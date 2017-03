Industria care produce anual în Iaşi câte o „fabrică fără fum“. Care sunt punctele forte şi pericolele din acest domeniu

Creşterea constantă a Iaşiului în domeniul IT&C şi Outsourcing a făcut din oraş un punct de atracţie pentru investitorii din acest domeniu. Forţa de muncă pregătită atât în domeniul tehnic, cât şi în cel al abilităţilor lingvistice reprezintă un atuu al oraşului.



În prezent, numărul celor care activează în domeniul IT&Outsourcing este de aproximativ 16.000 de specialişti, iar în fiecare an se adaugă încă 2.000 de noi absolvenţi. „Asta înseamnă că la sfârşitul anului viitor am putea avea la Iaşi 20.000 de angajaţi în sectorul IT. Imaginaţi-vă că 2.000 de angajaţi în plus înseamnă o fabrică nouă în Iaşi, gen Antibiotice sau Delphi în fiecare an”, a punctat Dan Zaharia, senior consultant la Extind. Nici salariile oferite în domeniu nu sunt de neglijat. Media lunară este de aproape 1.000 de euro, dublu faţă de salariul mediu oferit în Iaşi, care ajuge la aproximativ 500 de euro.



Creşterea constantă din domeniul IT a fost un punct de discuţie şi la conferinţa PRIA IT&C and Intellectual Property Iaşi, din această săptămână. Directorul ANIS, Valerica Dragomir, susţine că s-a raportat o creştere constantă a pieţei, dar aceasta este condiţionată de numărul de angajaţi din industrie, care, la nivel naţional, a ajuns la 100.000 de specialişti. „Aici suntem într-o mică capcană. Nu putem creşte decât dacă angajăm mai mulţi oameni, însă în contextul pieţei muncii de acum este greu. Din informaţiile noastre, din 10 poziţii deschise se ocupă 4-6 maxim. Nu stăm bine! Şansa este luarea în considerare a unui nou model de business, de creare de produse proprii. Dacă nu ieşim din vechea paradigmă şansele de creştere sunt reduse“, a transmis directorul ANIS.



Cifra de afaceri estimată pe acest an în industria IT&C ar fi de 3,6 miliarde de euro, din care două treimi revine exporturilor. „Valoarea cifrei de afaceri de pe piaţa internă ar fi de un miliard de euro, în creştere. Cea mai mare pondere vine din achiziţiile administraţiei publice, 32%, urmează apoi cea din industrie- 16% şi sectorul bancar -14%“, a explicat directorul ANIS.



În cursul acestei zile, la Iaşi, va avea loc gala Premiilor Regionale ale Industriei de IT&Outsourcing. „Avem onoarea ca la gala de premiere #PIN2017 să fie prezent Ambasadorul Indiei în România, Dr. A.V.S. Ramesh Chandra. Excelenta Sa va oferi premiul pentru compania IT a anului după ce, în deschidere, va ţine un discurs despre industria ITO din India, cum a pornit, cum s-a dezvoltat şi care îi sunt perspectivele“, a anunţat Dan Zaharia, iniţiatorul evenimentului şi organizatorul PIN2017.



Premiile Regionale ale Industriei de IT&Outsourcing, se adresează companiilor de profil, mediului universitar specific, asociaţiilor studenţeşti, firmelor de servicii conexe (training, recutare, cursuri de limbi străine) şi organizaţiilor neguvernamentale relevante. Acestea sunt acordate anual şi răsplătesc companiile de succes, start-up-urile inovatoare, antreprenoriatul creativ, evenimentele comunitare relevante, precum şi proiectele durabile ale mediului academic.



La una dintre categoriile de premiere, compania de IT a anului, sunt nominalizate firmele: Continental Automotive România, Pentalog, Gemini CAD Systems, Centric IT Solutions şi Ness. La categoria destinată „companiei de Outsourcing a anului“ sunt nominalizate doar SCC România şi Conduent. În total sunt opt categorii de premii.

