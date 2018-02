Planul unui poliţist de a face sex cu afacerista pe care o investiga pentru evaziune: „Am găsit doze, full, de sculătoare!“

Adrian Bogdan Bunea a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare după ce, în timpul derulării unei investigaţii economice, în cadrul căreia colabora cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a pretins servicii sexuale de la o femeie care avea calitate de inculpat în respectiva cauză.

Respectiva l-a înregistrat pe poliţist în timpul unei discuţii purtate într-o maşină, în care ofiţerul venise cu o sticlă de vin şi pahare, pentru a o „cuceri” pe inculpată. În respectiva înregistrare, poliţistul a făcut referire inclusiv la faptul că a găsit în maşina partenerului de viaţă al femeii, în timpul unor percheziţii, medicamente de stimulare sexuală.

„Inculpatul a iniţiat o discuţie cu caracter sexual, a făcut referire la relaţia intimă a martorei cu un alt inculpat din dosarul pe care îl instrumenta, şi la substanţele cu efect afrodiziac pe care le-a găsit în autoturismul celui din urmă. Ulterior, în cadrul acestei întâlniri, inculpatul a sărutat-o de mai multe ori pe martora E.G., a atins-o în zone intime şi a iniţiat discuţii cu conotaţie sexuală”, susţin autorităţile, potrivit motivării instanţei.

La proces, poliţistul a negat fapta, invocând faptul că a fost provocat. El a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti şi obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

Interceptările ataşate la dosar

E__ G_______: Pe bune!? N.L. râde Aţi adus vin să bem în maşină? Eu am zis că glumiţi! E aşa, o chestie, o.

B____ B_____: Nu glumesc! Auu... Vedeţi! Infractorul e obişnuit să mintă! Eu spun lucruri pe şleau.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui dop scos din sticlă.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific unui lichid turnat într-un recipient din sticlă.

--------------

B____ B_____: A____ v-a lăudat, aoleu!!! Domne ce bine e şi... copilă!

E__ G_______: De ce?

B____ B_____: Ce om doamna E__...

E__ G_______: Da de ce?

B____ B_____: Exact aşa m-a...

E__ G_______: Dar de ce?

B__ EA B_____: Nu ştiu ce aţi vorbit voi pe acolo, ce aţi păcălit-o... ce aţi...

E__ G_______: Dar nu am vorbit, nu am păcălit-o de nimic.

B____ B_____: Nu aţi vorbit?...

--------------

B____ B_____: Da. Vroiam să vă mai zic ceva. Că astăzi citeam mesajele lui Orlando, că de ce stătea maşină.

B____ B_____: N.L. râde Şaptezeci şi trei de pagini de mesaje.

B____ B_____: Păi cum... Eu citeam numai dulcegării!

B____ B_____: Şaptezeci şi trei de pagini de mesaje, care le-am citit.

E__ G_______: Păi mesaje dintre mine şi el?

B____ B_____: Da, de un an de zile.

E__ G_______: Aa, vreţi să vă arăt mail-uri în care ne despărţeam? Sau cum?

B____ B_____: Păi şi astea le-am văzut!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

E__ G_______: Da, acuma na! Nici eu sor-mea nu pot să vorbesc şi nu vorbesc! Asta el

B____ B_____: Aa, minţiţi! Ştiu că aţi vorbit!

E__ G_______: Cu soră-mea?

B____ B_____: Doamna E__!

E__ G_______: G___?

B____ B_____: G___.

E__ G_______: Eu? Deci nu am vorbit!

B____ B_____: Doamna E__! N.L. râde

E__ G_______: Deci eu vă spun că nu am vorbit cu ea! N-am vorbit! Serios! I-am spus la telefon că nu avem voie să vorbim.

B____ B_____: Păi vedeţi, aţi vorbit!

E__ G_______: Păi i-am spus că nu am. voie să iau legătura cu ea!

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

B____ B_____: Motiv de înlocuire a măsurii!

E__ G_______: Înlocuirea măsurii?

N.L.cei doi râd

E__ G_______: Înlocuirea măsurii! Care măsură? Nu vedeţi ce cuminte sunt!

B____ B_____: Da...

--------------

B____ B_____: Vă mulţumim, exact ce am zis, să vă mulţumesc pentru hard-disk. Un vin! Am minţit cu ceva? Doamna E__...

