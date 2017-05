La famiglia. Un senator, soţia, cumnata, fratele şi angajaţii săi, condamnaţi într-un dosar cu falsuri

Ionel Agrigoroaei, fost senator din partea mai multor partide, a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru infracţiuni de fals. Alături de fostul parlamentar, judecătorii de la Curtea Supremă au mai dispus condamnarea la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare a soţiei sale, Antonela, fost consilier judeţean. Fratele şi cumnata fostului senator, Dă­nuţ şi Laura Agrigoroaei, au pri­mit şi ei condamnări de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, în timp ce alte trei persoane, Lăcrămioara şi Ste­lian Borş, precum şi Mihaela Ducu, au primit condamnări cuprinse între un an şi trei luni şi un an şi nouă luni de în­chisoare cu suspendare.

Faţă de decizia instanţei de fond, ju­decătorii care au judecat apelul au decis ridicarea mai multor sechestre dispuse asupra unor terenuri deţinute de inculpaţi. Ionel Agrigoroaei a fost trimis în judecată în 2014, când era senator, de procurorii Parche­tului General pentru două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune. Potrivit procurorilor, faptele ce ar fi fost comise de fostul parlamentar şi ceilalţi inculpaţi vizează modalitatea prin care s-ar fi contractat o serie de credite bancare.

Agrigoroaei a dat vina pe o angajată

„In­culpata Duduc Dana Mihaela a completat, în cursul lunii no­iembrie 2007, patru ade­verinţe în care au fost consemnate date nereale în legătură cu veniturile realizate de in­culpatul Agrigoroaei Ionel şi soţia acestuia Agrigoroaei Antonela, semnate de cei doi inculpaţi. Prin prezentarea înscrisurilor la momentul încheierii de către cei doi inculpaţi a unui contract de credit, aceştia au indus în eroare reprezentanţii unei bănci cu privire la veniturile realizate, obţinând astfel un împrumut în valoare de 335.000 de franci elveţieni (echivalentul a 202.596 de euro), sumă cu care unitatea bancară a fost prejudiciată“, au precizat procurorii. Aceştia au mai arătat că, în două dăţi diferite, Laura şi Dănuţ Agrigoroaiei ar fi indus şi ei în eroare reprezentanţii Volks­bank prezentând adeverinţe în care nu erau consemnate veniturile lor reale. Astfel, cei doi au obţinut credite în valoare de 148.000 de euro, respectiv, 51.000 de euro.

Un alt credit ce ar fi fost obţinut în mod similar de către Ionel Agrigoroaei şi Stelian Borş, un asociat de-al său, a fost oferit în baza unor alte adeverinţe cu informaţii false, semnate de Duduc în aprilie şi mai 2008. Atunci, cei doi au obţinut 50.500 de euro. La momentul trimiterii în judecată, Agrigoroaei spunea că acu­zaţiile au apărut ca urmare a unei erori comise de o angajată.