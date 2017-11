Ce spun autorităţile locale despre băiatul care-şi vinde jucăriile pe trotuar: „Situaţia materială a minorului nu este cea prezentată în presă”

Reamintim că acest caz a devenit public după ce Silvan-DJ Ewi, un DJ din Mioveni i-a făcut o poză băiatului şi a postat următorul mesaj: ”Îşi vinde jucăriile ca să îşi cumpere haine de iarnă. Cam aşa procedează un băiat de 10 ani. L-am găsit în Mioveni, gangul de la dispensar (lângă Codimpex). Nu ştiu mare lucru despre el, a zis că părinţii sunt divorţaţi. Mi-a spus că vrea să îşi cumpere haine şi un zmeu”.

După cum spun reprezentanţii Primăriei Mioveni, „Biroul de Asistenţă Socială, Administraţie Publică, din cadrul aparatului de specialitate al oraşului Mioveni îl are în evidenţele sale pe minorul Maria Adrian Ionuţ şi cunoaşte în amănunt situaţia familială a acestuia de o lungă perioadă de timp, odată cu schimbarea domiciliului de reşedinţă dintr-o localitate învecinată, în oraşul Mioveni”.

„Minorul a dat dovadă de grave carenţe comportamentale”

„Deşi provine dintr-o familie destrămată, situaţia materială a acestuia nu este cea prezentată în materialele de presă, copilul beneficiind de sprijin de specialitate din partea autorităţilor competente, dar şi de o atenţie deosebită deoarece, conform specialiştilor, minorul în cauză este diagnosticat cu mai multe afecţiuni”, precizează oficialii de la Primăria Mioveni.

Autorităţile din Mioveni mai spun că „până la depistarea acestor probleme de comportament, minorul a frecventat cursurile Şcolii Generale ”Liviu Rebreanu” Mioveni, perioadă în care a dat dovadă de grave carenţe comportamentale, violenţă faţă de colegi, agresiuni verbale şi fizice şi alte fapte care au dus la scoaterea sa din colectiv, declanşarea unor anchete sociale şi medicale. Având în vedere problemele de sănătate şi de comportament Biroul de Asistenţă Socială, Administraţie Publică, din cadrul aparatului de specialitate al oraşului Mioveni a consiliat familia acestuia pentru a face demersurile necesare în vederea încadrării minorului în Programul Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) dar şi pentru întocmirea dosarului în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap”. Drept urmare a acestor demersuri, băiatul de an a fost încadrat începând cu anul şcolar 2017-2018, în învăţământul special. În prezent, acesta beneficiază de asistenţă de specialitate, frecventând cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfânta Filofteia" Valea Mare – Ştefăneşti, de luni până vineri, unde beneficiază de cazare şi masă.

Oficialii Primăriei Mioveni spun că i-au dat mâncare băiatului la cantina socială

Tot reprezentanţii Primăriei Mioveni informează că „minorul în cauză, împreună cu mama şi fratele mai mic, au beneficiat de următoarele servicii şi beneficii sociale în conformitate cu Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale”. Astfel, aşa cum am scris deja în Adevărul, mama lui Andrei a beneficiat de ajutor social. Însă ajutorul social este suspendat de două luni deoarece mama şi fratele cel mic s-au mutat în comuna Drăganu, la domiciliul concubinului. Drept urmare, băiatul de 10 ani nu mai are niciun beneficiu din acest punct de vedere. În plus, oficialii Primăriei Mioveni nu precizează dacă băiatul a beneficiat în vreun fel de acel ajutor social primit de mama sa.

La capitolul „sprijin”, oficialii din Primăria Mioveni mai declară că „cei doi copii minori şi mama au beneficiat şi de masă la Cantina Socială din Mioveni în perioada: martie –mai 2017 – 3 persoane; iunie- august 2017 – 2 persoane (doar minorii), octombrie – decembrie 2017 – 1 persoană (Maria Adrian Ionuţ - la data aprobării nu s-a avut la dosar încadrarea CES)”.

Odată cu încadrarea sa la Şcoala Specială de la Valea-Mare, minorul în cauză a rămas în grija bunicii materne, la Mioveni, în timp ce mama şi fratele au rămas în comuna Drăganu. „Având în vedere afecţiunile medicale de natură psihică şi faptul că pe timpul vacanţelor şi al week-endurilor se află în grija bunicii, copilul nesupravegheat consideră că apelând la acest mijloc, de a-şi pune la vânzare anumite obiecte, poate obţine alte bunuri considerare de el necesare. De exemplu, a doua zi după prezentarea imaginii pe reţelele de socializare, reprezentanţii primăriei care l-au vizitat la domiciliu au aflat de la minor că scopul acţiunilor sale este de fapt achiziţia unui computer cu jocuri, iar în timpul anchetei sociale ulterioare a declarat că o vecină l-a învăţat să recurgă la acest gest de a-şi vinde jucăriile”, precizează reprezentanţii Primăriei Mioveni.

În ce cont se pot depune bani pentru băiat

O echipă de la Primăria Mioveni a întocmit o nouă anchetă socială care a fost transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială pentru minor.

Sutele de persoane care au solicitat să-l ajute pe acest copil o pot face prin intermediul “Asociaţiei Împreună pentru Oraşul Mioveni” în contul RO61BTRLRONCRT0411199601, deschis la Banca Transilvania din Mioveni, ori direct la sediul asociaţiei la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, sau pot lua legătura cu Biroul de Asistenţă Socială, Administraţie Publică, din cadrul Primăriei Mioveni.