--------------

B____ B_____: Deci dosarul ăsta e creaţia mea totală! Procurorul nu are niciun merit!

E__ G_______: Eu credeam ca veniţi dumneavoastră astăzi! Nici nu m-am gândit că...

B____ B_____: Unde?

E__ G_______: La birou la I.G.P.

B____ B_____: Aa, e plictisitor, de ce să vin? Am avut o grămadă de treabă azi! Păi am eu timp să stau acolo să mă uit la ăia cum, nu fac, cum copiază alea.

--------------

B____ B_____: Nu-l cunosc. Acuma, pare aşa un băiat... Dar trebuia să stea mai mult pe arest preventiv, de aia m-am şi certat cu procurorul, dar ce pe mine nu mă întrebi? P..a mea... Că el poate să spună acuma orice, nu? Păi verificăm întâi dacă e adevărat! Nu? Ce, c-a zis el. Orlando, care e -până la urma urmei cel mai mincinos dintre toţi, nu?

E__ G_______: Dar el a dat declaraţie?

BUNE A B_____: Treizeci de pagini.

E__ G_______: Treizeci de pagini!? Şi?

BUNE A B_____: A zis tot!

E__ G_______: Ce înseamnă tot?

B____ B_____: A dat facturi naşpa, către toată lume, că ...(neinteligibil)

E__ G_______: Şi de, şi de mine a zis?

B____ B_____: Da.

E__ G_______: Vorbiţi serios că a zis de mine?

B____ B_____'.Veniţi mâine la birou şi vă arăt declaraţia, ce credeţi că e...

E__ G_______: Mamă! Păi chiar vin!

B____ B_____: Da.

E__ G_______: Eu vorbesc serios, chiar vin!

--------------

B____ B_____: Bine, el acuma în declaraţie a spus că au fost naşpa toate, şi pe Neovision şi pe Newconte şi pe de aia... Mi-a zis multe, da...

E__ G_______: Şi dumneavoastră l-aţi audiat? Sau cine?

B____ B_____: Păi eu, că altfel, dacă îl audia procurorul dura vreo 14 zile. N.L. râde. La început el a stat vreo zece minute şi după aia l-am preluat eu. La parchet.

E__ G_______: Şi a dat declaraţia? Când?

B____ B_____: A dat şase ore jumate! Păi l-am scos din arest şi l-am audiat.

E__ G_______: Asta vă e treaba, ce să faceţi? Na... La început eram şi eu supărată, dar m-am gândit, domnule fiecare îşi face treaba lui că asta e meseria omului şi asta trebuie să facă!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

E__ G_______: Păi de ce, că acum stăm relaxaţi la un pahar de vin, nu?

B____ B_____: Unde?! că la mine e al treilea!

Pe fundal se aude turnându-se vin în pahar E__ G_______: Şi la mine al doilea!

B____ B_____: Aţi băut? Doamneee Sfinteeee!

E__ G_______: Am băut, da!!! Dacă v-am zis că beau! Da' încet! Mai ales că eu îl beau simplu! Pe fundal se aude zgomotul produs de două pahare ciocnite.

--------------

B____ B_____: Credeam că mă invită şi la o de-astaaa, .. .oooo....!

E__ G_______: Nu avem aşa ceva! Nu există cameră!

B____ B_____: Nu aveţi cameră, o cămară aicea de birouri, o ceva, ooo….

E__ G_______: De administrare, ziceţi?

B____ B_____: Da, exact!

E__ G_______: N-avem!

B____ B_____: Eu aşa mă gândeam.

--------------

B____ B_____: Bine, sunt cu ochii în semafor. în ultima vreme, înainte de percheziţie, analizam, că îmi spunea ăla de la SRI, bă ...(neinteligibil) eu trec zilnic, ştiu pe unde!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul produs de două pahare ciocnite.

--------------

B____ B_____: De-aia, că noi luasem percheziţie acolo şi după aia ne-a sunat de la SRI, bă, vezi că a plecat de aicea de lai. De aici de la dumneavoastră!

E__ G_______: Ce a plecat?

B____ B_____: în noaptea aia, înainte de percheziţie, a plecat de pe la 11

E__ G_______: Da, mi-aţi zis,-mi-aţi zis la tribunal! Da serios a fost? Că nu l-a mai văzut nimeni!

