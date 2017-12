Cum au salvat medicii din Iaşi viaţa unui copil care cântărea doar 7 kilograme la 4 ani. „Am observat că are o plăcere deosebită de a consuma ciocolată“

Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iaşi au reuşit să salveze viaţa unui băieţel de 4 ani subnutrit. Gabriel a ajuns în unitatea medicală în această toamnă cântărind şapte kilograme. În doar două luni, micuţul a reuşit să ajungă la greutatea de 11 kilograme.



Potrivit medicilor, băiatul este hrănit doar cu mâncare semilichidă, dar şi cu ciocolată. „Este nevoie să stea mai mult timp în spital, acum mănâncă doar mâncare semilichidă sau pasată. Mai are nevoie de dilataţie, apoi se va face cel mai probabil anul viitor o corecţie chirurgicală pentru a permeabiliza esofagul distal“, a explicat prof. dr. Marin Burlea, medic primar gastroenterolog, citat de ziaruldeiasi.ro.



Medicul susţine că băiatul primeşte porţii mici de ciocolată: „Am observat că el are un apetit incredibil, aproape exagerat, cu o plăcere deosebită de a consuma ciocolată şi dulciuri. Astfel, folosim unul dintre secretele dietetice, care este ciocolata, pentru că, aşa cum am văzut şi în literatura de specialitate, aceasta are un efect miraculos asupra organismului, mai ales cea neagră cu concentraţie mare de cacao“. Profesorul Marin Burlea a salvat în cariera sa numeroşi copii subnutriţi.



Potrivit digi24.ro, înainte de a ajunge la spital, Gabriel s-a aflat în Centrul de Plasament „Sf. Andrei“ din Iaşi, deoarece provine dintr-o familie care nu se putea ocupa de el. Mai are alţi trei fraţi, mama lui are 22 de ani, iar tatăl său este cioban.

