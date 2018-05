Cine este românul ajuns printre cei mai buni arbitri din lume la fotbal în sală. A arbitrat patru finale de Liga Campionilor

Cum au fost începuturile? ”În anul 2002, când s-a dat drumul la futsal în România, o parte dintre arbitri au optat să arbitreze şi la fotbalul în sală. Printre aceşti arbitri m-am numărat şi eu. Şi pe parcursul anilor, văzând ce înseamnă fotbalul în sală, a devenit o pasiune. În 2006, am fost propus pentru lista FIFA şi am intrat pe lista FIFA, motiv pentru care între futsal şi fotbalul mare am ales futsalul, având speranţe că voi ajunge la un nivel destul de înalt”.



Înainte de a fi arbitru de futsal, Bogdan Sorescu a activat în fotbalul mare, începându-şi activitatea în 1992. În 1997, la 23 de ani, a intrat în lotul divizionar C, iar în 1999 a intrat în lotul divizionar B. Până în 2005, a activitat şi ca arbitru în Divizia A.



Legat de cele mai mari bucurii ca arbitru de futsal, Bogdan Sorescu spune că ”prima mare bucurie a fost convocarea la Campionatul European din 2010. După aceea a fost finala Campionatului European din Serbia pe care am arbitrat-o în 2016 şi bineînţeles fiecare finală de Champions League pe care am arbitrat-o. M-am simţit împlinit ca arbitru de fiecare dată când am primit delegarea la fiecare finală. Este o bucurie de nedescris”.



Ca arbitru de futsal, cel mai mult l-a impresionat Spania. Iar ca echipă de club, Barcelona i s-a părut cea mai spectaculoasă. ”De altfel, prima finală de Champions League pe care am arbitrat-o a fost între Barcelona şi Dinamo Moscova. A fost o emoţie specială atunci, era prima mea finală”.

Bogdan Sorescu mai spune că a dat foarte puţine cartonaşe în cariera sa internaţională: ”La nivelul acesta, jucătorii au o disciplină aparte. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că am dat un singur cartonaş roşu şi puţine galbene. Jucătorii îşi văd de joc, nu au treabă cu arbitrii. Am dat mai multe cartonaşe galbene în campionatul naţional. Şi aici aş da vina pe comportamentul nesportiv al jucătorilor la noi în ţară”.





Bogdan Sorescu a avut 117 meciuri arbitrate ca delegat din partea UEFA şi alte patru meciuri arbitrate la Campionatul Mondial, plus sute de meciuri în campionatul din România.





În ceea ce priveşte faptul că în 2017 a fost desemnat al doilea cel mai bun arbitru din lume la fotbal în sală, Bogdan Sorescu ne-a declarat că ”a fost o surpriză, o bucurie şi o împlinire”.











Legat de partea financiară, Bogdan Sorescu spune că sumele primite sunt foarte mici la fotbalul în sală, cu mult sub fotbalul mare. ”Nu poţi trăi doar fiind arbitru de futsal. Nu contează nivelul la care arbitrezi. Avem doar o diurnă, care este de 200 de euro pe zi. Dacă îţi faci meseria cu plăcere, satisfacţia e pe măsură, fără să te gândeşti câţi bani vei primi pentru munca prestată”.





Dintre jucătorii cu care s-a întâlnit în cariera sa, cel mai reprezentativ i se pare Ricardinho, căpitanul echipei Portugaliei şi jucător la Inter Movistar din Spania.





După retragerea din futsalul internaţional, Bogdan Sorescu va urma o carieră de observator, pentru început în campionatul naţional. Iar după aceea speră să ajungă observator UEFA.







Ultima finală de Champions League arbitrată a fost în acest an, partida disputându-se între Inter Movistar şi Sporting Lisabona. În ultimul act al competiţiei, Inter Movistar s-a impus cu scorul de 5-2, la capătul unui meci foarte spectaculos.







„A fost o mare onoare. A fost, în acelaşi timp, şi ultimul meu meci internaţional! Din păcate, ajungem, iată, la o vârstă la care suntem anunţaţi că trebuie să punem capăt carierei. Nu trebuie să fie însă un moment de tristeţe, ci unul de mare bucurie, pentru că, trebuie să mărturisesc, am ajuns acolo unde nici măcar nu visam atunci când am început arbitrajul. Faptul că mi-am încheiat cariera internaţională cu o asemenea partidă nu poate reprezenta altceva decât o mândrie”, spune Bogdan Sorescu.

A absolvit Institutul de Marină

Fiul fostului arbitru divizionar A Cornel Sorescu, Bogdan a absolvit Institutul de Marină Civilă Constanţa, însă fotbalul l-a atras mai mult decât apa. Este primul arbitru român care a oficiat la un Campionat European de Futsal.

Bodgan Sorescu şi-a dorit să ajungă printre cei mai buni cavaleri ai fluierului de pe glob. A moştenit talentul pentru meseria de arbitru de fotbal de la tatăl său. Spune însă că tatăl său i-a lăsat tot timpul libertatea să-şi aleagă drumul în viaţă. Drept dovadă că după ce a terminat studiile gimnaziale s-a orientat către Marină. „ Tatăl meu nu m-a influenţat sub nicio formă. Mi-a spus să-mi aleg singur drumul în viaţă”.

”Astfel că la 13 ani am plecat de acasă pentru a face Liceul de Marină de la Constanţa”, precizează Bogdan Sorescu. În timpul liceului, Bogdan Sorescu a jucat fotbal la ASIM Constanţa, echipă ce activa în campionatul judeţean. A încercat mai multe posturi pe gazon, iar o accidentare nefericită, care avea să-l determine să abandoneze cariera de fotbalist, l-a găsit în poartă. „ La Constanţa am jucat şi fundaş dreapta şi extremă, dar şi atacant. În timpul unui meci, am intrat şi în poartă. Ambii portari ai nostri au fost eliminaţi, astfel că m-am oferit eu să iau mănuşile şi nsă intru între buturi. Şi acolo am rămas, până când un jucător advers, în timpul unui alt meci m-a lovit cu capul în figură, la un duel aerian. De atunci am căpătat o teamă şi am decis să nu mai joc fotbal”, îşi aminteşte Bogdan Sorescu. După liceu a continuat şi-a continuat studiile la Institutul de Marină Civilă Constanţa, însă fotbalul l-a atras mai mult.