--------------

B____ B_____: Ăia de la SRI aşa mi-au zis, domne, are o relaţie cu E__!

E__ G_______: Are o relaţie cu E__!? Cred că am intrat...

B____ B_____: Aşa mi-au spus ăia de la SRI!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul produs de două pahare ciocnite.

--------------

B____ B_____: Vă arestez treizeci de zile!

E__ G_______: Dumneavoastră? De ce?

B____ B_____: Dacă ne-a spus domnu Orlando tot!

--------------

B____ B_____: A minţit mult! Am descoperit acum pe calculatoarele lui şi pe alea, da a minţit cu multe! Dar...

--------------

E__ G_______: Păi, ziceţi că să mă arestaţi pe mine şi să mă...

B____ B_____: Eeee, oalee, glumesc, cum, ce dracul

E__ G_______: Păi, ba, să haaaiiii de miinee!

B____ B_____: Deşi aţi merita, da ...

E__ G_______: Cum?

B____ B_____: Deşi aţi merita, nu va mai fi cazul, staţi liniştită!

E__ G_______: Serios?

B____ B_____: A trecut valul!

--------------

B____ B_____: Eu v-am zis să bem la mine în bucătărie, aţi zis că nu!

E__ G_______: N-aţi zis aşa!

B____ B_____: Eeee...

E__ G_______: Nu este adevărat! Deci, mesajele, unde simt mesajele? Că nu le-ai şters!

B____ B_____: Aşa am zis!

E__ G_______: Haideţi să vedem, dacă aţi zis ceva de bucătărie, ceva dumneavoastră! Aţi zis de anticamera mea! Eu n-am aşa ceva!

B____ B_____: Da, şi am zis hai să bem la mine în bucătărie! Că am o masă mare! Nu vreau domne, că ... bine mă!

E__ G_______: Poate că n-am înţeles eu!

B____ B_____: Păi....

E__ G_______: în bucătărie aţi zis? V-aţi referit în bucătărie?

B____ B_____: Stricto senso!

E__ G_______: Aaaa, înseamnă că am înţeles eu ! Am zis în anticameră la mine, undeva!

B____ B_____: Păi după....aţi spus că n-aveţi, am înţeles. Nu? Şi eu am zis că la mine în bucătărie, că stau la doi paşi. Aşa am şi zis.

E__ G_______: Ok. Şi eu trebuia să zic...

B____ B_____: Că nu. Aţi spus nu.

E__ G_______: Că oricum, oricum m-aţi luat prin surprindere, eu nu mă aşteptam.

--------------

B____ B_____: M-aţi adus până aicea că... M-aţi adus până aicea că nu mi-aţi oferit o toaletă.

E__ G_______; Şi eu ce să fac aum?

B____ B_____: Cum?

E__ G_______: Eu ce ar trebui să fac?

B____ B_____: Să coborâţi.

E__ G_______: De ce?

B____ B_____: N-aţi zis că bem la bucătăria domnului B____.

E__ G_______: Nu, vă aştept.

B____ B_____: Ăă?

E__ G_______: Vă aştept.

B____ B_____: Mă duc la toaletă atunci.

E__ G_______: Aţi zis că vă duceţi la toaletă şi veniţi înapoi, nu?

B____ B_____: Am înţeles. Da.

E__ G_______: Aşa aţi zis?

B____ B_____: Perfect. Eu vroiam să vă invit la bucătărie să stăm mai relaxaţi. Nu vreţi? Ce e? In bucătărie ce e? Haideţi doamna E__, nu mă supăraţi.

E__ G_______: Duceţi-vă la toaletă.

B____ B_____: Păi.

E__ G_______: Duceţi-vă la toaletă.

B____ B_____: Bine, bine.

La momentul 00:57:32, B____ B_____ pleacă din autoturism.

--------------

B____ B_____: O să vă duc la mine în bucătărie fiindcă mă va tăia un pişu şi aicea nu cred că, pe stradă nu fac. Da?

E__ G_______: Hmm. Vreţi să vă duc eu undeva la un zoc?

B____ B_____: Nu, mergem aicea că-i aproape, 2 metri.

