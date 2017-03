Grupul Renault România anunţă că angajează 200 de muncitori cu studii superioare la Bucureşti, Titu şi Mioveni. Care sunt condiţiile

Cei care sunt interesaţi de oferta Renault îi pot contacta pe consultanţii grupului auto în care târgului de cariere „România - Angajatori de Top“ care are loc la Bucureşti în zilele de 24 şi 25 martie.



Pentru activitatea de cercetare-dezvoltate, compania oferă oportunităţi de dezvoltare adresate inginerilor auto, cu profil educaţional tehnic. Candidaţii trebuie să aibă experienţă în concepţie şi dezvoltare proiecte (domeniul mecanică, elctrică/electronică, caroserie vehicul şi echipamente design). În plus, aceştia trebuie să fie utilizatori de aplicaţii informatice specifice industriei auto (CATIA, MATLAB, SIMULIK).

Pentru partea de servicii, cei de la Grupul Renault România spun că doresc să-şi consolidez echipele în activităţile de aprovizionare, post-vânzare şi studii de piaţă şi caută candidaţi cu experienţă în aceste domenii, care să fie în egală măsură şi buni utilizatori ai aplicaţiilor informatice, dar să aibă şi cunoştinţe de gestionare şi dezvoltare baze de date.



Pe linie de fabricaţie vehicule (platforma industrială de la Mioveni), compania caută specialişti cu profil tehnic, experienţă în automatizare şi audit performanţă industrială.



Grupului oferă şi posturi în echipele departamentelor calitate, financiar şi achiziţii.

„Pentru acestea, sunt necesare preponderent studii tehnice şi economice, experienţă în calitate şi audit furnizori, dar şi competenţe de analiză costuri şi performanţă economică. Pe lângă cerinţele specifice domeniului, candidaţii trebuie să cunoască limbile engleză sau franceză. Cele 200 de posturi cu care Grupul Renault România vine la Angajatori de top sunt disponibile în Bucureşti, Titu şi Mioveni”, se arată într-un comunicat al Grupului Renault România.



„Drive your Future” pentru stagiari, studenţi şi masteranzi



În cele două zile, stagiarii, studenţi şi masteranzi, pot descoperi principalele activităţi ale Grupului Renault România în cadrul programului de internship anual oferit de unul dintre angajatorii de referinţă din România.



În ultimii 14 ani, 1.800 de studenţi şi masteranzi de la universităţi din România au avut şansa de a se familiariza cu domeniul auto în această compania, iar 33% dintre ei au fost angajaţi în urma stagiilor.



Un exemplu de astfel de carieră este cel al Anei Maria Balaş. În 2011, tânăra era studentă în anul III la facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti. A descoperit într-un articol de promovare a instituţiei de învăţământ referiri la activitatea Renault în România şi la posibilitatea de a face practică şi a aplicat pentru una dintre temele programului de internship, disponibile la acea vreme. În urma stagiului, Grupul i-a făcut o propunere de angajare. Astăzi, Ana Maria este unul dintre inginerii Renault Technologie Roumanie care contribuie la succesul produselor şi performanţa companiei.



„Decizia de a urma o facultate cu profil tehnic a venit în momentul în care căutam o soluţie de rezervă pentru admiterea la Facultatea de Marketing. Am intrat şi la ASE şi la Politehnica, urmând cursurile în paralel, la zi. Timp de trei luni am făcut practică în cadrul departamentului Circuit de carburant. Am avut şansa de a prezenta tema de stagiu în diverse instanţe de decizie şi aşa am putut să mă remarc. În urma feedback-ului pozitiv din 2011, am participat la încă un stagiu, în anul 2012, de data aceasta, la Circuitul de răcire. Astfel, am avut o continuitate care s-a transpus ulterior într-o integrare definitiva în echipă, fiind angajată pe postul de Responsabil circuit carburant. După un an de activitate am devenit Lider tehnic local, post ce presupune asigurarea expertizei tehnice pentru proiecte aflate atât în dezvoltare, cât şi în serie", mărturiseşte Ana Maria Balaş, citată de Grupul Renault



Oferta Grupului Renault România este disponibilă în stand, dar şi pe pagina de Linkedin şi site-ul companiei.



Grupul Renault, lider pe piaţa locală cu mărcile Dacia şi Renault



Grupul Renault (constructor de automobile din anul 1898) este prezent în 127 de ţări şi a vândut aproximativ 3,2 milioane de vehicule în 2016. În România, Grupul reuneşte toate competenţele necesare conceperii, dezvoltării şi industrializării unui vehicul; studii client, design, inginerie, fabricaţie şi logistică, vânzare, servicii de business şi finanţare. Aflat în centrul gamei Global Access (gama din care fac parte modelele Dacia, produse pe platforma industrială de la Mioveni),



Grupul e lider pe piaţa locală cu mărcile Dacia şi Renault. Cu un înalt nivel de expertiză în design, inginerie şi fiind un pol industrial de referinţă prin nivelul său de calitate şi satisfacţie a clienţilor, cei 16.700 de angajaţi ai Grupului Renault România inovează în ceea ce priveşte produsele şi bunele practici.