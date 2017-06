VIDEO Soţ de judecătoare, acuzat că a comis o infracţiune de faţă cu magistratul. Cum a reacţionat omul legii

Cel care l-a reclamat la Poliţie pe soţul judecătoarei din Iaşi este Andi Liţu, un tânăr a cărui familie se află de mai mulţi în ani în conflict cu familia Cazacu. Bunicii lui Liţu se judecă în multiple procese civile cu familia Cazacu, după ce judecătoarea şi soţul ei au revendicat în justiţie terenul de sub casa bătrânilor.



La finele săptămânii trecut, Poliţia a ajuns pe strada Roşcani, unde cele două familii au proprietăţi alăturate. Oamenii legii au fost sesizaţi după ce, susţine Andi Liţu, Daniel Cazacu i-ar fi îndoit însemnul maşinii personale, marca Mercedes, şi i-ar fi distrus una dintre oglinzile retrovizoare.



„Vineri, în jurul orei 14.00, aşa cum arată şi filmarea, au venit soţii Cazacu şi au început să facă gălăgie, probabil voiau să intre neapărat în conflict cu cineva din familia mea. Când am auzit că fac gălăgie, am ieşit afară şi l-am rugat pe bunicul meu să intre în casă, pentru a nu avea niciun contact cu ei. La rândul meu, am intrat în casă după care am auzit o pocnitură, mi-am luat telefonul în mână, iar când am ieşit afară, ei deja au sesizat că am ieşit, au intrat în maşinã şi au plecat în trombă. Am ieşit în stradă, la maşină, să văd ce s-a întâmplat şi am văzut că aveam oglinda ruptă şi semnul maşinii răsucit“, spune Andi Liţu.

Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, a confirmat ieri existenţa dosarului. „În urma sesizării primite, s-a întocmit dosar penal pentru distrugere“, a spus aceasta.

În ciuda insistenţelor, în cursul zilei de luni, Daniel Cazacu nu a răspuns la telefon pentru a-şi expune punctul de vedere.