B____ B_____ porneşte autoturismul şi se pune în mişcare .

B____ B_____: Ţineţi cola aia o secundă. Nu, lăsaţi că...

E__ G_______: Nu că să, nu. Nu vă e teamă să conduceţi aşa?

B____ B_____: Stau aproape.

E__ G_______: Îî?

B____ B_____: Stau aproape.

E__ G_______: Totuşi!

B____ B_____: Aicea nu stă, nu e poliţie N.L. râde Şi dacă ar fi, sunt colegii de la secţia asta...

E__ G_______: Păi da, dar... Na, în fine. Da, eu vorbesc în calitatea mea de ne-poliţist.

B____ B_____: Dumneavoastră aveţi dreptate, dumneavoastră aveţi dreptate, aşa e.

E__ G_______: Deci nu trebuie, nu?

B____ B_____: Răspuns: nu! Daţi-mi paharul,

E__ G_______: Dar lăsaţi paharul, nici nu ştiu care e. Asta e al meu, că e cu ruj. Asta e al dumneavoastră.

B____ B_____: De ruj?

E__ G_______: Cred.

B____ B_____: De ce nu spuneţi să aprind luminile?

E__ G_______: Că n-am văzut.

B____ B_____: Nu v-aţi pus centura, aoleuuu.

E__ G_______: Nu mi-am pus centura, nu, că stăteam pe loc. Şi acum nu pot, că sunt imobilizată într-unfel.

B____ B_____: Spargeţi paharele? Ceva?

E__ G_______: Eu zic că nu.

B____ B_____: Daţi să...

E__ G_______: Nu, nu, că mă descurc şi singură că nu le suport să piuie aşa.

B____ B_____: Femeie descurcăreaţă.

--------------

B____ B_____: Doamna E__, spuneţi drept, cine v-a muşcat de piept? E__ G_______: Deocamdată nimeni. N.L. râde Deocamdată nimeni.

B____ B_____: M-aţi păcălit şi de data asta.

E__ G_______: Ăă?

B____ B_____: Zic, m-aţi păcălit şi de data asta.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

E__ G_______: Păi da, nu merge. Dar n-am ştiut. Şi atunci doamna A____ a rămas în birou şi a întrebat şi eu am spus că ok, cumpăr eu mâine unul. Numai să rezolvăm odată să nu mai vin de nu ştiu câte ori. Dar, noi când primim calculatoarele înapoi?

B____ B_____: O să vi le dăm imediat.

E__ G_______: Da? Şi ce trebuie să facem? Facem...

B____ B_____: O cerere.

E__ G_______: Unde? La dumneavoastră?

B____ B_____: întrucât percheziţia informatică a fost efectuată...

E__ G_______: Efectuată...

B____ B_____: Vă solicităm să ne restituiţi cutare şi cutare, ridicate pe baza percheziţiei din data de.

E__ G_______: Bine, pot să vă dau jocurile lui fiu-miu, dacă ţineţi neapărat.

B____ B_____: B__, dacă-s cu licenţă, super.

E__ G_______: Păi normal, cum credeţi că şi le ia?

B____ B_____: Ehh.

E__ G_______: îs de alea, nu ştiu care, mi-a tradus el.

B____ B_____: Ia să facem un dosar şi pe... Ia uite, bravo, mi-aţi dat o idee bună. Bravo!

E__ G_______: Mulţumesc, vai...

B____ B_____: Facem şi lui un dosar, dacă sunt ale lui.

Pe fundal se aude zgomotul specific a unor două pahare ciocnite.

E__ G_______: Vai ce deşteaptă sunt, v-am mai dat idei. Copilului, copilului.

B____ B_____: E infracţiune.

E__ G_______: Ce infracţiune?

B____ B_____: Păi proprietate intelectuală.

E__ G_______: Cum? Să descarci jocuri?

B____ B_____: Îhî.

E__ G_______: Sa te joci online? Este infracţiune?

B____ B_____: Dacă n-ai licenţa, da.

--------------

B____ B_____: Nu, mie îmi place să fiu protocolar. Aa, deci la Orlando când am găsit G___, alea, dumneavoastră sunteţi?

E__ G_______: Nu, v-aţi înşelat.

B____ B_____: N.L. râde Aa, eu am crezut că sunt ale lui documentele, G___, de la G______ Orlando.

