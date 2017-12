FOTO Judecătorii şi procurorii în faţa Palatului de Justiţie: "Mai bine sacrificăm un Crăciun, decât o carieră"

Magistraţii de la Judecătoriile Oradea şi Marghita, Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea şi Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Oradea au luat parte la un protest mut. Ei au ieşit în faţa Palatului de Justiţie cu robele pe braţe şi cu foi pe care scria jurământul depus la investitatura în magistratură.

Printre protestatari a fost şi judecătorul Cristi Monenci, cel care va conduce Tribunalul Bihor de la 1 ianuari 2018, judecătoarea Crina Muntean, vicepreşedinta Tribunalului Bihor, dar şi preşedinta Judecătoriei Oradea, Florentina Sandu, şi preşedintele delegat al Judecătoriei Marghita, Marian Bozga.

“Cuvintele sunt de prisos. Oricum nu suntem ascultaţi. Dacă de la schimbarea legilor în 2004 s-au făcut paşi în faţă, acum se vor face mulţi paşi în spate”, a precizat unul dintre protestatari.

Ei sunt decişi să iasă în stradă şi în zilele următoare, dar şi să plece să protesteze la Bucureşti, dacă va fi nevoie.

“Mai bine sacrificăm un Crăciun, decât o carieră” a spus un procuror.

Mai mulţi trecători au aplaudat iniţiativa magistraţilor bihoreni şi i-au îndemnat să continue să apere justiţia.

Protestatarii susţin că la consultările la care au fost chemaţi magistraţii pe tema modificărilor legilor justiţiei, respectiv a codurilor penal şi de procedură penală, au fost formale.

"Magistraţii nu au fost consultaţi în mod serios. Ca să vă dau un exemplu, pe modificările aduse Codului penal şi de procedură penală ne-au venit propunerile la ora 8 dimineaţa şi trebuia să dăm un răspuns până la ora 11, în condiţiile în care erau cel puţin 50 de pagini cu amendamente care schimbă fundamental procedura penală", a explicat unul dintre procurori.

Unele amendamente vor crea probleme majore în anchete.

"Au fost eliminate mijloace de probă esenţiale în ancheta penală, cum ar fi înregistrările făcute de părţi, de martori, înregistrările camerelor video. Nu este normală nici interdicţia de a comunica publicului finalizarea anchetelor penale. Va fi trimis în judecată un ministru sau un primar care candidează, iar lumea îl va putea vota pentru că nu va şti că are probleme penale", a mai spus procurorul.

Nemulţumirile sunt similare şi în cazul judecătorilor. Potrivit acestora, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis în teritoriu în două rânduri, în luna septembrie şi octombrie, proiectul de modificare a Legii răspunderii magistraţilor respectiv a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, pentru consultări, însă "de azi pe azi", fără ca adunările generale ale judecătorilor să aibă timpul necesar ca să le aprofundeze. La final, punctele de vedere exprimate nici măcar nu au fost luate în considerare.

"În prima variantă de propunere, am luat foarte în serios consultarea, am discutat fiecare articol al proiectului, punct cu punct, şi ne-am axat foarte mult pe organizarea judiciară, am făcut propuneri tehnice, dar degeaba. Nu am văzut o reacţie, n-am văzut să le bage cineva în seamă", a spus o judecătoare.

Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Bihor a respins în bloc toate modificările aduse la toate Legile Justiţiei.