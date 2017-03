Lupta cumplită a studentului pe care l-ar fi ucis o bacterie din spital: cerea oxigen, în timp ce organele interne îi cedau

Iulian V. Amariei s-a stins luni dimineaţa (27 februarie), după trei săptămâni de spitalizare în cea mai mare unitatea medicală din Moldova, Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi. Prietenii tânărului spun că a fost conştient până în ultimul moment şi că în ultimele ore de viaţă cerea disperat oxigen, pentru că simţea că se sufocă, cu toate că era conectat la aparatele din ATI.



„Iulian a luptat până la final. La un moment dat a scris pe o hârtie, cu ultimele puteri, simbolul oxigenului, pentru că simţea că nu mai poate respira. A fost conştient mereu, în timp ce, în interior, organele îi cedau din cauză că nu mai erau alimentate cu sânge. Îi putrezeau şi el tot lupta să trăiască“, a povestit Andrei B., unul dintre prietenii tânărului. Cu şase ore mai devreme, medicul curant al bolnavului, profesorul Ştefan Georgescu, a intrat în sala de operaţie să vadă ce se întâmplă cu Iulian, de ce se simte din ce în ce mai rău.

„L-a deschis, a văzut despre ce este vorba şi l-a cusut la loc. Apoi a venit şi i-a spus mamei că nu mai are ce să facă şi că nu vrea să-l omoare cu mâna lui acolo, pe masa de operaţie“, a mai punctat Andrei. Despre starea deosebit de gravă a pacientului de duminică, 26 februarie, însuşi profesorul Georgescu, directorul medical al Spitalului „Sfântul Spiridon“, unul dintre cei mai renumiţi chirurgi ieşeni, a punctat că depăşea orice posibilitate medicală. „Când am deschis pacientul a doua oară, am identificat aceste fenomene ale enteritei necrozante, care erau deasupra oricărei resurse chirurgicale“, a declarat profesorul Georgescu.

Istoricul medical al pacientului

Tânărul botoşănean, student al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, s-a internat la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi luni, 6 februarie. A fost luat în evidenţă cu o hemoragie digestivă inferioară şi a fost internat în secţia clinică de gastroenterologie. După investigarea completă, s-a constatat că sângerarea se produce la nivelul tubului digestiv, res­pectiv la nivelul ileonului terminal (n.r. - partea finală a intestinului subţire), dar nu s-a identificat sursa pierderii de sânge. Atunci, familia şi echipa me­dicală din secţie au apelat la cunoscutul chirurg Ştefan Georgescu, cel care miercuri, 22 februarie, l-a operat pe Iulian.

„Atunci a fost un noroc că s-a identificat un diverti­cul Meckel ca sursă a sângerării şi a putut fi rezecat. Operaţia a fost sim­plă şi fără probleme. În primele 48 de ore postoperatorii pacientul a avut o evoluţia bună, cu reluarea tranzitului intestinal. În noaptea de sâmbătă spre duminică, starea pacientul s-a degradat, a fost dus în ATI şi tratat cum trebuie“, a mai precizat profesorul Georgescu. Potrivit medicului, duminică, 26 februarie, în cursul dimineţii, starea pacientului era bună. În cursul după-amiezii au apărut însă complicaţiile, mai ales hipotensiune arterială. În jur de ora 18.00, medicul a deschis a două oară bolnavul, dar nu l-a mai operat din cauza stării deosebite în care se afla.

Infecţia cu Clostridium difficile

Momentan, familia Amariei nu a depus nicio plângere oficială în legătură cu modul în care a fost îngrijit tânărul. Cunoscuţii spun însă că părinţii şi fraţii lui Iulian vor demara o astfel de procedură după înmormântare. Printre aspectele pe care ar intenţiona să le reclame s-ar afla, în primul rând, infectarea pacientului cu Clostridium difficile în cursul internării. Potrivit apropiaţilor, tânărul ar fi dezvoltat această infecţie după o manevră medicală, mai precis după o colonoscopie.

Prezenţa infecţiei cu Clostridium în cazul pacientului este confirmată inclusiv de reprezentanţii spitalului, care adaugă însă că Iulian ar fi fost tratat în acest sens. „Nu am argumente obiective cu care să probez că a fost sau nu a fost o infecţie nosocomială. Pe perioada internării la gastroente­rologie s-au identificat semne de Clos­tridium, dar pacientul a fost tratat şi semnele clinice erau favorabile. Sem­nele biologice, respectiv toxina, se mai păstrează în organism încă 30 de zile. Numai pe acest lucru nu pot invoca o relaţie de cauzalitate“, a mai arătat directorul medical al spitalului.



Conform primelor rezultate ale necropsiei, pacientul şi-a pierdut viaţa după o complicaţie rară, numită enterită necrozantă post-operatorie, formă gravă. Factorii care determină apariţia complicaţiei, potrivit medicului care l-a operat pe bolnav, sunt multipli, fără ca, în lipsa rezultatelor examenului histopatologic, să se poată evidenţia doar unul dintre ei. „În cazul de faţă, cert este că această enterită a dus la un fenomen de coagulare intravasculară, care a dus la insuficienţă multiplă de organ. De la debutul acestei complicaţii şi până la pierderea bolnavului s-au scurs mai puţin de 24 de ore, încât din punctul acesta de vedere trebuie să subliniez că nu pot incrimina vreun germene sau altceva“, a mai specificat profesorul Georgescu.



Joi, 2 martie, familia Amariei şi-a condus pe ultimul drum fiul de 22 de ani. Cunoscuţii lui Iulian sunt determinaţi să iasă să protesteze. „Eu, prietenul lui Iulian, alături de fratele lui, Ovidiu, vrem să ieşim şi în stradă, pentru că nu ni se pare normal să intri pentru prima dată în viaţa ta în spital şi să nu mai ieşi de acolo viu“, a conchis Andrei B.

