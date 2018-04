Şocant. Bărbatul care şi-a înjunghiat soţia şi apoi i-a dat foc şi-a mărturisit fapta pe Facebook imediat după crimă

Joi 5 aprilie, Doru Stoianof va fi prezentat judecătorilor de la Tribunalul Argeş, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile.

La doar câteva minute după crimă, Doru Stoianof, care şi-a ucis soţia cu sânge rece, a intrat într-un live pe Facebook, mărturisindu-şi fapta. Iată ce a spus acesta:

"Bă, nici nu vă trece prin cap ce-am făcut! Nu e de Live, e vorba să ascultaţi. Oricum, am dat de belea mare, mânca-v-aş. Când eşti gelos şi să uibeşti, bă! Adică să iubeşti mai mult decât trebuie. Ce-am făcut acuma n-o să regret toată viaţa mea. Când iubeşti pe cineva prea mult nu e bine. O iei razna, io unul aşa am făcut. Am luat-o razna că am iubit prea mult şi n-am suportat. Pe muierea mea, pe Lavinia. Da vorba aia, toate are limită. S-a terminat urât de tot. M-am rugat de ea, hai Lavinia să ne împăcăm. Bă, n-a vrut. De ce n-a vrut, nu ştiu. Cine a îmbârligat-o, cine a stat pe capul ei o să-şi dea seama după aia şi o să se gândească".

Doru Stoianof şi soţia sa, cu trei săptămâni înainte de crimă FOTO: pagina personală Facebook

La scurt timp după crimă, pe pagina de Facebook a lui Doru Stoianof au fost postate zeci de mesaje, mai multe persoane cerând chiar reintroducerea pedepsei cu moartea pentru acesta.

Doru Stoianof se certase de mai multe zile cu soţia sa şi în ultimele zile a încercat să se împace cu aceasta. Miercuri, în jurul prânzului, după o dispută verbală violentă, Doru Stoianof şi-a înjunghiat soţia în vârstă de doar 28 de ani cu mai multe lovituri de cuţit, după care i-a dat foc.