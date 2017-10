Profesorii au ieşit în stradă. "Au promis o nouă lege a educaţiei şi nici măcar nu s-au apucat de ea. Am fost duşi cu vorba"

Peste o suta de profesori bihoreni au iesit in strada

Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţă la începutul lunii septembrie, a decis să înceapă protestele, în cazul în care Guvernul nu acceptă încheierea unui acord scris, prin care se angajează să soluţioneze mai multe probleme cu care se confruntă salariaţii din învăţământ.

Astfel, în mai multe judeţe din ţară s-au organizat proteste în faţa prefecturilor. În Bihor, peste o sută de cadre didactice au manifestat în Parcul Traian, timp de două ore, nemulţumirile vizând creşterile salariale promise dar şi alte aspecte. Membrii de sindicat reclamă faptul că sporurile salariale se calculează prin raportare la salariile de bază de anul trecut, ceea ce conduce la obţinerea unor venituri salariale mai mici decât ar trebui de fapt. Concret, angajaţii din învăţământ pierd, în medie, peste 3 la sută din venitul brut, iar procentul poate fi mai mare, dacă au mai multe sporuri.

Totodată, sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că Executivul nu a cuprins în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 sumele necesare pentru plata sentinţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale de eşalonare a plăţii acestor sentinţe. În medie, fiecare angajat din educaţie ar trebui să recupereze aproximativ 5.000 de lei.

O altă nemulţumire este legată de cuantumul mic al creşterii salariilor nete în anul 2018 comparativ cu creşterile salariilor brute, consecinţă a majorării contribuţiilor angajaţilor către stat. În urma calculelor făcute de FSLI şi recunoscute ulterior de ministrul Finanţelor Publice, precum şi de ministrul Muncii, dacă nivelul brut al salariilor creşte cu 50 la sută, în realitate, ceea ce va primi, anul viitor, fiecare angajat din învăţământ este de maximum 25%.

“Au promis o nouă lege a educaţiei şi nici măcar nu s-au apucat de ea. Au mai promis reconfigurarea programelor şcolare, modificarea ariei curriculare şi nu s-a întâmplat nimic. Promisiunea Guvernului de majorare cu 20% a salariilor, din 1 iulie 2017, a fost amânată pentru ianuarie 2018. Dar atunci intră în vigoare şi noul Cod Fiscal. Majorarea va fi de fapt de 3-4%. În plus, suntem nemulţumiţi şi că nu am primit banii pentru sentinţele judecătoreşti ce ne sunt favorabile. Avem promisiunea verbală că vom primi restanţele la rectificarea bugetară din noiembrie. Am fost duşi cu vorba, lumea e nemulţumită”, a precizat Ioan Ţent, liderul FSLI Bihor.

Acesta a precizat că pichetarea Prefecturii nu vizează autorităţile locale. “Sigur că autorităţile locale nu pot face mare lucru. Dar dorim să aducem problemele noastre la cunoştinţa reprezentantului în teritoriu al Guvernului”, a menţionat Ţenţ. Potrivit acestuia, dacă revendicările dascălilor nu vor fi rezolvate, protestele vor continua la nivel naţional, urmând să fie stabilită o dată în care sindicaliştii din toată ţara vor picheta sediul Guvernului.