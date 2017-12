Cum este umilită Moldova la împărţirea banilor. Cea mai săracă regiune din România, doar 2,4% pentru transporturi în proiectul de buget pentru 2018

Umilinţă maximă pentru judeţele din estul ţării. Proiectul de buget pentru anul 2018, atunci când România marchează şi 100 de ani de la Marea Unire, arată adevărata faţă a abandonului guvernanţilor atunci când vine vorba de investiţii. În bugetele celor mai importante ministere, alocările pentru judeţele din Regiunea de Nord-Est fie sunt modice, fie lipsesc de-a dreptul.



La Ministerul Transportului, ordonatorul de credite cu cel mai amplu buget, investiţiile programate pentru 2018 în judeţele Moldovei sunt practic inexistente. În acest moment, Moldova primeşte din bugetul de investiţii doar 2,3%.



Potrivit unui calcul prezentat în Comisia de Transporturi a Parlamentului, investiţiile din bugetul Ministerului Transporturilor repartizate pe cap de locuitor din Regiunea de Nord-Est sunt doar de 42 de euro, în timp ce la nivelul Regiunii Sud-Muntenia sunt de 14 ori mai mari, ajungând la 605 euro.

„Dacă la 100 de ani de la Marea Unire aceasta este echitatea pentru Moldova, să ştiţi că este regretabil, este o umilinţă uriaşă, catastrofală. Practic, prin genul acesta de abordare, la anul vom avea şi vom celebra două Românii, pentru că această abordare a redesenat, practic, graniţele ţării“, a declarat deputatul PNL, Marius Bodea, în cadrul Comisiei de Transporturi a Parlamentului. Practic, potrivit calculelor făcute de liberal, Regiunea de Nord-Est, din care fac parte judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava şi Botoşani, va primi pentru infrastructură în jur de 138 de milioane de euro, în timp ce Regiunea Sud-Muntenia, unde sunt judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, va beneficia de investiţii de peste 1,8 miliarde de euro.



Deşi mediul de business şi societatea civilă cere de cel puţin un deceniu demararea proiectului Autostrăzii Ungheni-Târgu Mureş, nici în anul viitor ruta nu reprezintă o prioritate pentru guvernanţi. Practic, nu există nici un leu alocat pentru continuarea licitaţiilor la documentaţia tehnică necesară lansării proiectului de infrastructură rutieră. Pe de altă parte, Primăria Iaşi a cerut în ultimii ani bani pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor la şoseaua de centură, astfel încât traficul greu să fie eliminat din oraş, iar nivelul poluării să fie diminuat. Cu toate acestea, în proiectul de buget apar doar două milioane de lei pentru Iaşi, deşi necesarul este de peste 490 de milioane de lei.

„Proiectul de buget nu vine, sub nicio formă, cu un plan revoluţionar pentru Regiunea de Nord-Est. Dintre proiectele majore pe care le aşteptăm, cu excepţia Spitalului Regional de Urgenţă, care oricum are finanţare europeană, celelalte proiecte au rămas suspendate. Mă refer la Autostrada Moldova, nici nu mai contează pe unde trece munţii, numai să-i treacă, şi la centura municipiului Iaşi. Remarc, de asemenea, o lipsă de interes pentru investiţii în infrastructura medicală şi sportivă pentru municipiul Iaşi“, a declarat primarul Mihai Chirica.



Proiectul de buget de la Ministerul Transporturilor arată şi faptul că sume importante sunt alocate pentru sudul ţării. Astfel, varianta ocolitare de la Mihăileşti, Giurgiu, are rezervată suma de 36,5 milioane lei din credite bugetare, iar pentru reabilitare DN6 Alexandria – Craiova sunt rezervate credite bugetare pe 2018 de peste 58,7 milioane de lei.



Parlamentarii urmează să voteze proiectul de bugetul pe 2018. Aleşii din Moldova au făcut mai multe amendamente la acest document. Unele dintre ele au fost discutate în comisiile de specialitate, iar altele ar trebui votate în plen.



Sumele defalcate pentru finanţarea lucrărilor la drumurile judeţe diferă, de asemenea, între judeţele Iaşi şi Teleorman. Astfel, Iaşiul va primi 11,6 milione de lei, în timp ce Teleorman va avea peste 12 milioane de lei, iar Craiova 12,1 milioane de lei.

Datele publicate de Eurostat arată că Regiunea de Nord-Est se află printre ultimele în ceea ce priveşte valoarea produsului intern brut din Uniunea Europeană. La nivelul ţării, zona ocupă ultimul loc în topul regiunilor de dezvoltare.

* Graficele au fost prezentate de parlamentarul Marius Bodea