Castelul Peleş, refugiul ultimului rege al României. Regele Mihai I se afla la Sinaia în ziua în care a fost chemat la Bucureşti să semneze actul abdicării

Este de notorietate faptul că naşterea viitorului suveran se întâmpla într-un moment în care părinţii săi, Regele Carol al II-lea şi Regina Mamă Elena a României, nu erau în cele mai bune relaţii, iar căsnicia lor era în prag să se destrame.

În primul an de viaţă a stat alături de mama sa la Bucureşti, dar din 1922 a crescut la Sinaia, sub supravegherea bonei şi a valetului (doamna şi domnul St. John), dar şi îngrijit de bunica sa, Regina Maria. Micul prinţ serbează primul său Crăciun la Sinaia abia în ianuarie 1923, pentru că în acea perioadă Naşterea Domnului se sărbătorea încă pe rit vechi.

La Sinaia, pe domeniul regal, se afla şi în data de 20 iulie 1927, zi în care bunicul său, regele Ferdinand, a decedat, iar prinţul moştenitor Mihai a fost proclamat rege. De la Pelişor, la doar câteva ore de la moartea regelui Ferdinand, reprezentanţii familiei regale pleacă la Bucureşti împreună cu Mihai pentru a asista la momentul depunerii jurământului de către membrii Regenţei în faţa parlamentului. Micul rege avea atunci doar cinci ani şi opt luni.

Prima sa domnie durează doar trei ani, mai exact până în anul 1930 cânt este detronat de tatăl său Carol al II-lea. Din acel moment copilăria sa va împărţi între Sinaia şi Florenţa, localitate unde mama sa Elena pleacă în exil, având permisiunea să-şi vadă copilul doar perioade scurte, de cel mult două luni pe an.

Zece ani mai târziu, în 6 septembrie 1940, Mihai redevine Regele Mihai I, odată cu abdicarea de la tron a tatălui său. Castelul Peleş şi întreg domeniul regal de la Sinaia rămân un loc de refugiu, pentru Regele Mihai până în ziua când a fost constrâns de prim-ministrul communist Petru Groza să semneze actul de abdicare, în data de 30 decembrie 1947.

Într-un interviu din anul 1987, acordat de Regele Mihai I ziaristului Christian Mititelu, reprezentant al secţiei în limba română a BBC, majestatea sa spunea că în ziua în care a fost forţat să renunţe la tron se afla la Sinaia

“Eram la Sinaia când Groza a telefonat"

“Eram la Sinaia când Groza a telefonat, cerând ca, împreună cu mama mea, să venim la Bucureşti pentru a discuta o chestiune de familie. Noi credeam că era vorba despre logodna mea şi eventualitatea căsătoriei, fie în ţară, fie în străinătate (…) cu Principesa Ana de Bourbon. Odată ajunşi la Bucureşti, a sosit Groza, cu Gheorghiu-Dej, şi Groza a început prin a spune că a venit să discutăm de un “divorţ familial”. Întrebându-l ce vrea să zică cu asta, mi-a pus sub nas (ca să spun aşa) un document care, de fapt, era actul de abdicare. L-am citit, aşa, în viteză, i-am spus că astea nu sunt lucruri care se pot hotărî în câteva minute şi că-mi trebuie un timp de reflecţiune, să pot să-l citesc în detaliu. La care Groza a răspuns că nu este timp: trebuieşte imediat semnat. La care iarăşi am protestat şi-atunci a acceptat să mă duc în biroul meu, ca să pot să citesc în linişte. I-am chemat pe [Dimitrie] Negel, care era mareşalul Palatului, şi pe [Mircea] Ionniţiu, secretarul meu particular, ca să citim împreună această hîrtie. Atunci am aflat că telefoanele au fost tăiate, Garda Palatului a fost arestată şi înlocuită cu soldaţi de la Divizia “Tudor Vladimirescu”, Palatul era înconjurat de către trupe. În fine, am citit actul – care, între altele, era şi plin de greşeli de sintaxă şi de limbă românească – , m-am întors în salon, unde era Groza, am încercat să tergiversez, să explic că trebuie întrebat poporul român, fiindcă aşa este din punct de vedere constituţional, la care a răspuns că asta nu se poate, trebuie imediat făcut şi dacă până-ntr-un timp (mi se pare, o jumătate de oră) nu ies ei de-acolo va fi o baie de sînge – începând în Bucureşti, cu studenţimea şi tineretul, şi pînă în restul ţării. Văzând situaţia în care eram şi aceste ameninţări, n-a mai rămas nimic altceva de făcut decât să semnez”, a declarat Majestatea Sa în interviul pentru BBC, secţia în limba română, citat de Europa FM.

Suveranul României se întoarce la Sinaia, la Castelul Peleş după 60 de ani, în data de 5 iunie 2008, zi în care anunţa că porţile Peleşului vor rămâne deschise românilor "pentru eternitate".

Regele Mihai I al României va face un utlim popas la Sinaia, joi 13 decembrie, când trupul neînsufleţit va fi depus în Holul de Onoare al Castelului Peleş pentru o zi.