E__ G_______: Nu, mie îmi zice G_______ E__, n-aţi înţeles?

B____ B_____: Aţi zis G___ şi aşa sunt numerotate alea, folderele lui, G___.

E__ G_______: Nu, G___ sunt ale lui.

B____ B_____: Aa. Păi aţi zis G___...

E__ G_______: Eu până şi în agenda lui telefonică eram G_______ E__. Dintodeauna am fost.

BUNE A B_____: Nu e adevărat, o să mă uit eu cum eraţi.

E__ G_______: îmi arătaţi? Nu, eram G_______ E__.

B____ B_____: N.L. râde Dacă eu vă zic, nu eraţi G_______ E__.

E__ G_______: Dar cum eram?

B____ B_____: în niciunfel.

E__ G_______: Păi cum eram?

B____ B_____: Nu eraţi memorată.

E__ G_______: Păi cum? Dacă am văzut eu, cu ochii mei.

B____ B_____: Poate pe alt telefon. Pe alea pe care le-am făcut noi, nu.

E__ G_______: Pe telefonul cu care vorbeam cu el.

B____ B_____: Dacă vă spun că nu sunteţi memorată, ce puii meii Bine, o să vă arăt, că nu e niciun secret. Aveţi, şi aveţi şi voie să vă uitaţi!

--------------

B____ B_____: Mai aveţi împuterniciri, draci, laci, alea. Sigur aveţi. Nu?

E__ G_______: împuterniciri?

B____ B_____: B____, D_________...(neinteligibil)

E__ G_______: Dar bineînţeles că mai am împuterniciri.

B____ B_____: Bine... (neinteligibil)

E__ G_______: Am procuri, nu împuterniciri. Procuri notariale.

B____ B_____: Mai aveţi mailuri cu Orlando în care vorbiţi diverse.

E__ G_______: Eu? Mailuri cu el?

--------------

B____ B_____: Noi ne uităm pe ele, eu adică! Că nu se uită nimeni altcineva pe ele!

E__ G_______: Aa, dumneavoastră vă uitaţi! De unde să ştiu eu?

B____ B_____: De asta v-am spus. V-am spus că, azi toată ziua m-am uitat pe alea de la Orlando. Ce v-am. spus? Parcă am vorbit.

E__ G_______: Şi ce zice de la Orlando?

B____ B_____: V-am spus, citeam mesajele. De iubire, de neiubire, de cu bani, că n-au intrat banii.

E__ G_______: Şi eu ziceam că-l iubesc? Banii lui pe care şi-i vroia ca să plece...

B____ B_____: Nu aia, că n-au intrat banii pe Neo, bănuiesc că-i Neovision, Neo, nu-i altceva.

E__ G_______: Au intrat banii pe Neo?

B____ B_____: N-au intrat.

E__ G_______: N-au intrat banii pe Neo?

B____ B_____: După aia au intrat 20.000, după aia nu ştiu ce, mai multe sunt, nu mi le amintesc acuma exact. Sunt 73 de pagini de mesaje.

E__ G_______: Hmmm, eu nu îmi amintesc. Dacă ziceţi dumneavoastră, vă cred!

B____ B_____: Dacă veniţi, vi le arăt. Nu-i secret.

E__ G_______: Păi o să vin mâine să mi le arătaţi. Dacă mă primiţi.

B____ B_____: Şi declaraţia şi tot.

E__ G_______: Poftim?

B____ B_____: Şi declaraţia şi tot vă arăt.

E__ G_______: Da?

B____ B_____: Că nu-i secret nimic, nu trebuie să faceţi, nu trebuie vreun super-avocat să... Veniţi la noi şi vă arăt. Că de aia m-a şi deranjat că, ce, întrebam două chestii, atâta, mare...

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

B____ B_____: Când i-am făcui percheziţie la maşina, avea numai de alea de, fiole de... N.L. râde E__ G_______: Ce fiole?

B____ B_____: Toată maşina era plină de fiole.

E__ G_______: Ce fiole?

B____ B_____: Eii, olae!

E__ G_______: Păi, olae, nu de asta vă întreb?

B____ B_____: Doamna E__!

E__ G_______: Deci nu ştiu despre ce vorbiţi.

