Cum pregătim şi verificăm sistemul de irigaţii primăvara. La ce trebuie să fim atenţi pentru a economisi apă

Experţii ieşeni susţin că în orice grădină irigarea corectă determină starea şi aspectul plantelor decorative şi a gazonului. „Lipsa unui aport artificial de apă într-o grădină rezultă în cele din urmă la deprecierea şi moartea plantelor. Cea mai bună soluţie pentru a avea control asupra aportului de apă în grădină îl reprezintă instalarea unui sistem automat de irigaţie. Un sistem automat de irigaţie oferă control absolut asupra regimului de apă introdus în grădină şi la administrarea acesteia conform unui program stabilit în funcţie de nevoia de apă a fiecărei specii din amenajare“, susţin specialiştii de la Belle Jardin.



Potrivit acestora, „o peluză, în orice grădină, ridică întotdeauna problema irigaţiei, deoarece fără o modalitate de a reface regulat nivelul de umiditate din sol, peluza va avea de suferit. Pentru irigarea peluzei se va implementa un sistem automatizat de irigaţie. Acesta poate realiza, în funcţie de caz, irigaţia prin aspersiune (când foloseşte aspersoare ca sistem de livrare al apei) sau prin picurare (când foloseşte furtunaş de picurare îngropabil)“.



Totodată, pentru irigarea speciilor floricole, a arborilor şi arbuştilor poate fi utilizat de asemena un sistem de irigaţie prin aspersiune. Specialiştii recomandă ca acum, la începutul primăverii, verificarea şi pregătirea sistemului de irigaţie. „Acest proces presupune pentru început verificarea fiecărei electrovane. Ne asigurăm astfel ca şurubul de aerisire este închis, iar poziţia levierului de pe solenoid este pe OFF. Următorul pas îl reprezintă introducerea apei în sistem. Această primă fază ne oferă informaţii despre starea electrovanelor, astfel dacă în urma introducerii apei în sistem observăm că a început irigarea într-o anumită zonă, lucru determinat de apariţia unei defecţiuni la electrovana ce controlează zona în cauză“, explică specialiştii ieşeni.



Potrivit acestora, defecţiunile pot apărea fie de la „un obiect străin ce blochează membrana electrovanei, fie membrana electrovanei prezintă fisuri cauzate de uzură sau în cel mai fericit caz acea electrovană nu a fost închisă prin rotirea levierului solenoidului în poziţia OFF, sau nu am închis şurubul de aerisire. În cazul în care un obiect străin blochează membrana, pentru început putem încerca să îl forţăm să treacă deschizând şi închizând în repetate rânduri şurubul de aerisire. Totuşi dacă obiectul străin este prea mare, este posibil ca simpla aerisire să nu funcţioneze, soluţia o reprezintă desfacerea capacului electrovanei împreună cu membrana şi îndepărtarea obiectului manual. În cazul în care defecţiunea survine din cauza unei membrane fisurate, singura variantă de soluţionare a problemei este înlocuirea acesteia“.



A doua etapă în verificarea şi pregătirea sistemului de irigaţie este controlul stării aspersoarelor. „Putem într-o primă fază verifica vizual starea aspersoarelor, dar trebuie numaidecât să fie verificate pornind fiecare zonă de udare în parte. Astfel putem observa cu uşurinţă dacă acestea funcţionează necorespunzător. Cele mai frecvente probleme legate de aspersoare sunt cauzate fie de înfundarea filtrelor-sită, ce se poate soluţiona foarte uşor prin scoaterea şi curăţarea acestora sub un jet de apă, fie dúzele au fost deteriorate din diverse cauze, soluţia fiind înlocuirea acestora“, mai explică reprezentanţii Belle Jardin.

Citeşte şi:

Cum vrea Iaşiul să devină primul municipiu din ţară cu „zero deşeuri“: de la tarif diferenţiat pentru gunoi până la ateliere de reparaţii