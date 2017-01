Un infirmier al DGASPC Argeş acuzat că a bătut trei copii instituţionalizaţi a fost trimis în judecată. Protecţia Copilului l-a sancţionat cu 5% din salariu

“Anul trecut, în ianuarie, am fost sesizaţi de către doi copii că ar fi fost abuzaţi de acest infirmier salariat. S-a constituit o comisie de anchetă disciplinară care a propus sancţionrea cu 5% pe două luni. L-am îndepărtat din centru, pentru că avem o procedură foarte precisă. Nu mai are voie să lucreze cu copiii. Este la un centru de adulţi şi am sesizat organele de cercetare penală. Copiii au declarat că au fost agresaţi. El a recunoscut doar parţial că i-a luat de urechi şi i-a certat. Probabil că Poliţia, sub supravegherea Parchetului, a făcut cercetări care au dus la trimiterea lui în judecată, dar noi nu am primit nimic oficial, ca să vedem în ce fază este acest dosar”, a declarat, miercuri, Adrian Macovei, directorul DGASPC Argeş.

Bărbatul este cercetat pentru trei infracţiuni de purtare abuzivă, iar dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Piteşti.