B____ B_____: Mă minţiţi privindu-mă în ochi.

E__ G_______: Ia uitaţi-vă în ochii mei! Uitaţi-vă în ochii mei. Hai aprindeţi lumina, ia aprindeţi lumina.

B____ B_____: Nu e prea...

E__ G_______: Daţi~o pe aia mai mică. Da, spuneţi-mi, spuneţi-mi dacă eu ştiu despre aşa ceva. Eu nu ştiu ce fiole, săbii şi alte.

B____ B_____: Doamna E__.

E__ G_______: Nu ştiu.

B____ B_____: De... N.L. râde

E__ G_______: Ce sunt alea? Pe bune!

B____ B_____: De sculătoare, cum se zice! Pe româneşte.

E__ G_______: Ce fiole?

B____ B_____: Era plină maşina.

E__ G_______: Deci...(neinteligibil)

B____ B_____: Doze, full!

E__ G_______: Ce doze?

B____ B_____: Era full maşina, când i-am făcute percheziţie la maşină. Bine, acuma rămâne între noi, că nu am voie să vă spun asta.

E__ G_______: Dar ce sunt alea, fiolele alea? Nu înţeleg. Pentru...

B____ B_____: De sculătoare!

E__ G_______: Pentru muşchi?

B____ B_____: Dacă-s de sculătoare, îs pentru muşchi? Scoală muşchii? Ce pana mea!

E__ G_______: Gen Viagra?

B____ B_____: Da.

E__ G_______: N.L. râde. Pe bune?

B____ B_____: Bine, erau fiole.

E__ G_______: Erau fiole? Ce scria pe ele?

B____ B_____: Nu mai ştiu cum se numeau, îs cunoscute. Eu nici habar n-aveam, mi-a spus un coleg.

E__ G_______: Şi sunt din astea? Pentru asta?

B____ B_____: Full maşina!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

E__ G_______: Dar pe mine cum m-aţi arestat atunci? Că...

B____ B_____: Nu eu, Luci!

E__ G_______: Păi nu, că dânsa a zis că dumneavoastră decideţi. Cum?

B____ B_____: Păi, eu am decis.

--------------

B____ B_____: Sunt multe alte aspecte pe care nu, dacă n-aţi, e o extindere care, dacă m-aţi supărat, nu făceam nicio extindere.

E__ G_______: Nu am vrut să vă supăr, nu înţelegeţi că n-a fost intenţia.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul produs de un lichid turnat într-un pahar.

--------------

B____ B_____: Păi eu am toate contractele şi le am de la, nu contează de unde, dar le am N.L. râde

E__ G_______: Dar mare lucru, dar sunt publice. Puteţi să le aveţi. E logic să le aveţi.

B____ B_____: Toate de la, toate!

E__ G_______: Ştiu că le aveţi domnul B____, deci nici nu contest că...

B____ B_____: Ştiu şi eu că ştiţi că le am.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite.

--------------

B____ B_____: Contractul ăla de creditare de la B____ şi D_________, aia e o spălare de bani clasică! Care nu... Nici nu interesează din punct de vedere a urmării penale de unde provin banii.

E__ G_______: Şi ce înseamnă asta? Dumneavoastră vorbiţi în limba dumneavoastră, eu nu înţeleg nimic.

B____ B_____: înseamnă multe infracţiuni, în concurs.

E__ G_______: Adică ce înseamnă, ce înseamnă?

B____ B_____: în formula noului cod penal înseamnă că pedepsele sunt mari. Vorbiţi cu domnul M_____, că el este specialist.

E__ G_______: Bine, asta înseamnă că ar putea să fie rău pentru ele? Sau cum?

B____ B_____: Nu. Pentru dumneavoastră. Că ele au spus clar că nu, n-au nicio treabă.

E__ G_______: Ăăă...

B____ B_____: ...(neinteligibil) îs firmele dumneavoastră...

E__ G_______: Şi ce să fac?

B____ B_____: Ăă?

E__ G_______: Ce pot să fac?

B____ B_____: Ce puteţi să faceţi. Să răspundeţi! Ne asumăm domne...

E__ G_______: Dar nu aveţi un sfat pentru mine?

B____ B_____: N-am voie să dau sfaturi, nu că dacă am sfat.

