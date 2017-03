Când trebuie să eviţi muşeţelul. Cel mai popular ceai terapeutic are contraindicaţii puţin mediatizate

"Muşeţelul conţine uleiuri volatile bogate în chamazulena, substanţe amare de natură sescviterpenică, flavonoide, substanţe de natură cumarinică, mucilagii, acid salicilic, fitosterine, substanţe glicozidice, colină, acid clorogenic, camilina, vitamine, săruri minerale, datorită cărora are multiple utilizări terapeutice. Este considerat una din cele mai apreciate şi mai utilizate plante medicinale încă din Antichitate, datorită proprietăţilor sale antiinflamatoare, antiseptice, analgezice, antihistaminice, cicatrizante şi gastrice, dar şi acţiunii antiseptice şi decongestive anorectale. În plus este şi un tonic capilar foarte bun", explică, specialistul în fitoterapie Elena Badea.



Interzis în combinaţie cu aspirina



Ceaiul de muşeţel este unul dintre cele mai populare preparate din plante medicinale, utilizate atât intern cât şi extern. Totuşi, nu este un bun pentru toată lumea.



"Chiar dacă s-a întâmplat foarte rar, au fost semnalate cazuri de reacţie alergică la muşeţel, inclusiv reacţii severe. Muşeţelul face parte din familia compozitelor, familie în care întâlnim şi margareta, deci persoanele alergige la această plantă trebuie să evite consumul de muşeţel", mai spune specialistul în fitoterapie.



Planta produce o serie de reacţii adverse pe care puţină lume şi le imaginează, iar în combinaţie cu anumite medicamente devine extrem de periculoasă.



"Dincolo de posibila reacţie alergică, cel mai grav efect secundar al muşeţelului este activitatea sa anticoagulantă. De vină este cumarina, o substanţă toxică ce poate interveni în coagularea sângelui. Deci muşeţelul nu trebuie utilizat împreună cu aspirina sau cu alte substanţe care au proprietăţi anticoagulante. În plus, poate provoca moleaşeală, iar în cantităţi mari poate cauza vomă şi gaze vomitative", mai spune Elena Badea.



Reactivează micozele



Specialistul are şi câteva avertismente. "Femeile însărcinate trebuie să evite tinctura şi uleiul esenţial de muşeţel. La fel şi persoanele care prezintă micoze (ciuperci), întrucât chamazulena prezentă în plantă întreţine şi chiar reactivează micozele", atrage atenía Elena Badea.