ,iar conţinutul era următorul: “negociatorii sunt suspecţi, aşa că anulăm târgul şi aşteptaţi-vă ca în jurul orelor 11.00 să vă luaţi adio de la cele două licee”.

S-a speriat când a văzut ştirile la televizor, dar şi de echipele de la DIICOT

Nisipeanu a explicat anchetatorilor că SMS-urile au fost generate prin aplicaţia seeme.ro de la numărul de telefon 1813. Adolescentul a mărturisit că s-a speriat de amplorea evenimentelor, atunci când a văzut inclusiv ştiri prezentate pe canalele de televiziune, dar şi din cauza echipelor de la DIICOT în curtea liceului în care se suspiciona prezenţa unei bombe. Pentru a complica şi mai mult lucrurile Robert Nisipeanu a mai trimis un al treilea mesaj, spre seara aceleiaşi zile, în care a scris “ne-aţi blocat accesul în cele două licee, dar asta nu înseamnă că mai sunt şi altele în oraş”. Acest ultim mesaj a avut menirea de a-i îndepărta pe anchetatori de liceul în care învăţa Nisipeanu pentru a le fi mai dificil să dea de urma expeditorului.

“Deoarece am văzut că totul a luat amploare şi a devenit serios, în seara zilei de 24 martie 2017, folosind o altă aplicaţie informatică, am generat ul alt SMS pe care l-am trimis Jandarmeriei…Am procedat în această manieră pentru a se extinde căutările de către organele abilitate şi la alte licee, pentru a scădea orice risc de a fi descoperit”.

“M-am prezentat la şcoală, ca să nu creez suspiciuni”

În acelaşi scop, de a induce în eroare poliţia şi jandarmii, Robert s-a dus la şcoală şi s-a comportat astfel încât să nu dea de bănuit că ar fi implicat în vreun fel. S-a dus la gardianul liceului şi l-a întrebat de ce este brigada antitero în curtea liceului, iar în paralel a participat la discuţiile purtate de colegii lui pe facebook, pe grupul de prieteni în care era şi el înscris. Mai mult, când unul dintre colegii săi, căruia îi mărturisise cu o zi înainte ce intenţii are, l-a întrebat dăcă el este autorul, Robert a negat insistent.

“Pentru a nu crea suspiciuni, a doua zi de dimineaţă m-am prezentat la şcoală, unitatea de învăţământ era împrejumuită de un dispozitiv de securitate. Pe gardianul care asigură în mod curent paza unităţii şcolare şi pe care îl cunoşteam l-am întrebat ce s-a întâmplat, iar acesta mi-a relatat că este o ameninţare cu bombă şi că s-au suspendat cursurile. Erau prezenţi şi alţi colegi de-ai mei. Printre ei se afla şi colegul meu…care m-a întrebat dacă într-adevăr am pus în aplicare ceea ce plănuisem cu o zi înainte, însă eu am negat. Am părăsit zona, după care m-am plimbat prin oraş. (…) Menţionez că până să ajungem la şcoală am avut nişte discuţii pe facebook (…) în acest dialog am intervenit şi eu şi am afirmat că înţeleg ce caută SRI-ul acolo, respectiv divizia Antitero şi mai departe am întrebat ce cauză DIICOT-ul acolo. Cel care mi-a explicat prezenţa DIICOT-ului în zonă a fost colegul meu… care mi-a trimis titulatura exactă neabreviată a instituţiei. ”

…<<bă, tu chiar ai sunat? >>”,

În cauză, mai mulţi elevi ai liceelor vizate de ameninţarea cu bombă au fost audiaţi, iar unul dintre prietenii principalului suspect a declarat anchetatorilor că l-a bănuit pe Robert Nisipeanu şi chiar l-a întrebat dacă el a fost autorul, însă acesta ar fi negat.

“…cu ocazia participării la orele şcolare, l-am întrebat pe …<<bă, tu chiar ai sunat? >>”, iar mi-a spus <<Nu mă, stai liniştit>>, iar eu i-am replicat <<Bă, eu te respect, dacă nu te prind>>. A insistat că nu a sunat pentru a anunţa despre amplasarea bombei. El zâmbea când spunea acest lucru”, este declaraţia dată procurorului de caz de unul dintre prietenii lui Robert Nisipeanu.

Robert Nisipeanu este judecat în stare de libertate. Pentru fapta sa, adolescentul riscă închisoare sau amendă penală, conform legii 535/2004.

“Alarmarea, prin orice mijloace şi fără un motiv întemeiat, a unei persoane fizice sau juridice ori a unei colectivităţi, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sau de menţinere a ordinii publice, cu privire la folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice, radiologice ori la răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, microorganisme, toxine ori materiale, de orice fel, de natura să pună în pericol viaţa, integritatea corporala sau sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori să cauzeze consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.