E__ G_______: Bine, dar suntem decât noi doi acum.

--------------

B____ B_____: Acuma m-aţi, că m-aţi mai îmbunat pe mine, că eu sunt factorul ăla de atac. N.L. râde Poate o fi mai bine! Nu?

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

B____ B_____: La început v-am perceput ca pe un om rău. Sincer acuma vorbind, şi nu glumesc. E__ G_______: Dar nu!

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific produs de două pahare ciocnite

--------------

E__ G_______: Unde? Cum îi zice?

B____ B_____: Terminus.

E__ G_______: Habar n-am. Eu, cum se zice, stau acasă. Eu nu plec. Eu nu ies în cluburi. Nu ies că nu-mi place, nu ies că n-am avut ocazia, n-am cu cine să mă duc în cluburi. Că aş merge, aş merge! B____ B_____: Mergem acuma. Direct?

E__ G_______: Dracu!

B____ B_____: Nu-i club de fiţe. E la sol. Terminus se numeşte.

E__ G_______: Şi dacă ar fi cunoscut, nu l-aş şti pentru că...

B____ B_____: Ştiu de ce... Aţi spus douăzeci de minute acum zece minute. Mai avem zece minute.

--------------

E__ G_______: Eu? Percheziţie?

BUNE A B_____: Prima zi!

E__ G_______: Nu. Eram în blugi. Pe corp.

B____ B_____: Eraţi olaee! Eraţi în fustă.

E__ G_______: Eram în blugi!

B____ B_____: Doamne M____ Domnului!

E__ G_______: Luni am fost în fustă.

--------------

B____ B_____: Vă daţi seama pentru ce m-a supărat pe mine? Pentru o apă minerală de 2,5 lei. E__ G_______: Da măi, dar era arogantă!

B____ B_____: Şi i-am dat amendă de 200 de milioane.

E__ G_______: Era arogantă.

B____ B_____: Păi asta, tocmai! Pentru 2,5 lei şi-a luat o amendă de 200 de milioane.

E__ G_______: Şi a plătit-o? Sau nu?

B____ B_____: A plătit 30 de milioane în 48 de ore.

--------------

B____ B_____: Ce-i mai greu urmează!

E__ G_______: Cum?

B____ B_____: Ce-i mai greu urmează!

E__ G_______: Adicăăă? La ce vă referiţi?

B____ B_____: Şi totul, şi totul de la refuzul de a da două rânduri! O întrebare, chiar două rânduri.

E__ G_______: Dar nu mai fiţi aşa, nu mai fiţi aşa! Nu înţelegeţi?

B____ B_____: Păi nu e, că e consumat!

E__ G_______: Nu, dar nu înţelegeţi că eu nu am vrut niciodată să vă supăr.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

--------------

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

--------------

E__ G_______: Suntem în faţa blocului...

B____ B_____: La cine? Eu v-am invitat în bucătărie. Aţi spus că...

E__ G_______: Ce în bucătărie... Aşa se fac fete, în bucătărie... .Ăsta. ..N.L. râde B____ B_____: Eu v-am invitat să bem o cafea, nu...

E__ G_______: Nu beau cafea la ora asta, ai uitat?

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

B____ B_____: Nu ştiu, nu cunosc.

E__ G_______: Hmm...Ăhh...

B____ B_____: Nu cunosc asemenea aspecte.

E__ G_______: Nu, ăă?

B____ B_____: Nu, n-am habar.N-am habar doamna E__!

E__ G_______: Nu.

B____ B_____: Recunosc, vedeţi? Eu recunosc tot! Dumneavoastră nu recunoaşteţi...

E__ G_______: Ziceţi-mi ce trebuie să recunosc şi recunosc.

B____ B_____: Totul!

E__ G_______: Ce? Despre?

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

E__ G_______: Dar ce-aţi păţit? N.L. râde Ce-aţi păţit la percheziţie? Nu mi-aţi zis. C_-aţi păţit la percheziţie? Ce s-a întâmplat?

--------------

B____ B_____: Doamna E__, doamna E__...

E__ G: G___, G___, G___.

B____ B_____: Nu ştiu cum, eu când citesc, când spun G___, eu am aşa folderele în minte, G___ se numesc folderele, 1, 2, 3, 4, 5 ...(neinteligibil) ale domnului G______ Orlando.

