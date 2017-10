FOTO VIDEO În drum spre racla Sfintei Parascheva: „Îmi doresc să aibă grijă Domnul să mă trezească şi mâine, atât!“

De 30 de ani Mărioara Coroiu ghidează pelerini la toate hramurile din ţară. „Vin cu grupuri de pelerini, iar marţi am stat şapte ore la rând. Azi merge mult mai repede. În prima zi am fost cu un grup de 100 de enoriaşi, azi cu aproape 200 din judeţul Galaţi. Dacă mă credeţi, în prima zi nu am mâncat. Nu am avut nevoie nici de mâncare, nici de apă, de nimic. Am avut un covrig şi l-am continuat astăzi, deci m-am hrănit fără să mănânc“, a spus gălăţeanca (Foto).

Femeia adaugă: „minunea cea mai mare pe care Sfânta a făcut-o pentru mine e faptul că trăiesc. Eu trăiesc datorită acestor pelerinaje. Îmi doresc să aibă grijă Domnul să mă trezească şi mâine, atât îmi doresc“.



Pe o bordură o mămică îşi ţine la piept copila de câteva luni învelită într-o haină: „Am venit aici să mulţumesc pentru fetiţă. M-am rugat la Sfântă, pentru că de şapte ani îmi doream un copil. Acum o am pe ea“, spune tânăra de 22 de ani arătând spre fetiţă. O altă mămică venită din Dângeni, Botoşani, pune tot pe seama Sfintei apariţia fetiţei ei. Are trei băieţi şi a aflat că este însărcinată cu un al patrulea copil în preajma Sărbătorilor de la Iaşi: „Acum patru ani am venit pentru prima dată la Sfântă cu o mătuşă de-a mea. La puţin timp am aflat că sunt însărcinată. Nu mi-am făcut niciun test, doar mi-am zis: «Asta e fetiţa mea!». Apoi am visat că doream să mă închin la Cuvioasă şi a venit o fată cu o crizantemă în mână. De fiecare dată când vin aici mă simt împlinită. Mă simt uşurată când trec pe aici, iar cam ce mă rog se împlineşte. Cea mai mare rugăminte de la Sfântă a fost fetiţa“.

Pe 10 octombrie, de ziua lui de naştere, Constantin Gherghinescu a pornit de la Reşiţa spre Iaşi, la Sfântă. Cu rucsacul în spate, s-a aşezat la rând la închinare abia miercuri după-amiază. „Este al 15-lea an când vin la Iaşi. Mai întâi am venit din curiozitate, apoi am venit cu un prieten şi după aia nu am mai putut să stau acasă. Am vrut anul acesta să nu vin, dar parcă nu am putut să rămân acasă. Totdeauna, ziua mea o petrec cu cele sfinte. Mă rog pentru cunoscuţii mei, lor să le fie bine. La mine, la Reşiţa mi se spune «Constantin Pelerinul»“, a spus pelerinul.

Crede că pelerinajele l-au ajutat enorm de-a lungul vieţii: „În 98 am fost paralizat, aveam 120 de kilograme. Trebuiau să-mi scoată jumătate de ficat şi un rinichi, dar nu am făcut nicio operaţie. Rugăciunea, în primul rând a ajutat“.



Potrivit reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, joi, 12 octombrie, are loc şi un eveniment aşteptat de foarte mulţi pelerini: Calea Sfinţilor. Credincioşii vor participa la o procesiune cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi moaştele Sfintei Mari Muceniţe Tecla, Astfel, se va ieşi pe poarta de lângă Casa Nicodim – Strada I. C. Brătianu – Strada Cuza Vodă, Strada Armeană – Biserica „Sfântul Sava cel Sfinţit” – Strada Costache Negri – Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” – Catedrala Mitropolitană.

