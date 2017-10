FOTO Iaşiul, luat cu asalt de comercianţi ambulanţi

Pentru că în acest an comercianţii veniţi la Sărbătorile Iaşiului au fost împrăştiaţi prin toată zona centrală, o parte dintre ei au ajuns pe „domeniul privat“ şi cotizează la firma controlată de Iulian Dascălu. Comercianţii vând de la dulciuri şi colaci secuieşti până la ciorapi de lână şi ii, iar toată zona de la intrarea în mall miroase a zahăr ars. „Am plătit aici, la Palas. Am fi vrut cu Primăria, dar nu am mai avut loc. De trei ani venim aici din Târgu Neamţ. Aşteptăm clienţi, fiind produse de iarnă nu se prea caută acum. Preferă mai mult mall-ul decât produsele noastre tradiţionale. Ce avem noi, tineretul nu mai poartă“, a spus Vasile Dudanu (foto), unul dintre comercianţii de la Palas.



„Mai sunt clienţi, dar acum e cam răruţ. Mai facem reducere pentru diverse produse. Anul trecut am avut produsele în Piaţa Unirii“, a spus un alt comerciant venit cu haine tradiţionale. Chiria pentru zona Palas a fost de 1.000 de lei, pentru un stand mediu.



Corturile sunt amplasate atât pe esplanada dintre Palatul Culturii şi intrarea Palas. Mai sunt comercianţi şi pe Bulevardul Ştefan cel Mare, spre Biserica Trei Ierarhi.

Dacă, iniţial, primarul Mihai Chirica a anunţat că vor fi comercianţi şi în zona Parcului Expoziţiei, lipsa de interes pentru această zonă aflată departe de centrul oraşului a determinat municipalitatea să facă schimbări din mers. „Am renunţat la organizarea de evenimente în Parcul Expoziţiei şi ne-am concentrat mai mult pe zona centrală, fiind şi mai uşor să le administrăm“, a spus Chirica.

În oraş, în această perioadă este şi Sărbătoarea Vinului la Hala Centrală, iar Târgul de Blănuri este pe strada Costache Negri, deşi unele astfel de standuri erau şi în zona Palas. Pe de altă parte, Primăria a decis ca zona de distracţie din cartierul Alexandru cel Bun să fie desfiinţată.



Sumele alocate de la bugetul local pentru Sărbătorile Iaşiului au depăşit 1,2 milioane de lei, numai concertul anunţat pentru 15 octombrie fiind estimat la 400.000 de lei. Duminică, pe scena din centrul oraşului sunt anunţaţi Carla's Dreams, What's Up, Alina Eremia, Keo, Gabriel Cotabiţă, Alexandra Ungureanu şi mai „mulţi artişti ieşeni“. Potrivit Primăriei Iaşi, la spectacolul din 15 octombrie sunt aşteptaţi 20.000 de spectatori, iar concertul va fi urmat de un foc de artificii.



Totodată, joi, pe 12 octombrie în cartierul Alexandru cel Bun şi vineri, 13 octombrie, în cartierul Nicolina vor avea loc două spectacole susţinute de Alexandru Brădăţan, Olimpia Nistor, Ştefan Pintilie, Laura Lavric, Ştefan Deaconiţa, Maria Costioaia, Vasilica Tătaru, Claudia Martinică, Beatrice Duca, Nina Cuciuc, dansatori şi Fanfara Militară.