E__ G_______: Vai, inteligentul!

B____ B_____: Aa, gata, acuma mi-a picat fisa!

E__ G_______: Ce?

B____ B_____: G___ de la, a denumit folderele după numele dumneavoastră.

E__ G_______: Cum să numească după mine?

B____ B_____: F_____, iubirea mea, pure I___...

--------------

B____ B_____: Nu v-a iubit? Din mesajele pe care le-am citit, aşa ...

E__ G_______: Unde m-a iubit? Un om care este gelos în halul ăsta, iubeşte? Asta e boală! Nu înţelegeţi ?

B____ B_____: Nu, nu era el sincer. Că...

E__ G_______: Unde dracu nu era sincer?

B____ B_____: Iubea în mai multe părţi, dar asta e altă treabă...

E__ G_______: Asta e altceva! Vedeţi! Vedeţi!

B____ B_____: Nu că nu am voie să vă dau astfel de informaţii.

E__ G_______: Vedeţi! Aa, deci iubea în alte părţi, deci eram sigură!

B____ B_____: N-am voie să vă dau astfel de informaţii!

E__ G_______: Eram sigură, eram sigură! Eram sigură!

B____ B_____: Şi dacă le-aţi dat mai departe, v-aţi mâncat!

E__ G_______: Ce sunt alea?

B____ B_____: I_____... Ce vă zic acuma.

E__ G_______: Cui să le dau?

B____ B_____: Păi nu ştiu, lui. Băi nenorocitule! Când vă întâlniţi cu el.

E__ G_______: Dar când mă întâlnesc cu el?

B____ B_____: N-aveţi voie să vorbiţi cu el!

--------------

B____ B_____: Ce e interzis, e cel mai plăcut!

--------------

B____ B_____: Să vă îmbrăţişez, să vă consolez...

E__ G_______: Vaiii, mulţumesc! Ce drăguţ!! Uite, uite, uite, îmi place aşa când mă consolaţi... Asta e mai bine.

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

E__ G_______: E mai bine când mă consolaţi aşa,

B____ B_____: Nu?

E__ G_______: Îhî.

B____ B_____: Foarte bine!

E__ G_______: Mă simt mai bine.

B____ B_____: Dacă se simte omul bine, asta e important.

E__ G_______: Mă simt mai bine.

B____ B_____: Păi da.

E__ G_______: Nu se vedea oricum.

B____ B_____: Ce? ...(neinteligibil) aia?

E__ G_______: Nu...(neinteligibil) Nu se vedea!

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

E__ G_______: Hmmm, nu vrei să te opreşti?

B____ B_____: Aa, cum spuneţi doamna E__. Sunteţi şefa!

E__ G_______: Da, nu.

B____ B_____: Sunteţi şefa.

E__ G_______: Nu sunt şefă. Sunt şefă acolo la mine pe şantier, dar aici, nu!

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

E__ G_______: Hei, hai să nu... Să mă duci înapoi.

--------------

B____ B_____: Vă îmbrăţişez...

E__ G_______: Hmmm... Ne mai vedem?

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

B____ B_____: Păi nu ştiu. De dumneavoastră depinde...

E__ G_______: Bine, o să vedem. De mine depinde, nu?

B____ B_____: Nu.

E__ G_______: ...(neinteligibil) Depinde de mai mulţi factori!

B____ B_____: ...(neinteligibil)

E__ G_______: Cum plec?

B____ B_____:îî?

E__ G_______: Cum plec? Cum? Plec aşa, cum? Aţi spus că plec aşa, cum?

B____ B_____: ...(neinteligibil)

E__ G_______: Dar cum?

B____ B_____: ...(neinteligibil)

E__ G_______: Ok, da. ...(neinteligibil)

Pe fundal se aude zgomotul specific al unui sărut.

--------------

B____ B_____: Eu v-am invitat să vă dau energie. N-AŢI VRUT.

E__ G_______: Serios?

B____ B_____: ENERGIE VIE!

E__ G_______: Vedem! Acum ce-am mai făcut? O să mă simt vinovată pentru orice fac? Nu? Aţi

făcut aşa: nţ, nţ

B____ B_____: Nu e bine.

E__ G_______: Nu e bine?

B____ B_____: Nu e perfect...