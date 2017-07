Celulă de criză într-o localitate ieşeană: roiul de albine care a omorât luni un bărbat a atacat şi înţepat alţi trei săteni

În localitatea ieşeană Movileni, comuna Heleşteni, s-a convocat o celulă de criză după ce un roi de albine a înţepat mai mulţi săteni.

Potrivit doctorilor, şocul anafilactic după înţepăturile de albine este o reacţie extremă care se manifestă prin scăderea tensiunii, obstrucţia căilor respiratorii şi hipoxie (n.r. - scăderea cantităţii de oxigen în ţesuturi). În astfel de cazuri, salvarea poate veni doar de la un medic sau asistent medical care are la îndemână o trusă de specialitate. „Martorii nu au ce să facă. Trebuie să fie măcar un asistent medical care să prindă linie venoasă, să administreze tratament intravenos pentru creşterea tensiunii şi să administreze adrenalina, un medicament care are unele efecte adverse. Şocul anafilactic este o formă de şoc distributiv în urma căruia scade tensiunea, scade oxigenarea, iar organele cedează prin hipoxie“, a mai subliniat dr. Popa.

Conform unui apicultor care se ocupă de creşterea albinelor din 2004, albinele nu tolerează mirosurile neplăcute şi devin agitate când intră în contact cu acestea. Gheorghiţă Călin, un sucevean care are 50 de stupi, a explicat că insectele din familia apidelor sunt de nestăpânit atunci când simt miros de transpiraţie, alcool, sau chiar de deodorant. De asemenea, albinele pot ataca şi oamenii îmbrăcaţi în culori închise sau animalele a căror blană are o nuanţă închisă. „Fiecare stup are mirosul lui. În cazul de faţă, cel mai probabil, albinele au simţit transpiraţia cailor. Astfel de situaţii sunt frecvente, iar cel mai potrivit este să-ţi laşi calul şi să fugi. Dacă încerci să-l salvezi, îţi înrăutăţeşti situaţia şi te omoară. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului şi înţeapă“, a arătat apicultorul. Călin a adăugat că apicultorii, prin activitatea lor constantă în preajma albinelor, pot tolera fără nicio problemă câteva sute de înţepături, în timp ce oamenii neobişnuiţi cu veninul insectelor pot muri de la un număr mai mic de înţepături.