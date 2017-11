Proteste, duminică seara, la Piteşti: „Ieşim pentru a continua ce am început în Ianuarie/Februarie”

”Astăzi ieşim pentru a continua ce am început in Ianuarie/Februarie. Ieşim pentru a apăra o Românie in care nu vrem corupţi, in care legile nu sunt făcute pentru a ii proteja pe cei ce le fac in timp ce fură.

O Românie in care cei condamnaţi penal nu mai au acces la funcţii publice. O Românie în care îmbunătăţirea accesului la servicii bune de sănătate si educaţie e mai presus decât construirea de stadioane in oraşe sărace. O Românie în care vreau sa trăiesc, in care vreau să-mi cresc copiii, nu una pe care sa o vizitez odată pe an. Daca tu vrei aceleaşi lucruri ca mine invită-ţi prietenii, familia, distribuie aceasta postare şi haideţi la protest diseară!” , se arată pe pagina de Facebook a evenimentului anunţat de "Adevăr şi Dreptate Argeşean".





Măsurile anunţate de Executiv au atras reacţii negative în toată ţara, principalele nemulţumiri ale românilor fiind legate de proiectul de modificare a Legilor Justiţiei şi măsurile fiscale.

În această seară, începând cu ora 18:00, mii de oameni vor ieşi în stradă, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. De asemenea vor fi organizate proteste şi în Timişoara, Arad, Târgu Mureş, Cluj Napoca, Oradea, Iaşi, Sibiu, Constanţa, Suceava, Craiova, Braşov, Târgu Ocna, Ploieşti, Bacău, Baia Mare şi Rădăuţi.

Sunt anunţate şi proteste ale românilor din Zurich, Paris, Berlin, Londra, Birmingham şi Munchen.