Doi studenţi români eminenţi de la Oxford organizează primul târg de ştiinţe din ţara noastră

Proiectul este dedicat copiilor de la cele mai fragede vârste, elevilor, dar şi adultilor. Pe parcursul mai multor zile, în cele două oraşe din Romania se vor realiza ateliere cu experimente interactive menite să facă ştiinţele accesibile unui public larg.

Târgul de ştiinţe se va desfăşura mai întâi duminică 17 decembrie, între orele 11 şi 18, la Colegiul Naţional I.C. Brătianu din Piteşti. Miercuri 20 decembrie, târgul se va desfăşura la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare, tot între orele 11 şi 18.

Proiectul a fost initiat de doi studenţi români eminenţi de la Oxford, Eliza Casapopol şi Sandor Kruk, cu scopul de a sprijini educaţia alternativă din România, dupa modelul târgurilor de ştiinţe din occident. Aleasă cel mai bun student român din Europa la începutul acestui an, în cadrul Galei Ligii Studenţilor Români din Străinătate, Eliza Casapopol (21 de ani) este o minte strălucită a matematicii la Oxford, în Marea Britanie. Sandor Kruk este doctorand în ultimul an la Oxford la astronomie.

”Ne dorim ca oamenii să descopere o altă latură a ştiinţelor, diferită de cea din sălile de clasă, prin experimente distractive, educative şi interactive. De asemenea, proiectul îşi doreşte să reunească actuali elevi şi profesori cu absolvenţi români, actualmente studenţi la universităţi prestigioase din România şi din străinătate”, ne-a declarat Sandor Kruk.

Iată ce spune şi Eliza Casapopol, coorganizatorul evenimentului: ”Noi aşteptăm cât mai mulţi oameni să vină, nu există limită de vârstă. Nu există nicio taxă de intrare, toţi facem asta prin voluntariat. Experimentele vor fi realizate cu costuri minime, idei care nu necesită resurse financiare foarte mari. Există experiemente realizate numai cu doua sfori, copii care vor arăta roboţi sau o dronă pe care o aveau acasă, alţii îi vor învăţa cum să confecţioneze cristale cu ingrediente folosite în casă. Chiar ne dorim să ajungă la cât mai multă lume activitatea, pentru a le arăta cât de uşor este să înveţe atât de multe despre ştiinţe cu atât de puţin”.

La târgul de ştiinţe de duminică 17 decembrie, voluntarii care ţin atelierele sunt actuali elevi din Piteşti, foşti elevi şi actuali studenţi sau profesori care şi-au dorit să facă un experiment pe o anumită ştiinţă.

Pe parcursul târgului, vor fi diferite ateliere pe diverse teme ştiintifice, conduse de voluntari. Fiecare atelier va prezenta câte un experiment sau demonstraţie la care publicul poate participa activ.

Romania Science Week este realizat în colaborare cu Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” din Piteşti, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare şi organizaţia Teach for Romania. Donaţiile strânse pe parcursul evenimentului vor fi direcţionate către organizaţia non-guvernamentală Teach for Romania, al cărei scop este promovarea educaţiei de calitate în şcolile şi mediile defavorizate ale României.