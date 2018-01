Un tată îşi strigă revolta după ce soţia i-a murit în spital, iar anchetele îi scot nevinovaţi pe doctori: „Îi dau în judecată“

Una din instituţiile care a anchetat moartea Geaninei Sechel, de 23 de ani, din Neamţ, la o zi după ce a născut la Maternitatea spitalului din Piatra Neamţ, a făcut publice concluziile cercetărilor.

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a anunţat joi, 17 ianuarie 2018, concluziile şefului Comisiei judeţene profesionale de analiză a deceselor materne, în cazul decesului pacientei Sechel Ana Geanina , petrecut pe 30 noiembrie 2017, la SJU Neamţ.

Prin cele trei puncte, comisia rezumă că acest caz a fost gestionat conform procedurilor, iar de moartea pacientei nu se face nimeni responsabil:

„1. Monitorizarea sarcinii (medicul de familie şi medicul obstretician), a travaliului şi a perioadei de lehuzie a fost corectă

2. Colaborarea între serviciul de obstretică, cel de cardiologie şi cel de terapie intensivă a fost conform protocoalelor.

3. Decesul a survenit pe fondul unei cardiomiopatii latente prin instalarea unor tulburări de ritm cardiac severe care nu au răspuns la manevrele se resuscitare”

La finalul comunicatului DSP Neamţ se menţionează că dosarul a fost înaintat către Ministerul Sănătăţii şi la Comisia Naţională de analiză a deceselor materne.

„Mă consult cu avocatul şi o să-i dau în judecată“

Cătălin Sechel spune că se aştepta la un astfel de răspuns din partea Direcţiei de Sănătate Publică şi nu-şi făcea iluzii că medicii vor fi traşi la răspundere pentru moartea soţiei.

„Nu mă aşteptam de la DSP la altfel de concluzii, dar am totuşi încredere în ancheta Poliţiei. Am făcut plângere şi la Colegiul Medicilor şi aştept şi de acolo un răspuns, dar am înţeles că durează pentru că nu au ieşit rezultatele la examenul histopatologic şi mai durează câteva luni”, spune Cătălin Sechel.

Bărbatul nu înţelege de ce concluziile prezentate de DSP vorbesc despre respectarea procedurilor, iar medicul cardiolog nu a ajuns la soţia lui decât după trei ore, timp în care pacienta avea pulsul extrem de mare.

„Medicii nu a făcut nimic pentru soţia mea, chiar dacă ştiau că este cardiacă. Sunt hotărât să-i dau în judecată, dar o să mă consult cu avocatul să văd exact paşii care trebuie urmaţi”, a mai spus Cătălin Sechel.

Bărbatul a rămas să-şi crească singur fiica, şi spune că are noroc de naşa fetiţei.

„Fetiţa e bine, sănătoasă. Verişoara soţiei care e şi naşa de botez a fetiţei, mă ajută să o cresc. Şi ea are un băieţel de 6 luni şi are grijă de amândoi”, a mai menţionat Cătălin Sechel.