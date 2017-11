Decizie definitivă în dosarul angajărilor trucate de la Socola. Ce pedeapsă a primit fostul director al spitalului de psihiatrie

După trei ani de procese, s-a dat decizia finală în Dosarul Socola, în care fostul director şi mai mulţi angajaţi erau acuzaţi de angajări tructate. Potrivit sentinţei publicate la începutul săptămânii, principalii acuzaţi din dosar, fostul manager Lucian Burlea şi fostul şef de la Achiziţii Sebastian Popa, au fost condamnaţi definitiv la un an, respectiv 2 ani şi 7 luni de închisoare cu suspendare. Ca inculpaţi în acest dosar mai apar şi Adriana Medvichi şi Gina Grecianu, angajate la Serviciul Juridic.



Dosarul a fost constituit de procurorii DNA ca urmare a unui denunţ realizat de un angajat, prin care se reclama modul de angajare a unui bărbat care, deşi nu se afla în ţară, a câştigat un concurs de angajare. Angajatul fictiv era soţul unei angajate de la Biroul de Achiziţii, Alina Deaconiţă, cea care ar fi apelat la ajutorul şefului acestui serviciu, Sebastian Popa, cu care s-a aflat într-o relaţie extraconjugală.



Potrivit procurorilor, în perioada 29 - 30 aprilie 2014, „inculpatul Burlea Ştefan-Lucian, împreună cu inculpaţii Popa Iulian Sebastian şi Medvichi Adriana, în calitate de preşedinte respectiv membri ai comisiei, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu privind organizarea şi desfăşurarea unui concurs în vederea ocupării unui post de referent în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola. Prin aceasta s-a produs o vătămare a intereselor legitime ale unităţii medicale, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru persoana admisă, care nici măcar nu a participat efectiv la concursul organizat în vederea ocupării postului, fiind plecată în străinătate.”

Imediat după publicarea sentinţei, Lucian Burlea (foto), fostul director al Spitalului Socola, a publicat pe pagina sa de Facebook un amplu comentariu legat de decizia Curţii de Apel .

„4 acte materiale de abuz in serviciu – ACHITAT - 1 act material de fals intelectual - 1 an cu suspendare. Este o sentinţă corectă, dacă este să ne luăm strict matematic, dupa lege, deşi sunt nevinovat de la cap până la coada acestui dosar! (...) Am sperat să fiu achitat şi pentru falsul intelectual pentru că l-am făcut fară ştiinţă, nepremeditat, nearanjat, păcalit fiind. Dar pentru că nu am ştiut, dar am semnat ca "primarul", am luat acest an cu suspendare. Prejudiciu 0!!! Consider că trei ani de stat în tribunale, 1 an de condamnare şi încă doi ani de probaţiune, cu interdicţiile de rigoare, este mult prea mult, nevinovat fiind, pentru a avea cel puţin 5 ani carieră terminată. Nu merit asta! Nu am fost şi NU sunt vinovat“.

