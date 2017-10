Mărturiile primei victime a profesorului criminal de la Mioveni: „Mă gândesc cu groază că în patru-cinci ani ar putea să atace din nou“

În urmă cu trei ani, când a fost atacată în plină stradă, tot în Mioveni, Ioana avea 20 ani. Vorbea la telefon când s-a trezit că un bărbat, pe care nu-l văzuse în viaţa ei, s-a năpustit cu un cuţit asupra sa. Câteva lovituri i-au penetrat braţele, picioarele şi fesele. N-a avut putere să ţipe, ci doar să sară peste gardul viu, spre carosabil, ceea ce l-a oprit pe individ să-şi continue planul. Abia târziu, a putut să strige după ajutor. A ajuns la Spitalul de Urgenţă din Piteşti, unde a rămas internată trei săptămâni. Abia ulterior s-a pus problema unei consilieri psihologice, care însă n-a ajutat-o deloc. A renunţat să mai meargă la psiholog şi a sperat că liniştea i-o vor aduce măsurile care se vor lua împotriva individului. Doar că lucrurile n-au decurs aşa cum tinerei i se părea normal.

„Am declarat încă de la început că aş vrea să mă constitui parte civilă în proces, am cerut ordin de restricţie şi o anumită sumă de bani, dar anchetatorii au spus că o fac degeaba, fiindcă fiind vorba despre un om cu probleme psihice, cazul nu va ajunge în instanţă, ci se va clasa, motiv pentru care nu pot să mă constitui parte civilă. Şi aşa a fost, nici nu s-a ajuns în instanţă. M-a surprins că, în cazul meu, anchetatorii n-au considerat că e tentativă de omor, cum a fost, de fapt. Chiar el a recunoscut acum, din câte am citit, că a vrut să-şi ducă planul la capăt cu mine, acum trei ani. Mi se pare grav, ca tu, autoritate, să încadrezi fapta asta la loviri şi alte violenţe şi să-i dai lui posibilitatea să atace iar”, a declarat, pentru Adevărul, Ioana Năstase 23 de ani.



Într-adevăr, după episodul de acum trei ani, Alin Minciunescu a fost diagnosticat cu o afecţiune psihică severă. S-a internat, culmea, voluntar, la Spitalul de Psihiatrie Vedea, unde mai fusese internat începând din 2013. La nici un an, după ce medicii au constatat şi au confirmat în documente o ameliorarea a stării sale, a fost externat.

„Auzisem c-a fost externat şi am început să mă tem din nou, nu neapărat pentru mine, că eu puteam să aleg, să nu mai circul decât cu maşina, ci pentru toate femeile din jurul meu, care erau potenţiale victime. Eram indignată de cât de uşor a ajuns în libertate”, mai spune Ioana Năstase.

În cazul agresorului ei au urmat alte două scurte internări. Pe 11 august 2017, Minciunescu era din nou externat din Spitalul de Psihiatrie de la Vedea, După două săptâmâni de la părăsirea spitalului, acelaşi individ o înjunghia mortal în stradă stradă pe femeia de 68 de ani.

"Cum a fost posibil ca acest om, despre care se ştia că are probleme grave, despre care ştia că a încercat deja să omoare o persoană, pe mine, să aibă şansa de a repeta fapta? De ce nu s-au luat măsuri serioase. De ce totul a fost tratat aşa superficial. Femeia aceasta putea să fie în viaţă şi acum dacă tentativa de omor asupra mea era tratată cu seriozitate. Mă gândesc cu groază că dacă şi acum vor fi la fel de superficiali, în 4-5 ani, o să atace din nou. Chiar nu se poate privi serios problema asta?”, mai spune tânăra.

Alin Minciunescu, autorul crimei din august 2017

Medicii care s-au pronunţat asupra diagnosticului bărbatului spun că boala lui nu se vindecă şi că cele mai dure măsuri care se pot lua împotriva unor astfel de persoane sunt internarea într-un spital cu măsuri de siguranţă, unde va sta cel mult câţiva ani.

La acest moment, Alin Minciunescu este în arest preventiv. Rezultatul expertizei psihologice va arăta dacă la crima de anul acesta a avut sau nu discernământ. Iar dacă se va stabil că nu, am putea asista la un scenariu similar.

Totuşi prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, unde se efectuează cercetările, spune că de data aceasta, fiind vorba de crimă, măsurile vor fi altele, chiar dacă individul va ieşi de sub incidenţă penală. „Se va cere internarea lui medicală forţată în raport de fapta săvârşită, de gravitatea faptei. Poate fi vorba de 5 sau 15 ani, «până la însănătoşire». În general, astfel de persoane rămân internate. Se verifică periodic dacă s-a îmbunătăţit starea medicală. Dacă se constată acest lucru, internarea medicală poate fi înlocuită cu tratament la domiciliu. Dacă nu, poate fi menţinută această internare medicală (...)”, precizează Marius Ştefan, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş care, referitor la acuzaţiile tinerei, spune că în cazul său, încadrarea la tentativă de omor n-ar fi schimbat cu nimic lucrurile.

„Ca să fie încadrată la tentativă de omor, e nevoie să se demonstreze că autorul a avut intenţia de a ucide. Loviturile trebuie să pună în primejdie viaţa persoanei respective. În cazul de acum trei ani, procurorul de caz de pe lângă Judecătoria Piteşti a apreciat că nu sunt întrunite elementele constitutive de la infracţiunea de tentativă de omor. Dar chiar dacă fapta ar fi fost încadrată la tentativă de omor, cum expertiza psihiatrică efectuată în dosar a stabilit că nu avea discernământ, soluţia era aceeaşi, de clasare. Nu contează încadrarea juridică acolo, atâta vreme cât ai un caz de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale. Se stabileşte că acţionează fără discernământ şi se dă soluţie de clasare”, explică Marius Ştefan, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

"Judecătoria Piteşti a respins această propunere de internare nevoluntară"

Prim-procurorul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Argeş explică şi de ce individul nu a fost internat forţat, într-un spital cu măsuri de siguranţă, ci voluntar, la Vedea, într-un spital obişnuit de boli psihice.

„S-a dispus clasarea de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi a fost sesizată Judecătoria Piteşti cu propunerea de internare nevoluntară, pe Legea Sănătăţii Mintale. Judecătoria Piteşti a respins această propunere de internare nevoluntară”, mai spune Marius Ştefan.

Ca şi medicii care au vorbit despre cazul Minciunescu, procurorul spune că de la spitalul cu măsuri de siguranţă Jebel, unde cel mai probabil va ajunge, profesorul ucigaş ar putea fi externat dacă medicii vor constata o ameliorare a stării sale. Ceea ce este foarte probabil, dat fiind faptul că, sub tratament, individul are un comportament normal. De aici va începe însă cercul vicios de care toată lumea se teme. Odată externat, nimeni nu mai are control asupra medicaţiei lui, iar fără tratament, halucinaţiile pot reveni. Au spus-o deja medicii Spitalului de Psihiatrie Vedea, care au afirmat, după crima din 2017, că episoadele violente au apărut, cel mai probabil, pe fondul întreruperii tratamentului.