Reacţia bărbatului indicat de Ponta că ar fi în spatele mesajului manipulator distribuit de filialele PSD pe Facebook. Cine e George Harabagiu

Mai multe organizaţii judeţene ale PSD au postat marţi seară, 12 iunie, pe conturile de Facebook, un mesaj în care se susţinea că Simona Halep ar fi fost ţinţa huiduielilor celor „circa 20.000 de <fani>“ prezenţi pe Arena Naţională, şi nu primarul Capitalei, Gabriela Firea, aşa cum s-a putut vedea şi auzi în transmisiunile directe ale televiziunilor.

Mesajul a stârnit un val de reacţii negative. Unul din cei care a reacţionat a fost şi Victor Ponta, fost premier şi ex-preşedinte PSD, care a avertizat că ar fi vorba de o încercare de manipulare, indicând şi originea mesajului:

„Oamenii nu ştiu (aşa cum ştiu eu), că aceste materiale mincinoase, manipulatoare şi absolut mizerabile sunt gândite şi postate direct de la Sediul Central din K10 de un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamţ (numele lui este George Harabagiu, nu poate fi numit <şobolan> că nu trebuie jigniţi şobolanii) şi ascultă doar de <Dom Preşedinte>!“, este mesajul lui Victor Ponta.

„Un «guzgan» prezidenţiabil ratat“

Într-o declaraţie oferită site-ului de ştiri vestea.net , George Harabagiu susţine că acuzaţiile care i se aduc sunt nefondate, el fiind de o săptămână în Piatra Neamţ, şi nu în Bucureşti, pentru a transmite astfel de mesaje de la sediul PSD situat pe Şoseaua Kiseleff. Mai mult, Harabagiu susţine că Victor Ponta minte şi nu face altceva decât să se răzbune pe foştii colegi din PSD:

„Supărat probabil de faptul ca a fost deconspirat de ziarul Naţional ca fiind <agent chinez> (căutaţi articolul, vă rog) acest <guzgan> prezidenţiabil ratat, bate câmpii într-un mare fel! Din câte am vazut, afirmă ca aş fi postat eu… o poză! Unde ?! La K 10?! Minte cu neruşinare .. Din câte ştiu poza a apărut astazi (n.r. – ieri / declaraţia lui Harabagiu a fost dată în noaptea de 12/13 iunie)! Iar eu sunt in Piatra Neamţ de o săptămâna! Astăzi chiar am fost la o instituţie publica… cu treabă. M-au văzut oamenii acolo. Nu e momentul să comentez scenariile lui Ponta. Acum… Deci nu aveam cum să fiu în Kiseleff 10 ! Cât despre subiectul in sine … Nu comentez !>“.

Harabagiu mai susţine că este victimă în acest scandal care a luat amploare în ultimele ore:

„M-am trezit în mijlocul unei poveşti în care unul minte de stinge. Eu cred mai degrabă ca Ponta se foloseşte de respectiva poză ca să-şi lovească oamenii pe care i-a trădat!“, a mai declarat George Harabagiu pentru sursa citată.

Trecutul negru al lui Harabagiu

George-Norocel Harabagiu (43 de ani) este cunoscut ca un personaj controversat în Neamţ, cu un trecut plin de episoade tulburi. În adolescenţă a fost internat într-un centru pentru minori după mai multe fapte de înşelăciune petrecute în 1991.