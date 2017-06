O pacientă acuză medicii de la Urgenţe că pierdeau vremea pe internet, în timp ce bolnavii aşteptau la uşă. Doctorii ameninţă că o dau în judecată

Cojocaru Andreia, o tânără care miercuri, 31 mai, a ajuns în Unitatea de Primire Urgenţe de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, riscă să fie dată în judecată din cauza unei postări pe Facebook. Deranjată de comportamentul echipei din UPU, pacienta a făcut mai multe fotografii pe care le-a postat pe contul personal de Facebook alături de un comentariu.

Imaginile suprind mai multe cadre medicale în timp ce se uitau într-un telefon, altele care stăteau pe scaun şi notau, o asistentă care stătea pe un pat, plus încă o serie de specialişti care se aflau la patul unor pacienţi. În comentariul de pe Facebook, Cojocaru Andreia scrie că medicii care se uitau în telefon urmăreau, de fapt, filmuleţe amuzante pe internet în timp ce pe holurile UPU aşteptau mai mulţi pacienţi.

„Atunci am realizat de ce toţi oamenii aceia stau pe hol şi aşteaptă. Pentru că paturile de la primiri urgenţe sunt ocupate de domnişoare asistente obosite care îşi verifică facebook-ul şi găseştea clipuri amuzante pe care chiar le împărtăşeşte cu ai săi dragi colegi. Până mi s-a terminat mie perfuzia toţi stăteau acolo adunaţi şi se amuzau în faţa telefoanelor şi vorbeau despre clipuri virale. Ce e drept, mai pleca aşa câte unul să mişte ceva dar era rapid înlocuit de un altul curios să vadă de ce râd restul”, a subliniat tânăra în postarea publică de pe Facebook. În acelaşi text, ieşeanca mai arată că a intrat la consult „după lungi aşteptări” şi că a fost ofensată de unele replici ale asistentului medical care i-a acordat ajutor: „Intru şi aud o voce de bărbat care îmi spune «Doamna Cojocaru, dar ce bine arătaţi». Pe moment credeam că aud prost, dar un asistent îmi face semn spre un pat. Mă aşez şi vine să îmi ia sânge pentru analize. Pe fundal se aude «Auzi, bai, X, venim să te ajutam acolo cu doamna?». Şi un val de râsete“. Cojocaru Andreia îşi încheie comentariul subliniind că a plecat din UPU în lacrimi.

„La câteva minute apare o asistentă/doctor care îmi pune în braţe nişte hârtii şi îmi spune nu aveţi nimic puteţi merge liniştită acasă şi mi-a arătat uşa. Am ieşit şi am plâns. Am plâns de nervi. Am plâns de durere. Am plâns pentru că nu pot să cred că îşi pot bate joc în halul ăsta de oameni şi mai sunt şi plătiţi pentru asta. Ca şi deznodământ mi-aş dori să îi pot informa că nu, nu sunt perfect sănătoasă şi da, am probleme care necesitau atenţia medicilor”, a conchis tânăra.