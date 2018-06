Un cunoscut actor britanic a leşinat pe un aeroport din România

„Pacientul se afla lângă avion. Când am ajuns noi, era conştient”, a declarat dr. Alexandru Mateoc, medic în cadrul SMURD-UPU Bihor, potrivit ebihoreanul.ro

Actorul a primit primele îngrijiri medicale pe aeroport, după care a fost transportat la Unitatea de Primire a Urgenţelor, unde a fost supus unor investigaţii medicale suplimentare. În urma analizelor a reieşit că i s-a făcut rău pe fondul oboselii şi a unei reacţii alergice.

„Nu s-a putut stabili dacă a fost generat de un medicament pe care l-a luat sau de la un aliment pe care l-a consumat la micul dejun”, a mai spus medicul.

Fleichmann a primit tratament intravenos specific, după care şi-a continuat drumul spre Bucureşti, mulţumind personalului medical de la UPU Bihor pentru modul în care a fost tratat.

În vârstă de 45 ani, Mark Fleichmann a mai jucat şi în seriale precum Wolfblood Secrets, Doctors, Dark Matters: Twisted But True sau The Five.