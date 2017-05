Actorii cu suflet mare care adună bani pentru spitalele-groazei din România: „Am jucat pe ascuns, nu ştia nimeni“

Când au realizat că ideea lor se concretizează frumos, iar sălile de spectacole erau pline de spectatori, au cooptat în echipa lor alţi patru actori profesionişti, dar şi alte câteva zeci de tineri voluntari care s-au oferit să ajute.

Recent au finalizat primul lor proiect, “300 de zile de teatru”, iar acum sunt în spre finalul turneului “heArt”, care a cuprins 13 oraşe din ţară şi se pregătesc pentru cel de-al treilea plan de mare anvergură, un alt turneu naţional în timpul căruia vor juca în 25 de localităţi din România.

Cei şapte actori joacă gratuit, intenţia lor fiind una cât se poate de nobilă: să atragă în sala de spectacol cât mai mulţi tineri dornici să ia contact direct cu actul de cultură. În paralel strâng fonduri din donaţii pentru cazuri sociale.

Victor Ţăpean (jos) şi Vlad Basarabescu, într-un moment din piesa "O zi de vară", jucată în turneul "heART" FOTO Diana Frîncu

“Am jucat pe ascuns, nu ştia nimeni de noi”

“Cuibul artiştilor” s-a născut la începutul anului 2015 într-o garsonieră din Bucureşti unde s-au întâlnit trei prieteni, studenţi pe atunci la UNATC, Victor Ţăpeanu, Vlad Basarabescu şi Frederic Negrescu. Timp de zece nopţi au repetat continuu în acea garsonieră pentru primul lor spectacol. Au ales piesa “Cine sapă groapa altuia” de Ion Băieşu şi, când au simţit că sunt pregătiţi pentru scenă, au început să caute o sală de spectacole unde să-şi poată invita prietenii.



Unul dintre momentele tensionate ale piesei de teatru, pe scena Casei de Cultură de al Câmpina FOTO Diana Frîncu

“La început am jucat pe ascuns, nu ştia nimeni de noi. Am făcut solicitare la facultate, dar la un moment dat ni s-a spus: <<Gata, nu vă mai aprob cererea, pentru că mai sunt şi alte activităţi de făcut!>> Aşa că aşteptam să se termine spectacolele de licenţă şi intram noi. Făceam repede curat, aşteptam să se aerisească un pic şi apoi intrau spectatorii noştri. Veneau oamenii la etajul al treilea din facultate şi aşteptau pentru că nici noi nu ştiam în ce sală jucăm. Acum, când mă uit în spate, pot spune că a fost o nebunie. Să nu ştii în ce sală joci, dar tu să inviţi oamenii la teatru... Oamenii veneau la ora opt seara, iar noi aflam la opt şi un sfert în ce sală jucăm”, mărturiseşte Victor Ţăpeanu.

32.265 de spectatori în 540 de zile

Prima reprezentaţie a “Cuibului” a avut loc în data de 7 martie 2015, într-o sală cu o capacitate de 130 de persoane în care au fost prezenţi 235 de spectatori. De atunci, cei şapte actori au reuşit să numere 32.265 de spectatori, o performanţă greu de atins.

“Tinerii veneau în primul rând. La început, la premieră au fost 235 de spectatori care au fost prietenii noştri de peste tot. Ni s-a părut că textul lui Ion Băieşu se potriveşte perfect cu ceea ce doream noi să facem, dar, până la urmă, cred că a fost un pretext bun ca noi să refulăm după trei ani de facultate în care s-au adunat foarte multe angoase şi foarte multe frustrări. A fost un success spectacolul. Totul a mers ca un ciorchine, eu aşa l-am văzut. Am jucat un spectacol la care noi ne aşteptam la 1000 de spectatori pe 20 de reprezentaţii, dar în 23 de reprezentaţii am avut 2982 de spectatori. Toate au fost în Bucureşti. Jucam pe unde apucam, în platoul de regie, în pod, la Facultatea de teatru, am jucat la Casa de Cultură, pur şi simplu unde găseam loc, mergeam şi jucam”, spune Victor Ţăpeanu.

