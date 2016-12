Scandalul Lactate Brădet: cât a pierdut, în 2016, fabrica din Argeş după îmbolnăvirile cu E.coli şi ce planuri au investitorii pentru noul an

Anul 2016 a început, în Argeş, cu un val de îmbolnăviri în rândul copiilor mai mici de 2 ani. 14 bebeluşi au fost transferaţi, în decurs de trei luni, de la Spitalul de Pediatrie Piteşti şi secţia Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Argeş către Spitalul Marie Curie din Bucureşti, toţi cu acelaşi diagnostic: Sindrom Hemolitic Uremic, o boală ce apare ca urmare a infestării cu bacteria E. coli verotoxigenă. Din nefericire, trei dintre ei au murit, iar mulţi au rămas cu sechele de pe urma cărora vor mai avea de suferit. Ancheta epidemiologică demarată în Argeş a fost una plină de bâjbăieli, cu probe ridicate tardiv şi verdicte neclare privind sursa îmbolnăvirilor.





Pe fondul acestei crize, inspectorii DSVSA depistau pe piaţă, în luna februarie a acestui an, un lot de 25 de kilograme de brânză cu E. coli produsă de Lactate Brădet. Producţia fabricii din Argeş a fost oprită la sfârşitul lunii februarie. Era doar începutul căderii brandului argeşean de lactate, pentru că, ulterior, au apărut alte două scandaluri: cel legat de angajaţii Lactate Brădet depistaţi cu tulpinile de E. coli care provoacă Sindrom Hemolitic Uremic şi cel de după îmbolnăvirea cu SHU a bebeluşului român din Italia, caz care a atras o alertă internaţională faţă de brânza produsă de fabrica argeşeană. Totuşi, rezultatele anchetei epidemiologice n-au putut stabili o legătură de cauzalitate între brânza infestată, salariaţii depistaţi cu tulpinile periculoase de E. coli şi valul de îmbolnăviri cu SHU.





O cifră de afaceri cu un milion de euro mai mică decât cea estimată la începutul anului



Fabrica a fost redeschisă după o lună, însă produsele Lactate Brădet au fost primite, cel puţin la început, cu rezerve. Abia la sfârşitul anului, Marius Badea poate vorbi de un nivel al vânzărilor comparabil cu cel dinaintea scandalului. Bilanţul acestui an indică însă pentru Lactate Brădet pierderi uriaşe.

“Cred că am ajuns undeva la 300 de mii de euro pierderi totale. Însă, mai mult decât pierderile materiale au contat cele morale. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu şi familia mea anul acesta. Probleme financiare am mai avut, pentru că fabrica noastră trecuse, în 2008, printr-un incendiu, soldat, de asemenea, cu pierderi uriaşe, însă scandalul de anul acesta ne-a afectat mult mai mult decât ce s-a întâmplat atunci. Pierderile sunt şi mai mari, dacă facem o comparaţie cu situaţia dinaintea scandalului, când fabrica era pe un trend ascendent, iar calculele noastre arătau, pentru finele acestui an, o cifră de afaceri de 3 milioane de euro. Iată că la sfârşitul lui 2016 abia am ajuns la cifra de afaceri de la finele anului trecut şi nu putem să nu ne gândim unde am fi fost dacă nu era acest scandal", spune Marius Badea.



O lovitură pentru omul de afaceri argeşean a fost şi eşecul proiectului „Lactate Brădet devine Brădet Românesc SA”, lansat în primăvara acestui an, imediat după scandalul brânzei cu E. coli. Marius Badea anunţase cu prilejul lansării acestuia pe platforma Sprijina.ro, că-şi propune să obţină, prin subscriere publică, finanţări de 10 milioane lei, într-un interval de 60 de zile. La început, ideea a fost primită cu entuziasm de români. A primit valuri de încurajări pe site-urile de socializare, însă următoarele două scandaluri (cel al angajaţilor cu E. coli şi diagnosticarea cu SHU a bebeluşului român din Italia) au năruit toate speranţele întreprinzătorului argeşean, care n-a reuşit să strângă decât 134 de mii de lei, adică nici măcar 2% din suma pe care miza, bani pe care, în mare parte, i-a returnat celor care au subscris.

“Banii neridicaţi au fost donaţi către asociaţia <<Părinţi Salvatori>>, cea care a coordonat strângerea de fonduri. Au existat şi câteva persoane care au solicitat banii înapoi după ce noi i-am donat deja acestui ONG. Îi asigur pe toţi că le vom returna banii integral”, mai spune Marius Badea.



"Am accesat 700 de mii de euro"

Omul de afaceri argeşean priveşte însă cu optimism către 2017. „Încă dinaintea scandalului aveam aprobată o finanţare, însă evenimentele care au urmat şi ezitările noastre în a mai investi ne-au ţinut pe loc. Am văzut însă că băncile au încredere în noi, la fel şi oameni, aşa că nu vrem să dezamăgim. Am accesat 700 de mii de euro - fonduri europene şi împrumuturi, ca să ne putem achita obligaţiile către furnizori şi pentru a face investiţii”, mai spune Marius Badea.

"Ne interesează un control igienic foarte bun"



Banii sunt destinaţi liniei de producţie, feliere, ambalare, etichetare, însă o parte consistentă a investiţiei merge către laboratorul propriu de analize, acolo unde vor putea fi făcute determinări rapide ale prezenţei bacteriei E. coli în produsele lactate.

„Ne interesează un control igienic foarte bun al producţiei şi tocmai de aceea am făcut achiziţii în ceea ce priveşte aparatura de laborator. Şi până acum făceam analize, dar după aceste dotări, le vom putea efectua şi pe acelea pentru care am fost arătaţi cu degetul şi pe care nu le face nimeni în mod curent, pe care noi am fost nevoiţi să le realizăm în străinătate, ca să demonstrăm că nu noi am fost vinovaţi de îmbolnăvirea bebeluşilor. Practic, vor fi testări rapide de identificare a E. coli, astfel încât, în 24 de ore, să ştim dacă produsul ar putea fi contaminat”, mai spune Marius Badea.

La finalul scandalului care i-a cutremurat afacerea, patronul argeşean încearcă să ia partea pozitivă a lucrurilor.

“Mă bucur că am avut alături oameni care m-au susţinut şi încurajat, mă bucur că oamenii au încredere în acest brand şi că am reuşit, totuşi, să ajungem la un nivelul de desfacere comparabil cu cel dinaintea izbucnirii acestui scandal”, încheie omul de afaceri.