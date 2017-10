Închisoare pe viaţă pentru românul care şi-a ucis iubita cu 13 lovituri de cuţit. Criminalul i-a trimis mamei tinerei poze cu fiica sa în agonie

Cutremurătoarea crimă a avut loc în seara zilei de 11 decembrie 2016. Cristina Marin (30 ani), s-a întâlnit cu iubitul său din Piteşti în Scorniceşti, acolo unde tânăra locuia.







A lăsat maşina personală şi a urcat în cea prietenului său, Bogdan Ionuţ Frâncu (35 de ani). Nu ştia ce avea să o aştepte. Câteva ore mai târziu, tânărul îi trimitea mamei fetei poze cu fiica înjunghiată şi abandona trupul victimei la marginea unei păduri din Optaşi, judeţul Olt, pe drumul European E574.





„Inculpatul, în timp ce se afla împreună cu victima în autoturismul proprietate personală şi care era staţionat pe raza oraşului Scorniceşti, sat Bălţaţi, judeţul Olt, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu un cuţit în zona inimii, care au generat decesul. În sarcina inculpatului s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de omor calificat, agravanta fiind determinată de reţinerea faptei cu premeditare şi, respectiv prin cruzimi, raportat la folosirea unui cuţit, corp delict, precum şi la aplicarea, cu ferocitate, a unui număr mare de lovituri“, anunţa, atunci, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.





Criminalul: ”Nu am vrut decât sa fiu fericit"





Tânărul a fost găsit prins de poliţişti, în aceeaşi seară, într-un hotel din Piteşti. Apucase să-şi descrie fapta pe pagina sa de Facebook.





„Poate mulţi mă vor condamna, dar cei care mă cunosc, care ştiu cum am fost vor recunoaşte ca nu am fost aşa. Nu am vrut decât sa fiu fericit, găsisem pe cineva, aş fi făcut totul să fie bine. Nu a fost să fie, orgoliul ei a învins în relaţia noastră. Am făcut şi greşeli, recunosc, dar nu m-a înţeles nimeni, mai puţin ea. Aveam nevoie de sprijin, moral, dar nu s-a putut. Îmi cer iertare celor care m-au cunoscut altfel, cum am fost înainte”, a scris autorul crimei pe pagina de socializare.





Tânăra voia să rupă relaţia cu bărbatul din cauza unor neînţelegeri, deşi, anterior, cei doi plănuiseră să se căsătorească.





13 plăgi prin înjunghiere au fost găsit anchetatorii pe trupul victimei. Procesul a durat aproape 10 luni, iar instanţa de apel l-a condamnat, marţi, pe autorul crimei la închisoare pe viaţă.





„Admite apelul părţilor civile. Respinge apelul inculpatului ca nefondat. Desfiinţează sentinţa penală sub aspectul laturii penale şi sub aspectul laturii civile cu privire la cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Marin Adriana. (...) Condamnă pe inculpatul Frâncu Bogdan Ionuţ la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Obligă inculpatul către partea civilă Marin Adriana la plata sumei de 140.000 lei cu titlu de daune morale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate ce nu contravin prezentei. Deduce în continuare arestul preventiv de la 18.07.2017 la zi.(...). Definitivă.”, se arată în decizia Curţii de Apel Craiova.