O inimă pe harta ţării

Succesul nu i-a ameţit deloc pe cei şapte actori. Au simţit că pot face mai mult şi nu doar pentru tinerii din Capitală. Victor este colaborator al Teatrului Naţional din Bucureşti. Aici, în culise, spune că a auzit o serie de poveşti despre capacitatea de muncă a marilor artişti români, Toma Caragiu sau Dem Rădulescu, care jucau fără oprire sute de zile.



Serin Jemaa (mijloc) protagonista piesei "O zi de vară", alpturi de colegii ei de "cuib" FOTO Diana Frîncu

“Poveştile acestea m-au inspirat şi am decis împreună cu colegii mei să demarăm proiectul 300 de zile de teatru, în timpul căuria să jucăm efectiv zi de zi. Nu am reuşit să terminăm 300 de zile de teatru într-un an, ci în 540 de zile pentru că am descoperit că românii au foarte multe vacanţe. Ne-am adresat cu precădere tinerilor, iar la final, când am tras linie am avut 32 265 de spectatori, ceea ce a fost o reuşită pentru noi, să aducem atâţia tineri la teatru şi să creăm efectiv o comunitate care să vină constant la sala de spectacol”, spune Victor.

„heArt”, cel de-al doila proiect al „Cuibului artiştilor”, a avut şi un alt scop, în afară de a atrage publicul tânăr către teatru. În turneul lor prin cele 13 oraşe din ţară au reuşit să strângă o sumă de bani din donaţii, fonduri care vor ajunge la Materintatea din Câmpina, oraş de care cei şapte actori sunt legaţi sentimental, după cum singuri mărturisesc. La Câmpina, actorii din “Cuib” au câştigat şi marele premiu la “Festivalul Teatrelor de Proiect”, premiu înmânat chiar de Mircea Albulescu.

„Aproape firesc, a venit dorinţa de a face un turneu. Pe lângă această dorinţă, ne-am alăturat acestei cauze nobile pentru că nu se ştie ca, peste 10 ani sau 20 de ani, la finalul unui spectacol, să vină la tine un copil care a fost salvat la Maternitatea din Câmpina şi datorită nouă. Câmpina pentru noi este un oraş de suflet. Acum un an şi jumătate ne-am adus producţiile noastre mici pe care le aveam atunci şi am fost foarte bine primiţi aici. Aşa s-a legat. Când oamenii trebuie să se întâlnească, se întâlnesc. Până acum am fost în 13 oraşe, Craiova, Timişoara, Oradea, Cluj, Arad, Iaşi, Suceava, Fălticeni, Galaţi, Ploieşti, Braşov Câmpina şi vom încheia la Bucureşti” a explicat Vlad Basarabescu.

Pentru că a fost primul lor turenu în ţară, Victor şi Vlad au decis să facă ceva special, aşa că au ales oraşele astfel încât să formeze o inimă pe hartă. În acest al doilea proiect au jucat o singură piesă, „O zi de vară” de Slavomir Mrozek, iar în distribuţie sunt doar trei dintre cei şapte actori: Vlad Basarabescu, Victor Ţăpeanu şi Serin Jemaa.

17.000 de lei pentru Materinatea din Câmpina

Când nu sunt în turneu, actorii din Cuib repetă şi joacă pentru publicul din Bucureşti. Îi puteţi găsi pe strada Pache Protopopescu din Bucureşti, la sediul Facultăţii de inginerie şi instalaţii, unde decanul le-a înţeles şi apreciat proiectul şi le-a permis să amenajeze sala de festivităţi a instituţiei ca o mică sală de spectacol.

Urmează în acest an, un al doilea turneu în România, în alte 25 de oraşe, scopul “Cuibului” fiind acelaşi, să strângă fonduri pentru un caz social, care urmează să fie identificat cât de curând. Pentru Maternitatea din Câmpina, până la penultima reprezentaţie, s-au strâns 17.000 de lei.

“Până la urmă noi nu facem nimic altceva decât să fim catalizatorii unei emoţii pe care o dăm mai departe. Ne dorim să facem oamenii să fie mai activi din punct de vedere civic, să avem cu adevărat o comunitate şi nu doar nişte oameni pasivi la societate care există astăzi” a concluzionat Victor Ţăpeanu.