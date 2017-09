Plante care ajută la protejarea splinei. Care sunt ceaiurile recomandate de către specialiştii în fitoterapie

Urzica este unul dintre remediile indicate în problemele splinei. Foto: agrointel.ro

"Cele mai multe boli ale splinei sunt însoţite de mărirea ei (splenomegalie). Acest organ poate să se mărească şi îmbolnăvească în decursul bolilor altor organe, în boli generale ale organismului şi în cazul unor boli acute şi cronice foarte grave şi de natură diferită. La copii, splina îşi măreşte volumul în caz de icter hemolitic, infecţii diferite, talasemie, hemoglobinopatii. Când constatăm o paloare accentuată pe faţă,când avem infecţii ORL foarte dese,când cele mai mici lovituri ne provoacă vânătăi sau când gingiile sângerează foarte uşor, ar putea fi vorba de probleme ale splinei. Diagnosticul se pune însă de medic”, explică, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie Elena Bdea.

Tot medicul este cel care instituie tratamentul, însă este bine de ştiut că, pe lângă medicamente, există o serie de remedii naturiste pentru astfel de probleme. Este vorba de plante care ajută la purificarea sângelui şi a ficatului.

Turiţa, spre exemplu, este un puternic detoxifiant şi ajută în bolile splinei. „Se poate folosi sub formă infuzie. Indicate sunt până la două ceşti cu ceai, zilnic, ceai pe care-l obţii dintr-o linguriţă de plantă, la 250 ml de apă opărită. Se lasă la infuzat câteva minute. Turiţa este utilă şi sub formă de baie de plante: 200 grame de plante pentru o baie completă”, explică spcialistul în fitoterapie.



Sanzaiene au şi ele efecte teraputice în astfel de boli. „Ceaiul de sânziene curăţă splina de factorii patogeni. Se prepară un ceai dintr-un vârf de linguriţă de sânzaiene, la 250 ml de apă fiartă. Se lasă la infuzat câteva minute şi se consumă zilnic, până la ameliorarea problemelor”, mai spune Elena Badea.



Păpădia este indicată pentru a sprijini splina în afecţiuni cum ar fi anemia şi diabetul. Principiile sale active stimulează circulaţia portală (care include splină). „Se urmează o cură de 3-4 săptămâni cu tulpini proaspete – consumându-se 5-10 tulpini crude, spălate, pe zi”, mai spune specialistul.

Urzica este şi ea utilă dacă o introducem într-o cură cu infuzie, timp de mai multe săptămâni. „Se prepară infuzia astfel: o lingură de frunze uscate, Ia 200 ml de apă clocotită, unde se lasă 10-15 min”, recomandă Elena Badea.





Ca mijloc profilactic însă, se poate bea o singură ceaşcă cu ceai de urzici zilnic, tot timpul anului.



Rostopasca este, de asemenea, utilă în problemele splinei. „Se prepară o infuzie de rostopască (1/2 linguriţă, la o cană cu apă). Se bea o cană pe zi. Preparatul are rol în purificarea sângelui şi formarea lui (hematopoieză)”, mai spune specialistul.